Pembaruan Februari sudah dirilis, membawa serta perombakan total Tiket Emas, peningkatan baru yang berkilau untuk Balai Kota level 18, pertahanan segar, hewan baru, dan peningkatan keren lainnya di seluruh desa. Ada juga Pahlawan baru yang misterius, dan dia akan datang dengan begitu dramatis.

Mari bahas satu per satu.

Bebaskan Adipati Naga!

Pahlawan baru akan hadir di medan tempur ... tapi tunggu dulu.

Ini dia Adipati Naga, Pahlawan garis depan yang mengerikan! Dia punya mekanisme yang unik dan dendam kesumat dengan pintu yang terkunci. Dia sedang dikurung jauh di bawah tanah desa, dan menyelamatkannya atau tidak adalah keputusanmu.

Dari 23 Februari hingga 1 Maret, pemain bisa ikut serta dalam acara komunitas spesial, menjelajahi labirin penjara bawah tanah penuh pintu, hadiah, dan keputusan yang semoga saja tidak meragukan. Pilih dengan bijak. Temukan jalan yang tepat. Bebaskan sang Naga.