Pembaruan Februari sudah dirilis!
Pembaruan Februari sudah dirilis, membawa serta perombakan total Tiket Emas, peningkatan baru yang berkilau untuk Balai Kota level 18, pertahanan segar, hewan baru, dan peningkatan keren lainnya di seluruh desa. Ada juga Pahlawan baru yang misterius, dan dia akan datang dengan begitu dramatis.
Mari bahas satu per satu.
Bebaskan Adipati Naga!
Pahlawan baru akan hadir di medan tempur ... tapi tunggu dulu.
Ini dia Adipati Naga, Pahlawan garis depan yang mengerikan! Dia punya mekanisme yang unik dan dendam kesumat dengan pintu yang terkunci. Dia sedang dikurung jauh di bawah tanah desa, dan menyelamatkannya atau tidak adalah keputusanmu.
Dari 23 Februari hingga 1 Maret, pemain bisa ikut serta dalam acara komunitas spesial, menjelajahi labirin penjara bawah tanah penuh pintu, hadiah, dan keputusan yang semoga saja tidak meragukan. Pilih dengan bijak. Temukan jalan yang tepat. Bebaskan sang Naga.
Perombakan Tiket Emas & Prospektor
Perubahan pada Tiket Emas sudah dijelaskan dengan lengkap di artikel blog ini (tautan di sini), jadi ini versi singkatnya: kami merombak total sistem Tiket Emas agar terasa lebih modern, lebih memuaskan saat dimainkan, dan lebih seimbang bagi pemain Tiket Emas dan Perak. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa dinantikan saat tiket baru mulai tersedia pada 1 Maret:
Tiket Emas kini telah dirombak total: Harga sama, nilai lebih menguntungkan!
Tampilan dan tata letak baru: Hadiah lebih jelas, navigasi lebih cepat, dan tampilan layar penuh!
Sistem Tugas Harian baru: Terus bertarung untuk mendapatkan poin secara konsisten!
Pemain Tiket Emas kini akan mendapatkan poin bonus dari menyelesaikan Kartu Stempel. Karena ini, 200 Poin Bonus yang sebelumnya kamu raih dari membeli Tiket Emas kini sudah tidak ada.
Titik Pilihan: Pilih hadiah yang paling cocok dengan Desa milikmu!
Celengan Babi menggantikan Bank Musim: Kini langsung diawali dari ukuran maksimum sehingga tidak lagi memerlukan peningkatan ukuran atau pengganda pendapatan. Sebagai gantinya, Tiket Emas akan menerapkan pengganda pendapatan 5x lipat ketika diklaim pada akhir musim.
Peti ditambahkan ke jalan hadiah Perak: Ini kesempatan untuk memperoleh Kitab, kostum, dan lain-lain!
Sumbangan Mandiri 1 Permata kini disebut "Bala Bantuan Permata" dan tersedia bersama Tiket Emas.
Tenaga Kerja baru: Prospektor (BK10+) mengonversi Mineral dalam jumlah terbatas per hari (maks. 2.000 Mineral Berkilau, 120 Mineral Gemilang, atau 2 Mineral Astral), tanpa pengganda konversi bonus.
Hadiah ditentukan berdasarkan level Balai Kota dan terkunci pada levelmu di awal musim.
Dapatkan Poin Musim tambahan dan selesaikan jalan hadiah lebih mudah dengan acara susulan.
Konten Baru di Balai Kota Level 18
Ada banyak level epik baru bagi pemain Balai Kota level 18:
Bom Giga level 4
Ranjau Udara Pencari level 8
Mortir level 18
Menara Inferno level 12
Tesla Tersembunyi level 17
Pelontar Api level 3
Menara Mantra level 4 (Peningkatan ke level 4 membuka slot mantra baru untuk mantra Gempa Bumi)
Nenek Sihir (+ Nenek Sihir Super) level 8
Penunggang Babi (+ Penunggang Babi Super) level 15
Anjing Lava (+ Anjing Es) level 8
Titan Elektro level 5
Bayi Naga (+ Naga Inferno) level 12
Pemanah (+Pemanah Super) level 14
Pengangkut Batu level 6
Mantra Pembangkit level 5
Mantra Gempa Bumi level 6-8
Rumah Hewan level 12
75 bagian Tembok baru di level 19
Hewan baru: Gagak Tamak
Sapa Gagak Tamak! Pada dasarnya dia adalah Goblin berbulu yang bisa terbang dan memiliki obsesi lebih gila terhadap jarahan berkilau!
Penyerang terbang jarak jauh.
Memprioritaskan bangunan sumber daya di dekat Pahlawannya dan menimbulkan kerusakan 5x lipat pada bangunan tersebut.
Terbuka di Balai Kota Level 18.
Perubahan pada Mode Peringkat
Beberapa peningkatan telah diterapkan ke pertempuran Mode Peringkat:
Penambahan perlindungan anti-spam: Pertempuran Mode Peringkat kini mengikuti peraturan yang sama dengan serangan biasa, pertempuran harus diselesaikan sebelum yang baru bisa dimulai.
Perbaikan kesalahan pada peringatan demosi yang muncul bagi beberapa pemain.
Kami sudah mengubah jumlah pertempuran yang diwajibkan di beberapa Liga:
|Nama Liga
|Jumlah Pertempuran Saat Ini
|Jumlah Pertempuran Baru
|Selisih Jumlah Pertempuran
|P.E.K.K.A 24
|14
|12
|-2
|Titan 26
|18
|14
|-4
|Titan 27
|18
|14
|-4
|Naga 28
|24
|18
|-6
|Naga 29
|24
|18
|-6
|Naga 30
|24
|18
|-6
|Naga Elektro 31
|30
|24
|-6
|Naga Elektro 32
|30
|24
|-6
|Naga Elektro 33
|30
|24
|-6
Pembaruan zona promosi dan demosi di beberapa Liga agar lebih sesuai dengan progres pemain:
|Nama Liga
|Demosi Saat Ini (%)
|Demosi Baru (%)
|Selisih Demosi
|Golem 19
|20
|15
|-5
|Golem 20
|20
|15
|-5
|Naga 29
|15
|20
|5
|Naga 30
|15
|20
|5
|Naga Elektro 31
|15
|20
|5
|Naga Elektro 32
|10
|15
|5
|Nama Liga
|Promosi Saat Ini (%)
|Promosi Baru (%)
|Selisih Promosi
|Pemanah 8
|25
|30
|5
|Pemanah 9
|25
|30
|5
|Penyihir 10
|25
|30
|5
|Penyihir 11
|25
|30
|5
|Penyihir 12
|25
|30
|5
|Valkyrie 13
|25
|30
|5
|Valkyrie 14
|25
|30
|5
|Valkyrie 15
|25
|30
|5
|Nenek Sihir 16
|25
|30
|5
|Nenek Sihir 17
|25
|30
|5
|Nenek Sihir 18
|20
|30
|10
|Golem 19
|20
|30
|10
|Golem 21
|20
|25
|5
|P.E.K.K.A 22
|20
|25
|5
|P.E.K.K.A 23
|20
|25
|5
|Naga 29
|15
|20
|5
|Naga 30
|15
|20
|5
|Naga Elektro 31
|15
|20
|5
|Naga Elektro 32
|10
|15
|5
Tambahan Item di Toko Keren!
Dekorasi baru ini akan ditambahkan ke Toko Keren bersamaan dengan musim Pertahanan DIY, mulai 1 April 2026.
Perubahan Lain dan Perbaikan Bug
Pembaruan ini juga mencakup sejumlah besar penyesuaian keseimbangan, peningkatan, dan perbaikan bug. Berikut beberapa hal utama:
Pencapaian "Tak Tertembus" kini memerlukan 500 pertahanan alih-alih 5.000. Angka itu agaknya memang terlalu besar, ya.
Liga Perang Klan kini mendukung perang 5v5! Perang lebih besar akan menghasilkan bonus yang lebih banyak!
Untuk perang seri, alih-alih memberikan 57% hadiah, kami akan memberikan 75% hadiah. Setelah perubahan ini, total hadiah yang kami berikan dari perang untuk menang+kalah dan seri+seri akan seimbang.
Mantra Racun kini memengaruhi Pelindung dan memberikan kerusakan penuh, tetapi hanya menerapkan 70% dari pengurangan Kecepatan Serangan dan Kecepatan Gerak biasanya.
Ramuan Pahlawan dan Sate Sakti kini hanya berlaku untuk serangan dan tidak berlaku untuk pertahanan.
Opsi "Tambahkan Efek" tidak akan muncul lagi untuk pemain yang belum membuka Toko Keren.
Perombakan logika tempur untuk unit bawah tanah. Artinya, Tenggiling dan Penambang akan bertindak lebih konsisten saat melawan sekumpulan Jerangkong.
Penyeimbangan ulang pertahanan siap alat (Meriam, Menara Pemanah, Mortir).
Perbaikan kecepatan serangan Mortir siap alat agar tidak menembak tanpa jeda.
Perbaikan kerusakan percikan serangan Pembidik agar mengenai darat atau udara, tergantung apakah targetnya di darat atau di udara, seperti kebanyakan unit lainnya.
Mantra Gempa Bumi kini memberi kerusakan kepada peleton darat selain merusak bangunan dan tembok. Juga memengaruhi Sepatu Bot Gempa Bumi.
Tampilan efek spesial pada dekorasi dan penghalang yang dapat dipindahkan kini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan.
Peningkatan batas penyimpanan untuk sejumlah dekorasi. Dengan begitu, pemain bisa menyimpan dekorasi yang sudah pernah didapatkan sebelumnya.
Ikon profil Peleton, Pahlawan, Mantra, Mesin Pengepungan, Hewan, dan Pelindung yang terkunci kini bisa diketuk untuk mengetahui kenapa mereka masih terkunci.
Bengkel Pandai Besi kini akan menampilkan peralatan yang saat ini tersedia dalam game, tetapi belum dimiliki atau dibuka, jadi pemain bisa melihat hadiah yang bisa diperoleh.
Pemilih Pahlawan kini akan menampilkan pahlawan yang masih terkunci, peralatan umum yang terkunci, dan hewan yang terkunci.
Untuk peleton yang levelnya belum cukup tinggi, Sauna Super kini akan menampilkan level peningkatan yang diperlukan untuk menggunakan peleton super tertentu.
Peningkatan Pelempar Level 4 dikembalikan (nilai baru: 2.800 HP dan 240 Kerusakan per Detik).
Perubahan Mantra Totem: Radius dikurangi dari 6 jadi 5 Petak, Kerusakan dikurangi dari 70-100 jadi 0, Tukang Magang dan Aura Permata Kehidupan tak lagi memengaruhi Totem.
Terakhir, Bug Mineral sudah diperbaiki secara permanen dan semua kelebihan Mineral yang didapatkan dari eksploitasi bug ini telah ditarik.