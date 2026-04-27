27 Apr 2026
Blog – Clash of Clans

PEMBARUAN GAUNG CLASH

Monster. Musik. Huru-hara.

Saatnya mengeraskan volume, Chief. Bulan April ini, Clash bakal Cadas abis, dan medan tempur dijamin bakal memekakkan telinga. PERISAI DAGING jadi penampil utama. Basismu jadi tempat konsernya. Dan penontonnya? Bawa banyak senjata. Bersiaplah menyambut musim yang lebih lantang, lebih ganas, dan lebih metal dari sebelumnya!

Berikut uraian tentang apa saja yang akan tampil dan mengajakmu headbang musim ini.

LIGA LEGENDA SIAP MENGGETARKAN PANGGUNG

Satu Liga Legenda tidak cukup lantang.

Liga Legenda kini terbagi ke dalam tiga tingkat, masing-masing dengan struktur, tekanan, dan temponya sendiri. Ketiga tingkat ini memiliki Bonus Bintang serta Bonus Liga yang sama. Namun, tiap tingkat menawarkan kompetisi yang berbeda, dengan perubahan pada struktur, progres, serta tingkat kesulitan pertempuran.

Catatan: Dengan mencapai Legenda III, kamu sudah bisa menyelesaikan tingkat akhir Pencapaian “Master Liga”.

STRUKTUR TINGKAT LIGA LEGENDA: URAIAN LEBIH LENGKAP

Legenda III

  • Turnamen Mingguan

  • Ada 24 pertempuran per minggu

  • Lima pemain teratas per grup akan dipromosikan tiap minggunya

  • Menggunakan Modifikasi Pertempuran Legenda III (lihat bagan di bawah)

Legenda II

  • Turnamen Mingguan

  • Ada 30 pertempuran per minggu

  • Tiga pemain teratas per grup akan dipromosikan tiap minggunya

  • Menggunakan Modifikasi Pertempuran Legenda II (lihat bagan di bawah)

Legenda I

  • Turnamen selama 4 minggu

  • Ada 8 pertempuran per hari

  • Pemain dengan Peringkat di bawah 10.000 akan didemosi tiap minggunya

  • Menggunakan Modifikasi Pertempuran Legenda I (lihat bagan di bawah)

PERATURAN KHUSUS LEGENDA I: KHUSUS PENAMPIL UTAMA

Demosi

  • Pemain yang berada di bawah Peringkat 10.000 pada akhir hari Minggu akan didemosi ke Legenda II pada hari Senin

Reset Trofi Mingguan

  • Pemain baru akan memulai dengan 5.000 Trofi

  • Trofi pemain di bawah 5.000 akan direset ke 5.000

  • Trofi semua pemain akan direset ke 5.000 pada awal tiap Turnamen

Papan Peringkat Legenda I

  • Menampilkan 200 pemain teratas

  • Menampilkan peringkatmu saat ini jika peringkatmu di bawah 200 Teratas

  • Memberikan peringatan ketika kamu berisiko kena demosi

Pertahanan Terisi

  • Pertahanan yang hilang akan diganti dengan rata-rata hasil pertahanan hari ini dan hari sebelumnya. Dengan begitu, keadilan bisa lebih ditingkatkan tanpa mengurangi integritas kompetitif.

PERUBAHAN PADA MODIFIKASI PERTEMPURAN: VERSI REMIX

  • Modifikasi Pertempuran akan dihilangkan dari Elektro 32 dan Elektro 33

  • Modifikasi Pertempuran diganti namanya agar sesuai dengan tingkat Liganya:

    • Legenda III

    • Legenda II

    • Legenda I

Perubahan selengkapnya bisa dilihat di tabel berikut:

EsportsLAMABARU
Saat IniBARULegenda Saat IniLegenda 1Legenda 2Legenda 3
Kerusakan/Detik Pertahanan+20%+25%+15%+20%+15%+10%
HP atau Kerusakan/Detik Pahlawan Bertahan+20%+25%+15%+20%+15%+10%
HP atau Kerusakan/Detik Pelindung0%+20%0%+20%+10%+5%
HP atau Kerusakan/Detik Pahlawan Menyerang-20%-20%-5%-20%-10%-5%
Peralatan-3/-6-3/-60/00/00/00/0

PERUBAHAN WAKTU PERTUNJUKAN

Area depan panggung dibuka sesuai jadwal.

  • Turnamen Mingguan kini dimulai:

    • Senin pukul 17.00 UTC

  • Sebelumnya:

    • Selasa pukul 05.00 UTC

PERUBAHAN LANTAI LIGA: PERHATIKAN LANGKAHMU

  • Lantai Liga Balai Kota Level 16 dipindah dari Golem 21 menjadi Golem 20

  • Lantai Liga Balai Kota Level 17 dipindah dari Titan 25 menjadi P.E.K.K.A 23

  • Balai Kota Level 18 sekarang punya Lantai Liganya sendiri di Titan 26

PENYESUAIAN SEMUA LIGA MODE PERINGKAT

Ketidakaktifan dan Demosi

Pemain akan melihat peringatan ketidakaktifan baru dengan pewaktu yang melakukan hitung mundur sampai waktu demosi. Jadi, kamu tak perlu lagi menerka-nerka kapan akan kena demosi!

  • Demosi kini akan dilakukan setelah 4 minggu tidak aktif alih-alih 1 minggu

    • Pemain dapat tidak aktif dari sistem mode peringkat (tidak mendaftar) selama 4 minggu tanpa kena demosi.

    • Setelah demosi tidak aktif pertama, pemain akan didemosi 1 peringkat setiap 4 minggu selama tidak aktif hingga mencapai batas bawah Balai Kota.

    • Setelah 4 minggu tidak aktif di batas bawah Balai Kota, pemain akan kehilangan peringkat.

PERUBAHAN JUMLAH PERTEMPURAN: TIDAK ADA ENCORE

LigaJumlah Pertempuran Saat IniJumlah Pertempuran Baru
Titan 251412
Titan 261412
Titan 271412
Naga 281814
Naga 291814
Naga 301814
Elektro 312418
Elektro 322418
Elektro 332418
Legenda IIIn/a24
Legenda IIn/a30

PERUBAHAN TATA LETAK PERTAHANAN MODE PERINGKAT: ADA YANG LIHAT PETA FESTIVAL?

  • Tata letak bisa diedit langsung di UI Turnamen

  • Sekarang seharusnya sudah lebih jelas bahwa tata letak bisa diubah hingga waktu pertempuran dimulai di Turnamen baru (Hari Liga di Legenda I)

  • Perubahan apa pun yang dibuat setelah pertempuran dimulai hanya akan diterapkan di Turnamen berikutnya (Hari Liga di Legenda I)

  • Pembaruan apa pun yang dibuat pada tata letak yang telah ditetapkan sebagai tata letak aktif di mode Peringkat kini akan otomatis diterapkan di tata letak Turnamen berikutnya (Hari Liga di Legenda I)

PEMBARUAN LOG PERTEMPURAN DAN PAPAN PERINGKAT: PANGGUNG UTAMA

Log Pertempuran

  • Log Pertempuran Turnamen kini punya tampilan serta gaya baru supaya lebih mudah dibaca (dan supaya kamu lebih mudah mengambil tangkapan layar serta membagikannya!)

  • Kode warna baru berdasarkan performa

  • Tampilan ringkasan Kartu Pertempuran yang baru memungkinkanmu mengambil tangkapan layar dengan mudah untuk pamer ke teman-teman

Papan Peringkat

  • UI Terpadu di seluruh Mode Peringkat

  • Struktur yang lebih jelas antara tampilan global dan pribadi

Baru: Papan Peringkat Balai Kota

  • Kamu kini bisa melihat pemain teratas di Level Balai Kota mana pun di Papan Peringkat Balai Kota baru

PENINGKATAN ALUR PROMOSI DAN DEMOSI: PUNCAK TANGGA LAGU

  • Masukan yang lebih jelas tentang perubahan peringkat

  • Peningkatan visibilitas performa dan progres

  • Alur promosi/demosi baru bisa diakses lewat riwayat Pemain setelah periode promosi/demosi

PEMBARUAN PROFIL PEMAIN DAN SOSIAL: AKSES CEPAT PANGGUNG

  • Profil Legenda mempertahankan:

    • Peringkat terbaik

    • Jumlah trofi

    • Total trofi Legenda

  • Diperbarui ketika rekor baru tercapai

  • Trofi kini bisa dilihat lagi di:

    • Profil Pemain (Liga saat ini)

    • Daftar teman di tab Sosial

PERUBAHAN EKONOMI BERBASIS LIGA: TENDA MERCH

Bonus Bintang

  • Sedikit bertambah untuk:

    • Emas, Eliksir, Eliksir Hitam, dan semua jenis Mineral

  • Makin banyak ketika mencapai Balai Kota baru

Bonus Liga

  • Peningkatan penyesuaian ketika mencapai Liga baru

Rampasan Pertempuran Mode Peringkat

  • Sedikit dikurangi untuk mengimbangi peningkatan di atas

ANGGOTA BAND BARU

Amplifier sudah menyala. Penonton sudah tak sabar. Lini pemain pun sudah nyaring suaranya.

Musim ini, kami memperkenalkan unit dan peningkatan baru yang pastinya super-keren dan lebih lantang, serta menawarkan cara baru untuk mendominasi medan tempur. Inilah anggota baru band medan tempurmu.

PELINDUNG BALAI KOTA BARU: PEMBALAK

Tiap panggung pasti perlu penampil utama. Nah, yang satu ini pas banget jadi penampil utama.

Pembalak adalah unit pertahanan jarak jauh kuat yang didesain untuk mendominasi medan tempur dan menghukum siapa pun yang nekat masuk ke dalam jangkauannya.

  • Menembakkan proyektil yang, meskipun bergerak lambat, mampu menghantam apa pun yang ada di jalurnya

  • Menyasar unit udara dan darat

  • Memberikan 350 Kerusakan/Detik

  • Menerapkan hantam mundur 1 petak setelah terhantam

Jangkauan Serangan:

  • Level 1 sampai 4: 7 petak

  • Level 5: 8 petak

MESIN PENGEPUNGAN BARU: KERETA LANGIT

Kalau band biasanya bawa penyanyi cadangan, kamu bawa bala bantuan dari langit.

Kereta Langit adalah Mesin Pengepungan udara yang didesain untuk membantu tentaramu di tengah pertempuran.

  • Bisa bergerak mandiri, tapi paling efektif jika dikerahkan di belakang peleton udara

  • Meluncurkan maksimum 6 tong, masing-masing berisi campuran peleton Kastel Klanmu beserta Minion, Balon, dan Bayi Naga. Makin tinggi levelnya, makin kuat bala bantuannya.

Pada Level Maks., tiap pengerahan akan meluncurkan bala bantuan berikut:

  • 5 Minion (Level 14)

  • 1 Balon (Level 13)

  • 1 Bayi Naga (Level 12)

SIAP MENUMPAS HABIS LAWAN

PERALATAN UMUM BARU ADIPATI NAGA: TARING ELEKTRO

Adipati Naga tentu saja dikerahkan bukan sebagai cadangan. Peralatan Umum baru ini, yang terbuka di Balai Kota 17, mengubah tiap serangan menjadi badai kilat.

Taring Elektro

  • Kemampuan Pasif

  • Serangan berantai hingga maksimum 4 target

  • Kerusakan berkurang 20% setiap kali melompat

  • Maksimum 400 kerusakan per serangan

LEVEL BARU: TANTANGAN BARU NAN SERU

Tentaramu makin kuat di seluruh papan. Level baru kini tersedia untuk beberapa unit:

Peleton

  • Orang Barbar: Level 13

  • Goblin: Level 10

  • Valkyrie: Level 12

  • Golem: Level 15

  • Naga: Level 13

  • Balon: Level 13

  • Yeti: Level 8

  • Pemburu: Level 4

  • Penunggang Akar: Level 4

  • Pawang: Level 6

Mesin Pengepungan

  • Penggali Tempur: Level 6

  • Barak Pengepungan: Level 6

  • Peluncur Sang Kayu: Level 6

  • Zeppelin Tempur: Level 6

Mantra

  • Amarah: Level 7

  • Pembeku: Level 8

  • Klona: Level 9

  • Pemanggil: Level 7

  • Tumbuh Lebat: Level 5

  • Kristal Es: Level 6

PANGGUNG MAKIN PETJAH

Bangunan intimu punya level baru agar bisa mengimbangi kekacauan festival.

Bangunan

  • Bengkel Pengepungan: Level 9

  • Kamp Tentara: Level 14

  • Bengkel Pandai Besi: Level 10

Pertahanan

  • Busur X - Level 13

  • Katapel Tempur - Level 7

Jebakan

  • Bom Raksasa: Level 12

  • +1 Bom Udara tambahan terbuka

TEMBOK: BANGUN YANG LEBIH BESAR

Tembok lebih kuat = basis lebih kuat. Perhitungannya memang seperti itu.

  • Ada 75 bagian lagi yang kini bisa ditingkatkan ke Level 19

Artinya, 25% lebih banyak tembok

BUSTER SUPER: LAMPAUI BATAS

Untuk beberapa pertahanan, peningkatan bukanlah batas potensinya. Lebih dari itu. Karena jika peningkatan dirasa tidak cukup, masih ada Buster Super.

Level Buster Super Baru Tersedia

  • Mortir: Level 1–2

  • Menara Inferno: Level 1–2

  • Tesla Tersembunyi: Level 1–2

  • Pelontar Api: Level 1–2

  • Menara Pembalasan: Level 1–2

EKONOMI: PENINGKATAN LEBIH CEPAT, PROGRES LEBIH KENTARA

Tiap acara yang luar biasa butuh momentum.

  • Pengurangan waktu dan biaya peningkatan sumber daya untuk beberapa peningkatan di berbagai level Balai Kota

LIGA PERANG KLAN: TUR DUNIA MAKIN LUAS

  • Ada 4 liga baru yang ditambahkan:

  • Titan III

  • Titan II

  • Titan I

  • Legenda

  • Dukungan modifikasi pertempuran: Modifikasi Pertempuran aktif di Titan II, Titan I, dan liga Legenda

  • Jumlah promosi dan demosi untuk beberapa liga yang ada telah disesuaikan agar promosi secara menyeluruh bisa lebih mudah

  • Berhubung ada liga baru, hadiah telah diseimbangkan ulang di semua liga

  • Lebih banyak pemain bisa memperoleh hadiah bonus di liga yang lebih tinggi

  • Papan Peringkat disesuaikan agar menampilkan hasil liga Legenda, bukan hasil liga Juara I

  • Lencana liga baru ditambahkan untuk Titan dan Legenda

  • Pembaruan visual Peta Perang untuk liga yang lebih tinggi

  • Peningkatan pemosisian target untuk mengurangi kesalahan klik di Peta Perang

PERUBAHAN MEKANIKA PERMAINAN: GANTI SETLIST

Pahlawan & Tentara

  • Menambahkan kemampuan untuk memilih visual proyektil Ratu Pemanah sesuai keinginan jika kamu punya peralatan yang mengubahnya. Pengaturan ini tersedia di layar ganti kostum

  • Kamu kini bisa menggunakan Pahlawan dan Hewan yang sedang ditingkatkan di Tantangan Teman dan Perang Teman

Perubahan Keseimbangan

  • Mengaktifkan lagi kerusakan racun ke Pelindung, tapi racun hanya akan memberikan 30% kerusakan pada mereka

  • Menyesuaikan waktu Mortir Siap Alat supaya ledakan pertamanya punya jeda 0,5 detik, alih-alih langsung terjadi

  • Mantra Pemanggil kini memprioritaskan Pahlawan

Mesin Pengepungan

  • Kini menerima kerusakan dari api Kutu Api

  • Kini kebal terhadap:

    • Racun BK14–16

    • Efek Permata Kehidupan

    • Aura Wali Muda

Perubahan Lain

  • Patung kini kebal terhadap kemampuan Obor Heroik

  • Masa tunggu berbagi tayangan dikurangi dari 5 menjadi 2 menit

  • Peleton yang dikerahkan, seperti Jerangkong dan Bayi Yeti, kini menampilkan kapasitas mereka

  • Teks modifikasi pertempuran telah diperbarui dan diperjelas.

  • Kumpulan rampasan peti diperbarui

  • Pelindung tak lagi diaktifkan ketika dalam keadaan Beku

  • Batas pesan yang disematkan di Obrolan klan ditambah dari 10 jadi 20

PERBAIKAN BUG: KRU BAND SIAP BERAKSI

  • Memperbaiki bug yang membuat Peleton Super yang kamu klaim dari acara Medali menghilang dari serangan pertama jika kamu sudah mengaktifkan Peleton Super tersebut sebelum mengklaimnya

  • Unit Kastel Klan tidak lagi akan dihapus dari tentara aktif jika Perang Teman menyerang Kastel Klan

  • Memperbaiki bug yang menyebabkan klan baru memiliki log perang pribadi. Bug ini juga menonaktifkan Perang Teman secara default, padahal opsi yang ditampilkan saat pembuatan klan menunjukkan Perang Teman sudah diaktifkan

  • Game kini akan memeriksa tentara yang kosong sebelum pemain berpartisipasi dalam serangan Perang, Legenda, atau Mode Peringkat supaya mereka tidak bisa melakukan penyerangan tanpa ada tentara yang dikerahkan

  • Memperbaiki bug AI Kerbau yang membuatnya terkadang terlalu ragu untuk menyerang Tembok

  • Membuka layar permintaan bala bantuan tak lagi menutup Peta Perang atau layar Peta Liga Perang Klan

  • Aula Pahlawan kini menampilkan indikator pengunduhan jika kostum yang dipakai belum diunduh

  • Gambar mantra atau peleton yang ditingkatkan di Lab kini akan diperbarui dengan benar ketika item yang sebelumnya diriset diberi permata untuk diselesaikan

  • Memperbaiki berbagai bug layar info

  • Menelusuri hari selain hari perang yang sedang berjalan di Liga Perang Klan tidak lagi akan menghapus pemberitahuan serangan tertunda

  • Palu Konstruksi kini bisa digunakan di Jebakan Basis Tukang

  • Memperbaiki berbagai masalah dengan peralatan Ransel Roket untuk Adipati Naga

SAATNYA MENGERASKAN VOLUME, CHIEF

Panggung sudah siap. Penonton sudah tak sabar. Ketenaran dan kejayaan sudah menunggu.

Keraskan volumenya, ambil kapakmu, dan taklukkan semua lawan untuk mencapai posisi puncak.

Salam Clash! 🤘