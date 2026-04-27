PEMBARUAN GAUNG CLASH
Monster. Musik. Huru-hara.
Saatnya mengeraskan volume, Chief. Bulan April ini, Clash bakal Cadas abis, dan medan tempur dijamin bakal memekakkan telinga. PERISAI DAGING jadi penampil utama. Basismu jadi tempat konsernya. Dan penontonnya? Bawa banyak senjata. Bersiaplah menyambut musim yang lebih lantang, lebih ganas, dan lebih metal dari sebelumnya!
Berikut uraian tentang apa saja yang akan tampil dan mengajakmu headbang musim ini.
LIGA LEGENDA SIAP MENGGETARKAN PANGGUNG
Satu Liga Legenda tidak cukup lantang.
Liga Legenda kini terbagi ke dalam tiga tingkat, masing-masing dengan struktur, tekanan, dan temponya sendiri. Ketiga tingkat ini memiliki Bonus Bintang serta Bonus Liga yang sama. Namun, tiap tingkat menawarkan kompetisi yang berbeda, dengan perubahan pada struktur, progres, serta tingkat kesulitan pertempuran.
Catatan: Dengan mencapai Legenda III, kamu sudah bisa menyelesaikan tingkat akhir Pencapaian “Master Liga”.
STRUKTUR TINGKAT LIGA LEGENDA: URAIAN LEBIH LENGKAP
Legenda III
Turnamen Mingguan
Ada 24 pertempuran per minggu
Lima pemain teratas per grup akan dipromosikan tiap minggunya
Menggunakan Modifikasi Pertempuran Legenda III (lihat bagan di bawah)
Legenda II
Turnamen Mingguan
Ada 30 pertempuran per minggu
Tiga pemain teratas per grup akan dipromosikan tiap minggunya
Menggunakan Modifikasi Pertempuran Legenda II (lihat bagan di bawah)
Legenda I
Turnamen selama 4 minggu
Ada 8 pertempuran per hari
Pemain dengan Peringkat di bawah 10.000 akan didemosi tiap minggunya
Menggunakan Modifikasi Pertempuran Legenda I (lihat bagan di bawah)
PERATURAN KHUSUS LEGENDA I: KHUSUS PENAMPIL UTAMA
Demosi
Pemain yang berada di bawah Peringkat 10.000 pada akhir hari Minggu akan didemosi ke Legenda II pada hari Senin
Reset Trofi Mingguan
Pemain baru akan memulai dengan 5.000 Trofi
Trofi pemain di bawah 5.000 akan direset ke 5.000
Trofi semua pemain akan direset ke 5.000 pada awal tiap Turnamen
Papan Peringkat Legenda I
Menampilkan 200 pemain teratas
Menampilkan peringkatmu saat ini jika peringkatmu di bawah 200 Teratas
Memberikan peringatan ketika kamu berisiko kena demosi
Pertahanan Terisi
Pertahanan yang hilang akan diganti dengan rata-rata hasil pertahanan hari ini dan hari sebelumnya. Dengan begitu, keadilan bisa lebih ditingkatkan tanpa mengurangi integritas kompetitif.
PERUBAHAN PADA MODIFIKASI PERTEMPURAN: VERSI REMIX
Modifikasi Pertempuran akan dihilangkan dari Elektro 32 dan Elektro 33
Modifikasi Pertempuran diganti namanya agar sesuai dengan tingkat Liganya:
Legenda III
Legenda II
Legenda I
Perubahan selengkapnya bisa dilihat di tabel berikut:
|Esports
|LAMA
|BARU
|Saat Ini
|BARU
|Legenda Saat Ini
|Legenda 1
|Legenda 2
|Legenda 3
|Kerusakan/Detik Pertahanan
|+20%
|+25%
|+15%
|+20%
|+15%
|+10%
|HP atau Kerusakan/Detik Pahlawan Bertahan
|+20%
|+25%
|+15%
|+20%
|+15%
|+10%
|HP atau Kerusakan/Detik Pelindung
|0%
|+20%
|0%
|+20%
|+10%
|+5%
|HP atau Kerusakan/Detik Pahlawan Menyerang
|-20%
|-20%
|-5%
|-20%
|-10%
|-5%
|Peralatan
|-3/-6
|-3/-6
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0
PERUBAHAN WAKTU PERTUNJUKAN
Area depan panggung dibuka sesuai jadwal.
Turnamen Mingguan kini dimulai:
Senin pukul 17.00 UTC
Sebelumnya:
Selasa pukul 05.00 UTC
PERUBAHAN LANTAI LIGA: PERHATIKAN LANGKAHMU
Lantai Liga Balai Kota Level 16 dipindah dari Golem 21 menjadi Golem 20
Lantai Liga Balai Kota Level 17 dipindah dari Titan 25 menjadi P.E.K.K.A 23
Balai Kota Level 18 sekarang punya Lantai Liganya sendiri di Titan 26
PENYESUAIAN SEMUA LIGA MODE PERINGKAT
Ketidakaktifan dan Demosi
Pemain akan melihat peringatan ketidakaktifan baru dengan pewaktu yang melakukan hitung mundur sampai waktu demosi. Jadi, kamu tak perlu lagi menerka-nerka kapan akan kena demosi!
Demosi kini akan dilakukan setelah 4 minggu tidak aktif alih-alih 1 minggu
Pemain dapat tidak aktif dari sistem mode peringkat (tidak mendaftar) selama 4 minggu tanpa kena demosi.
Setelah demosi tidak aktif pertama, pemain akan didemosi 1 peringkat setiap 4 minggu selama tidak aktif hingga mencapai batas bawah Balai Kota.
Setelah 4 minggu tidak aktif di batas bawah Balai Kota, pemain akan kehilangan peringkat.
PERUBAHAN JUMLAH PERTEMPURAN: TIDAK ADA ENCORE
|Liga
|Jumlah Pertempuran Saat Ini
|Jumlah Pertempuran Baru
|Titan 25
|14
|12
|Titan 26
|14
|12
|Titan 27
|14
|12
|Naga 28
|18
|14
|Naga 29
|18
|14
|Naga 30
|18
|14
|Elektro 31
|24
|18
|Elektro 32
|24
|18
|Elektro 33
|24
|18
|Legenda III
|n/a
|24
|Legenda II
|n/a
|30
PERUBAHAN TATA LETAK PERTAHANAN MODE PERINGKAT: ADA YANG LIHAT PETA FESTIVAL?
Tata letak bisa diedit langsung di UI Turnamen
Sekarang seharusnya sudah lebih jelas bahwa tata letak bisa diubah hingga waktu pertempuran dimulai di Turnamen baru (Hari Liga di Legenda I)
Perubahan apa pun yang dibuat setelah pertempuran dimulai hanya akan diterapkan di Turnamen berikutnya (Hari Liga di Legenda I)
Pembaruan apa pun yang dibuat pada tata letak yang telah ditetapkan sebagai tata letak aktif di mode Peringkat kini akan otomatis diterapkan di tata letak Turnamen berikutnya (Hari Liga di Legenda I)
PEMBARUAN LOG PERTEMPURAN DAN PAPAN PERINGKAT: PANGGUNG UTAMA
Log Pertempuran
Log Pertempuran Turnamen kini punya tampilan serta gaya baru supaya lebih mudah dibaca (dan supaya kamu lebih mudah mengambil tangkapan layar serta membagikannya!)
Kode warna baru berdasarkan performa
Tampilan ringkasan Kartu Pertempuran yang baru memungkinkanmu mengambil tangkapan layar dengan mudah untuk pamer ke teman-teman
Papan Peringkat
UI Terpadu di seluruh Mode Peringkat
Struktur yang lebih jelas antara tampilan global dan pribadi
Baru: Papan Peringkat Balai Kota
Kamu kini bisa melihat pemain teratas di Level Balai Kota mana pun di Papan Peringkat Balai Kota baru
PENINGKATAN ALUR PROMOSI DAN DEMOSI: PUNCAK TANGGA LAGU
Masukan yang lebih jelas tentang perubahan peringkat
Peningkatan visibilitas performa dan progres
Alur promosi/demosi baru bisa diakses lewat riwayat Pemain setelah periode promosi/demosi
PEMBARUAN PROFIL PEMAIN DAN SOSIAL: AKSES CEPAT PANGGUNG
Profil Legenda mempertahankan:
Peringkat terbaik
Jumlah trofi
Total trofi Legenda
Diperbarui ketika rekor baru tercapai
Trofi kini bisa dilihat lagi di:
Profil Pemain (Liga saat ini)
Daftar teman di tab Sosial
PERUBAHAN EKONOMI BERBASIS LIGA: TENDA MERCH
Bonus Bintang
Sedikit bertambah untuk:
Emas, Eliksir, Eliksir Hitam, dan semua jenis Mineral
Makin banyak ketika mencapai Balai Kota baru
Bonus Liga
Peningkatan penyesuaian ketika mencapai Liga baru
Rampasan Pertempuran Mode Peringkat
Sedikit dikurangi untuk mengimbangi peningkatan di atas
ANGGOTA BAND BARU
Amplifier sudah menyala. Penonton sudah tak sabar. Lini pemain pun sudah nyaring suaranya.
Musim ini, kami memperkenalkan unit dan peningkatan baru yang pastinya super-keren dan lebih lantang, serta menawarkan cara baru untuk mendominasi medan tempur. Inilah anggota baru band medan tempurmu.
PELINDUNG BALAI KOTA BARU: PEMBALAK
Tiap panggung pasti perlu penampil utama. Nah, yang satu ini pas banget jadi penampil utama.
Pembalak adalah unit pertahanan jarak jauh kuat yang didesain untuk mendominasi medan tempur dan menghukum siapa pun yang nekat masuk ke dalam jangkauannya.
Menembakkan proyektil yang, meskipun bergerak lambat, mampu menghantam apa pun yang ada di jalurnya
Menyasar unit udara dan darat
Memberikan 350 Kerusakan/Detik
Menerapkan hantam mundur 1 petak setelah terhantam
Jangkauan Serangan:
Level 1 sampai 4: 7 petak
Level 5: 8 petak
MESIN PENGEPUNGAN BARU: KERETA LANGIT
Kalau band biasanya bawa penyanyi cadangan, kamu bawa bala bantuan dari langit.
Kereta Langit adalah Mesin Pengepungan udara yang didesain untuk membantu tentaramu di tengah pertempuran.
Bisa bergerak mandiri, tapi paling efektif jika dikerahkan di belakang peleton udara
Meluncurkan maksimum 6 tong, masing-masing berisi campuran peleton Kastel Klanmu beserta Minion, Balon, dan Bayi Naga. Makin tinggi levelnya, makin kuat bala bantuannya.
Pada Level Maks., tiap pengerahan akan meluncurkan bala bantuan berikut:
5 Minion (Level 14)
1 Balon (Level 13)
1 Bayi Naga (Level 12)
SIAP MENUMPAS HABIS LAWAN
PERALATAN UMUM BARU ADIPATI NAGA: TARING ELEKTRO
Adipati Naga tentu saja dikerahkan bukan sebagai cadangan. Peralatan Umum baru ini, yang terbuka di Balai Kota 17, mengubah tiap serangan menjadi badai kilat.
Taring Elektro
Kemampuan Pasif
Serangan berantai hingga maksimum 4 target
Kerusakan berkurang 20% setiap kali melompat
Maksimum 400 kerusakan per serangan
LEVEL BARU: TANTANGAN BARU NAN SERU
Tentaramu makin kuat di seluruh papan. Level baru kini tersedia untuk beberapa unit:
Peleton
Orang Barbar: Level 13
Goblin: Level 10
Valkyrie: Level 12
Golem: Level 15
Naga: Level 13
Balon: Level 13
Yeti: Level 8
Pemburu: Level 4
Penunggang Akar: Level 4
Pawang: Level 6
Mesin Pengepungan
Penggali Tempur: Level 6
Barak Pengepungan: Level 6
Peluncur Sang Kayu: Level 6
Zeppelin Tempur: Level 6
Mantra
Amarah: Level 7
Pembeku: Level 8
Klona: Level 9
Pemanggil: Level 7
Tumbuh Lebat: Level 5
Kristal Es: Level 6
PANGGUNG MAKIN PETJAH
Bangunan intimu punya level baru agar bisa mengimbangi kekacauan festival.
Bangunan
Bengkel Pengepungan: Level 9
Kamp Tentara: Level 14
Bengkel Pandai Besi: Level 10
Pertahanan
Busur X - Level 13
Katapel Tempur - Level 7
Jebakan
Bom Raksasa: Level 12
+1 Bom Udara tambahan terbuka
TEMBOK: BANGUN YANG LEBIH BESAR
Tembok lebih kuat = basis lebih kuat. Perhitungannya memang seperti itu.
Ada 75 bagian lagi yang kini bisa ditingkatkan ke Level 19
Artinya, 25% lebih banyak tembok
BUSTER SUPER: LAMPAUI BATAS
Untuk beberapa pertahanan, peningkatan bukanlah batas potensinya. Lebih dari itu. Karena jika peningkatan dirasa tidak cukup, masih ada Buster Super.
Level Buster Super Baru Tersedia
Mortir: Level 1–2
Menara Inferno: Level 1–2
Tesla Tersembunyi: Level 1–2
Pelontar Api: Level 1–2
Menara Pembalasan: Level 1–2
EKONOMI: PENINGKATAN LEBIH CEPAT, PROGRES LEBIH KENTARA
Tiap acara yang luar biasa butuh momentum.
Pengurangan waktu dan biaya peningkatan sumber daya untuk beberapa peningkatan di berbagai level Balai Kota
LIGA PERANG KLAN: TUR DUNIA MAKIN LUAS
Ada 4 liga baru yang ditambahkan:
Titan III
Titan II
Titan I
Legenda
Dukungan modifikasi pertempuran: Modifikasi Pertempuran aktif di Titan II, Titan I, dan liga Legenda
Jumlah promosi dan demosi untuk beberapa liga yang ada telah disesuaikan agar promosi secara menyeluruh bisa lebih mudah
Berhubung ada liga baru, hadiah telah diseimbangkan ulang di semua liga
Lebih banyak pemain bisa memperoleh hadiah bonus di liga yang lebih tinggi
Papan Peringkat disesuaikan agar menampilkan hasil liga Legenda, bukan hasil liga Juara I
Lencana liga baru ditambahkan untuk Titan dan Legenda
Pembaruan visual Peta Perang untuk liga yang lebih tinggi
Peningkatan pemosisian target untuk mengurangi kesalahan klik di Peta Perang
PERUBAHAN MEKANIKA PERMAINAN: GANTI SETLIST
Pahlawan & Tentara
Menambahkan kemampuan untuk memilih visual proyektil Ratu Pemanah sesuai keinginan jika kamu punya peralatan yang mengubahnya. Pengaturan ini tersedia di layar ganti kostum
Kamu kini bisa menggunakan Pahlawan dan Hewan yang sedang ditingkatkan di Tantangan Teman dan Perang Teman
Perubahan Keseimbangan
Mengaktifkan lagi kerusakan racun ke Pelindung, tapi racun hanya akan memberikan 30% kerusakan pada mereka
Menyesuaikan waktu Mortir Siap Alat supaya ledakan pertamanya punya jeda 0,5 detik, alih-alih langsung terjadi
Mantra Pemanggil kini memprioritaskan Pahlawan
Mesin Pengepungan
Kini menerima kerusakan dari api Kutu Api
Kini kebal terhadap:
Racun BK14–16
Efek Permata Kehidupan
Aura Wali Muda
Perubahan Lain
Patung kini kebal terhadap kemampuan Obor Heroik
Masa tunggu berbagi tayangan dikurangi dari 5 menjadi 2 menit
Peleton yang dikerahkan, seperti Jerangkong dan Bayi Yeti, kini menampilkan kapasitas mereka
Teks modifikasi pertempuran telah diperbarui dan diperjelas.
Kumpulan rampasan peti diperbarui
Pelindung tak lagi diaktifkan ketika dalam keadaan Beku
Batas pesan yang disematkan di Obrolan klan ditambah dari 10 jadi 20
PERBAIKAN BUG: KRU BAND SIAP BERAKSI
Memperbaiki bug yang membuat Peleton Super yang kamu klaim dari acara Medali menghilang dari serangan pertama jika kamu sudah mengaktifkan Peleton Super tersebut sebelum mengklaimnya
Unit Kastel Klan tidak lagi akan dihapus dari tentara aktif jika Perang Teman menyerang Kastel Klan
Memperbaiki bug yang menyebabkan klan baru memiliki log perang pribadi. Bug ini juga menonaktifkan Perang Teman secara default, padahal opsi yang ditampilkan saat pembuatan klan menunjukkan Perang Teman sudah diaktifkan
Game kini akan memeriksa tentara yang kosong sebelum pemain berpartisipasi dalam serangan Perang, Legenda, atau Mode Peringkat supaya mereka tidak bisa melakukan penyerangan tanpa ada tentara yang dikerahkan
Memperbaiki bug AI Kerbau yang membuatnya terkadang terlalu ragu untuk menyerang Tembok
Membuka layar permintaan bala bantuan tak lagi menutup Peta Perang atau layar Peta Liga Perang Klan
Aula Pahlawan kini menampilkan indikator pengunduhan jika kostum yang dipakai belum diunduh
Gambar mantra atau peleton yang ditingkatkan di Lab kini akan diperbarui dengan benar ketika item yang sebelumnya diriset diberi permata untuk diselesaikan
Memperbaiki berbagai bug layar info
Menelusuri hari selain hari perang yang sedang berjalan di Liga Perang Klan tidak lagi akan menghapus pemberitahuan serangan tertunda
Palu Konstruksi kini bisa digunakan di Jebakan Basis Tukang
Memperbaiki berbagai masalah dengan peralatan Ransel Roket untuk Adipati Naga
SAATNYA MENGERASKAN VOLUME, CHIEF
Panggung sudah siap. Penonton sudah tak sabar. Ketenaran dan kejayaan sudah menunggu.
Keraskan volumenya, ambil kapakmu, dan taklukkan semua lawan untuk mencapai posisi puncak.
Salam Clash! 🤘