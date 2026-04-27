Monster. Musik. Huru-hara.

Saatnya mengeraskan volume, Chief. Bulan April ini, Clash bakal Cadas abis, dan medan tempur dijamin bakal memekakkan telinga. PERISAI DAGING jadi penampil utama. Basismu jadi tempat konsernya. Dan penontonnya? Bawa banyak senjata. Bersiaplah menyambut musim yang lebih lantang, lebih ganas, dan lebih metal dari sebelumnya!

Berikut uraian tentang apa saja yang akan tampil dan mengajakmu headbang musim ini.

LIGA LEGENDA SIAP MENGGETARKAN PANGGUNG

Satu Liga Legenda tidak cukup lantang.

Liga Legenda kini terbagi ke dalam tiga tingkat, masing-masing dengan struktur, tekanan, dan temponya sendiri. Ketiga tingkat ini memiliki Bonus Bintang serta Bonus Liga yang sama. Namun, tiap tingkat menawarkan kompetisi yang berbeda, dengan perubahan pada struktur, progres, serta tingkat kesulitan pertempuran.

Catatan: Dengan mencapai Legenda III, kamu sudah bisa menyelesaikan tingkat akhir Pencapaian “Master Liga”.

STRUKTUR TINGKAT LIGA LEGENDA: URAIAN LEBIH LENGKAP

Legenda III

Turnamen Mingguan

Ada 24 pertempuran per minggu

Lima pemain teratas per grup akan dipromosikan tiap minggunya

Menggunakan Modifikasi Pertempuran Legenda III (lihat bagan di bawah)

Legenda II

Turnamen Mingguan

Ada 30 pertempuran per minggu

Tiga pemain teratas per grup akan dipromosikan tiap minggunya

Menggunakan Modifikasi Pertempuran Legenda II (lihat bagan di bawah)

Legenda I

Turnamen selama 4 minggu

Ada 8 pertempuran per hari

Pemain dengan Peringkat di bawah 10.000 akan didemosi tiap minggunya

Menggunakan Modifikasi Pertempuran Legenda I (lihat bagan di bawah)

PERATURAN KHUSUS LEGENDA I: KHUSUS PENAMPIL UTAMA

Demosi

Pemain yang berada di bawah Peringkat 10.000 pada akhir hari Minggu akan didemosi ke Legenda II pada hari Senin

Reset Trofi Mingguan

Pemain baru akan memulai dengan 5.000 Trofi

Trofi pemain di bawah 5.000 akan direset ke 5.000

Trofi semua pemain akan direset ke 5.000 pada awal tiap Turnamen

Papan Peringkat Legenda I

Menampilkan 200 pemain teratas

Menampilkan peringkatmu saat ini jika peringkatmu di bawah 200 Teratas

Memberikan peringatan ketika kamu berisiko kena demosi

Pertahanan Terisi

Pertahanan yang hilang akan diganti dengan rata-rata hasil pertahanan hari ini dan hari sebelumnya. Dengan begitu, keadilan bisa lebih ditingkatkan tanpa mengurangi integritas kompetitif.

PERUBAHAN PADA MODIFIKASI PERTEMPURAN: VERSI REMIX

Modifikasi Pertempuran akan dihilangkan dari Elektro 32 dan Elektro 33

Modifikasi Pertempuran diganti namanya agar sesuai dengan tingkat Liganya: Legenda III Legenda II Legenda I



Perubahan selengkapnya bisa dilihat di tabel berikut:

Esports LAMA BARU Saat Ini BARU Legenda Saat Ini Legenda 1 Legenda 2 Legenda 3 Kerusakan/Detik Pertahanan +20% +25% +15% +20% +15% +10% HP atau Kerusakan/Detik Pahlawan Bertahan +20% +25% +15% +20% +15% +10% HP atau Kerusakan/Detik Pelindung 0% +20% 0% +20% +10% +5% HP atau Kerusakan/Detik Pahlawan Menyerang -20% -20% -5% -20% -10% -5% Peralatan -3/-6 -3/-6 0/0 0/0 0/0 0/0

PERUBAHAN WAKTU PERTUNJUKAN

Area depan panggung dibuka sesuai jadwal.

Turnamen Mingguan kini dimulai: Senin pukul 17.00 UTC

Sebelumnya: Selasa pukul 05.00 UTC



PERUBAHAN LANTAI LIGA: PERHATIKAN LANGKAHMU

Lantai Liga Balai Kota Level 16 dipindah dari Golem 21 menjadi Golem 20

Lantai Liga Balai Kota Level 17 dipindah dari Titan 25 menjadi P.E.K.K.A 23

Balai Kota Level 18 sekarang punya Lantai Liganya sendiri di Titan 26

PENYESUAIAN SEMUA LIGA MODE PERINGKAT

Ketidakaktifan dan Demosi

Pemain akan melihat peringatan ketidakaktifan baru dengan pewaktu yang melakukan hitung mundur sampai waktu demosi. Jadi, kamu tak perlu lagi menerka-nerka kapan akan kena demosi!

Demosi kini akan dilakukan setelah 4 minggu tidak aktif alih-alih 1 minggu Pemain dapat tidak aktif dari sistem mode peringkat (tidak mendaftar) selama 4 minggu tanpa kena demosi. Setelah demosi tidak aktif pertama, pemain akan didemosi 1 peringkat setiap 4 minggu selama tidak aktif hingga mencapai batas bawah Balai Kota. Setelah 4 minggu tidak aktif di batas bawah Balai Kota, pemain akan kehilangan peringkat.



PERUBAHAN JUMLAH PERTEMPURAN: TIDAK ADA ENCORE

Liga Jumlah Pertempuran Saat Ini Jumlah Pertempuran Baru Titan 25 14 12 Titan 26 14 12 Titan 27 14 12 Naga 28 18 14 Naga 29 18 14 Naga 30 18 14 Elektro 31 24 18 Elektro 32 24 18 Elektro 33 24 18 Legenda III n/a 24 Legenda II n/a 30

PERUBAHAN TATA LETAK PERTAHANAN MODE PERINGKAT: ADA YANG LIHAT PETA FESTIVAL?

Tata letak bisa diedit langsung di UI Turnamen

Sekarang seharusnya sudah lebih jelas bahwa tata letak bisa diubah hingga waktu pertempuran dimulai di Turnamen baru (Hari Liga di Legenda I)

Perubahan apa pun yang dibuat setelah pertempuran dimulai hanya akan diterapkan di Turnamen berikutnya (Hari Liga di Legenda I)

Pembaruan apa pun yang dibuat pada tata letak yang telah ditetapkan sebagai tata letak aktif di mode Peringkat kini akan otomatis diterapkan di tata letak Turnamen berikutnya (Hari Liga di Legenda I)

PEMBARUAN LOG PERTEMPURAN DAN PAPAN PERINGKAT: PANGGUNG UTAMA

Log Pertempuran

Log Pertempuran Turnamen kini punya tampilan serta gaya baru supaya lebih mudah dibaca (dan supaya kamu lebih mudah mengambil tangkapan layar serta membagikannya!)

Kode warna baru berdasarkan performa

Tampilan ringkasan Kartu Pertempuran yang baru memungkinkanmu mengambil tangkapan layar dengan mudah untuk pamer ke teman-teman

Papan Peringkat

UI Terpadu di seluruh Mode Peringkat

Struktur yang lebih jelas antara tampilan global dan pribadi

Baru: Papan Peringkat Balai Kota

Kamu kini bisa melihat pemain teratas di Level Balai Kota mana pun di Papan Peringkat Balai Kota baru

PENINGKATAN ALUR PROMOSI DAN DEMOSI: PUNCAK TANGGA LAGU

Masukan yang lebih jelas tentang perubahan peringkat

Peningkatan visibilitas performa dan progres

Alur promosi/demosi baru bisa diakses lewat riwayat Pemain setelah periode promosi/demosi

PEMBARUAN PROFIL PEMAIN DAN SOSIAL: AKSES CEPAT PANGGUNG

Profil Legenda mempertahankan: Peringkat terbaik Jumlah trofi Total trofi Legenda

Diperbarui ketika rekor baru tercapai

Trofi kini bisa dilihat lagi di: Profil Pemain (Liga saat ini) Daftar teman di tab Sosial



PERUBAHAN EKONOMI BERBASIS LIGA: TENDA MERCH

Bonus Bintang

Sedikit bertambah untuk: Emas, Eliksir, Eliksir Hitam, dan semua jenis Mineral

Makin banyak ketika mencapai Balai Kota baru

Bonus Liga

Peningkatan penyesuaian ketika mencapai Liga baru

Rampasan Pertempuran Mode Peringkat

Sedikit dikurangi untuk mengimbangi peningkatan di atas

ANGGOTA BAND BARU

Amplifier sudah menyala. Penonton sudah tak sabar. Lini pemain pun sudah nyaring suaranya.

Musim ini, kami memperkenalkan unit dan peningkatan baru yang pastinya super-keren dan lebih lantang, serta menawarkan cara baru untuk mendominasi medan tempur. Inilah anggota baru band medan tempurmu.

PELINDUNG BALAI KOTA BARU: PEMBALAK

Tiap panggung pasti perlu penampil utama. Nah, yang satu ini pas banget jadi penampil utama.

Pembalak adalah unit pertahanan jarak jauh kuat yang didesain untuk mendominasi medan tempur dan menghukum siapa pun yang nekat masuk ke dalam jangkauannya.

Menembakkan proyektil yang, meskipun bergerak lambat, mampu menghantam apa pun yang ada di jalurnya

Menyasar unit udara dan darat

Memberikan 350 Kerusakan/Detik

Menerapkan hantam mundur 1 petak setelah terhantam

Jangkauan Serangan:

Level 1 sampai 4: 7 petak

Level 5: 8 petak

MESIN PENGEPUNGAN BARU: KERETA LANGIT

Kalau band biasanya bawa penyanyi cadangan, kamu bawa bala bantuan dari langit.

Kereta Langit adalah Mesin Pengepungan udara yang didesain untuk membantu tentaramu di tengah pertempuran.

Bisa bergerak mandiri, tapi paling efektif jika dikerahkan di belakang peleton udara

Meluncurkan maksimum 6 tong, masing-masing berisi campuran peleton Kastel Klanmu beserta Minion, Balon, dan Bayi Naga. Makin tinggi levelnya, makin kuat bala bantuannya.

Pada Level Maks., tiap pengerahan akan meluncurkan bala bantuan berikut:

5 Minion (Level 14)

1 Balon (Level 13)

1 Bayi Naga (Level 12)

SIAP MENUMPAS HABIS LAWAN

PERALATAN UMUM BARU ADIPATI NAGA: TARING ELEKTRO

Adipati Naga tentu saja dikerahkan bukan sebagai cadangan. Peralatan Umum baru ini, yang terbuka di Balai Kota 17, mengubah tiap serangan menjadi badai kilat.

Taring Elektro

Kemampuan Pasif

Serangan berantai hingga maksimum 4 target

Kerusakan berkurang 20% setiap kali melompat

Maksimum 400 kerusakan per serangan

LEVEL BARU: TANTANGAN BARU NAN SERU

Tentaramu makin kuat di seluruh papan. Level baru kini tersedia untuk beberapa unit:

Peleton

Orang Barbar: Level 13

Goblin: Level 10

Valkyrie: Level 12

Golem: Level 15

Naga: Level 13

Balon: Level 13

Yeti: Level 8

Pemburu: Level 4

Penunggang Akar: Level 4

Pawang: Level 6

Mesin Pengepungan

Penggali Tempur: Level 6

Barak Pengepungan: Level 6

Peluncur Sang Kayu: Level 6

Zeppelin Tempur: Level 6

Mantra

Amarah: Level 7

Pembeku: Level 8

Klona: Level 9

Pemanggil: Level 7

Tumbuh Lebat: Level 5

Kristal Es: Level 6

PANGGUNG MAKIN PETJAH

Bangunan intimu punya level baru agar bisa mengimbangi kekacauan festival.

Bangunan

Bengkel Pengepungan: Level 9

Kamp Tentara: Level 14

Bengkel Pandai Besi: Level 10

Pertahanan

Busur X - Level 13

Katapel Tempur - Level 7

Jebakan

Bom Raksasa: Level 12

+1 Bom Udara tambahan terbuka

TEMBOK: BANGUN YANG LEBIH BESAR

Tembok lebih kuat = basis lebih kuat. Perhitungannya memang seperti itu.

Ada 75 bagian lagi yang kini bisa ditingkatkan ke Level 19

Artinya, 25% lebih banyak tembok

BUSTER SUPER: LAMPAUI BATAS

Untuk beberapa pertahanan, peningkatan bukanlah batas potensinya. Lebih dari itu. Karena jika peningkatan dirasa tidak cukup, masih ada Buster Super.

Level Buster Super Baru Tersedia

Mortir: Level 1–2

Menara Inferno: Level 1–2

Tesla Tersembunyi: Level 1–2

Pelontar Api: Level 1–2

Menara Pembalasan: Level 1–2

EKONOMI: PENINGKATAN LEBIH CEPAT, PROGRES LEBIH KENTARA

Tiap acara yang luar biasa butuh momentum.

Pengurangan waktu dan biaya peningkatan sumber daya untuk beberapa peningkatan di berbagai level Balai Kota

LIGA PERANG KLAN: TUR DUNIA MAKIN LUAS

Ada 4 liga baru yang ditambahkan:

Titan III

Titan II

Titan I

Legenda

Dukungan modifikasi pertempuran: Modifikasi Pertempuran aktif di Titan II, Titan I, dan liga Legenda

Jumlah promosi dan demosi untuk beberapa liga yang ada telah disesuaikan agar promosi secara menyeluruh bisa lebih mudah

Berhubung ada liga baru, hadiah telah diseimbangkan ulang di semua liga

Lebih banyak pemain bisa memperoleh hadiah bonus di liga yang lebih tinggi

Papan Peringkat disesuaikan agar menampilkan hasil liga Legenda, bukan hasil liga Juara I

Lencana liga baru ditambahkan untuk Titan dan Legenda

Pembaruan visual Peta Perang untuk liga yang lebih tinggi

Peningkatan pemosisian target untuk mengurangi kesalahan klik di Peta Perang

PERUBAHAN MEKANIKA PERMAINAN: GANTI SETLIST

Pahlawan & Tentara

Menambahkan kemampuan untuk memilih visual proyektil Ratu Pemanah sesuai keinginan jika kamu punya peralatan yang mengubahnya. Pengaturan ini tersedia di layar ganti kostum

Kamu kini bisa menggunakan Pahlawan dan Hewan yang sedang ditingkatkan di Tantangan Teman dan Perang Teman

Perubahan Keseimbangan

Mengaktifkan lagi kerusakan racun ke Pelindung, tapi racun hanya akan memberikan 30% kerusakan pada mereka

Menyesuaikan waktu Mortir Siap Alat supaya ledakan pertamanya punya jeda 0,5 detik, alih-alih langsung terjadi

Mantra Pemanggil kini memprioritaskan Pahlawan

Mesin Pengepungan

Kini menerima kerusakan dari api Kutu Api

Kini kebal terhadap: Racun BK14–16 Efek Permata Kehidupan Aura Wali Muda



Perubahan Lain

Patung kini kebal terhadap kemampuan Obor Heroik

Masa tunggu berbagi tayangan dikurangi dari 5 menjadi 2 menit

Peleton yang dikerahkan, seperti Jerangkong dan Bayi Yeti, kini menampilkan kapasitas mereka

Teks modifikasi pertempuran telah diperbarui dan diperjelas.

Kumpulan rampasan peti diperbarui

Pelindung tak lagi diaktifkan ketika dalam keadaan Beku

Batas pesan yang disematkan di Obrolan klan ditambah dari 10 jadi 20

PERBAIKAN BUG: KRU BAND SIAP BERAKSI

Memperbaiki bug yang membuat Peleton Super yang kamu klaim dari acara Medali menghilang dari serangan pertama jika kamu sudah mengaktifkan Peleton Super tersebut sebelum mengklaimnya

Unit Kastel Klan tidak lagi akan dihapus dari tentara aktif jika Perang Teman menyerang Kastel Klan

Memperbaiki bug yang menyebabkan klan baru memiliki log perang pribadi. Bug ini juga menonaktifkan Perang Teman secara default, padahal opsi yang ditampilkan saat pembuatan klan menunjukkan Perang Teman sudah diaktifkan

Game kini akan memeriksa tentara yang kosong sebelum pemain berpartisipasi dalam serangan Perang, Legenda, atau Mode Peringkat supaya mereka tidak bisa melakukan penyerangan tanpa ada tentara yang dikerahkan

Memperbaiki bug AI Kerbau yang membuatnya terkadang terlalu ragu untuk menyerang Tembok

Membuka layar permintaan bala bantuan tak lagi menutup Peta Perang atau layar Peta Liga Perang Klan

Aula Pahlawan kini menampilkan indikator pengunduhan jika kostum yang dipakai belum diunduh

Gambar mantra atau peleton yang ditingkatkan di Lab kini akan diperbarui dengan benar ketika item yang sebelumnya diriset diberi permata untuk diselesaikan

Memperbaiki berbagai bug layar info

Menelusuri hari selain hari perang yang sedang berjalan di Liga Perang Klan tidak lagi akan menghapus pemberitahuan serangan tertunda

Palu Konstruksi kini bisa digunakan di Jebakan Basis Tukang

Memperbaiki berbagai masalah dengan peralatan Ransel Roket untuk Adipati Naga

SAATNYA MENGERASKAN VOLUME, CHIEF

Panggung sudah siap. Penonton sudah tak sabar. Ketenaran dan kejayaan sudah menunggu.

Keraskan volumenya, ambil kapakmu, dan taklukkan semua lawan untuk mencapai posisi puncak.

Salam Clash! 🤘