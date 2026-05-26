Halo, Chief! Pada 26 Mei, akan ada pembaruan wajib yang menghadirkan sejumlah peningkatan serta cara baru untuk mengembangkan Desa dengan lebih cepat. Berikut semua yang perlu kamu ketahui sebelum mengunduh pembaruan!

Tukang Tambahan untuk Basis Tukang

Akan ada Tukang ekstra yang hadir di Basis Tukang. Dengan kata lain, kamu kini bisa meningkatkan lebih banyak bangunan sekaligus di sana. Akhirnya! Progres di Basis Tukang kini terasa lebih mulus.

Tukang baru ini dapat kamu temukan di toko mulai dari Aula Tukang 2.

Untuk membukanya, semua Tukang Desa Asal harus sudah dibuka terlebih dahulu.

Setelah itu, kamu bisa punya satu lagi peningkatan yang berlangsung bersamaan sepanjang waktu!

Pahlawan Tiba Lebih Awal

Pahlawan datang lebih awal? Raja Barbar kini dapat dibuka di Balai Kota 4 alih-alih Balai Kota 7! Riset pemain yang kami lakukan menunjukkan bahwa para pemain yang sedang berusaha mencapai BK7 ingin punya Pahlawan lebih awal. Jadi, kami mewujudkannya.

Peningkatan Tiket Emas

Kami menghadirkan dua peningkatan ke Tiket Emas:

Bonus Kartu Stempel retroaktif: Sebelumnya, jika kamu membeli Tiket Emas di pertengahan bulan, berarti kamu melewatkan poin premium (25 alih-alih 50) untuk Kartu Stempel yang sudah kamu lengkapi. Mulai dari Tiket Emas Juni, poin bonus tersebut akan diberikan secara retroaktif pada saat kamu membelinya. Telat membeli? Bukan masalah!

Hadiah loyalitas saat melakukan pembelian berturut-turut kini kembali: Jika kamu membeli Tiket Emas lagi setelah membelinya di periode sebelumnya, kamu akan mendapatkan 1 Stempel ekstra di hari pembelian. Bonus ini akan jadi milikmu kapan saja kamu membeli Tiket. Anggap saja hadiah tersebut sebagai bentuk apresiasi dari kami.

Jika Kamu Melewatkannya - Status Permainan #2

Jika kamu belum membaca blog Status Permainan, tunggu apa lagi? Kami membahas penyeimbangan Mei (Panah Raksasa, Adipati Naga, Kereta Langit, perubahan meta udara vs tanah), penyesuaian modifikasi Liga Perang Klan untuk Liga Titan dan Legenda, serta sedikit bocoran dari karya berikutnya hasil kerja keras dari tim desain. Ingin lihat Peleton Acara dan Peralatan monolitik Epik baru? Baca dahulu sebelum pembaruan tiba.

Desamu Menantimu

Dua Tukang. Pahlawan lebih awal. Tiket Emas yang lebih dermawan. Peningkatan keseimbangan. Semua ini bisa jadi milikmu hanya dengan menghajar tombol "perbarui". Orang Barbar saja bisa, kok! (Kalau tidak salah, ya ....)

Salam Clash!