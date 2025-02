La bacheca degli avvisi dei clan e le opzioni di ricerca

Se hai mai desiderato un modo migliore di reclutare nuovi membri per il clan o di trovare quello ideale per te, il tuo desiderio è stato esaudito! Ora, i clan possono lasciare un avviso sulla bacheca dedicata, che permette ai giocatori in cerca di clan di consultare più dettagli su di essi e di farlo in modo più divertente. Ecco come funziona.

I capi e i co-capi possono pubblicare un avviso sulla bacheca con la descrizione scelta in origine per il clan, o personalizzarla come vogliono, e possono anche scegliere lo sfondo che preferiscono per quell'avviso.

I giocatori in cerca di un clan visualizzeranno gli avvisi di quelli più adatti a loro, sulla base di dettagli come l'attività dei membri e altri aspetti che il gioco prenderà in considerazione in modo automatico.

Se un clan cambia la lingua o attiva o disattiva l'opzione per renderlo adatto a tutti, l'avviso precedentemente pubblicato sparirà e il clan dovrà pubblicarne uno nuovo. In questi casi, apparirà una finestra che richiederà la conferma dei cambi e che avvertirà della rimozione dell'avviso.

Sarà comunque ancora possibile cercare un clan per nome o tag del clan e usare le opzioni avanzate.

Arrivano gli spuntini magici!

In occasione dell'evento di settembre della Caccia al tesoro, i giocatori che sferrano attacchi verranno premiati con potenziamenti temporanei per i costruttori, gli eroi, le truppe, gli equipaggiamenti e le attività di ricerca!

Per ora, gli spuntini magici saranno disponibili solo durante l'evento "Caccia al tesoro" e potranno essere vinti solo tramite i bauli dell'evento. Durante questo evento, i giocatori possono vincere fino a 3 spuntini magici ogni 48 ore.

Gli spuntini magici scadono entro 24 ore dalla loro attivazione e non possono essere accumulati o venduti come avviene per gli artefatti, perciò ti converrà usarli il prima possibile!

Questi potenziamenti saranno conservati in un deposito dedicato, che si sbloccherà dopo aver ottenuto il primo spuntino magico.

Gli spuntini magici disponibili con questo aggiornamento sono di sei tipi: il cosciotto del costruttore, la zuppa del ricercatore, lo spiedino rinvigorente, i pancake ipernutrienti, la gelatina proteica e la torta del castello del clan.

La Caccia al tesoro, il nuovo evento disponibile dall'11 al 30 settembre

Scopri un nuovo modo di ottenere premi dagli attacchi multigiocatore!

L'evento presenta una meccanica inedita e mette in palio dei bauli preziosi contenenti delle ricompense extra.

Durante gli attacchi, i giocatori andranno alla ricerca di bauli che potranno aprire a fine battaglia per ricevere risorse, decorazioni, skin, equipaggiamenti degli eroi, spuntini magici e artefatti, inclusi i martelli!

I bauli in palio sono di quattro tipi: comuni, rari, epici e leggendari.

Ricorda, però, che non tutte le opzioni evidenziate durante gli attacchi offriranno un baule: alcune conterranno un diversivo, perciò dovrai continuare a cercare finché non troverai il baule vero.

All'inizio, l'evento metterà a disposizione fino a tre bauli e si aggiornerà ogni 48 ore.

È l'ora dei SOVRACCARICHI!

Hai migliorato tutti gli edifici al livello massimo? Allora hai la possibilità di sovraccaricarli! Sfrutta più che puoi le potenzialità degli edifici migliorandoli oltre il livello massimo disponibile!

I giocatori che hanno migliorato il municipio almeno al livello 16 potranno potenziare alcuni dei loro edifici con i sovraccarichi, dei miglioramenti diversi da quelli standard per vari motivi. Durano meno tempo, costano meno e gli effetti dei potenziamenti che donano sono inferiori. Sono disponibili solo se gli edifici in questione sono stati migliorati al livello massimo disponibile nel gioco. Sono temporanei: non appena viene pubblicato un nuovo livello per l'edificio, i sovraccarichi attivi spariranno e con essi tutti i potenziamenti forniti.

Ogni edificio potrà essere sovraccaricato un totale di tre volte e, con ogni nuovo livello, verrà fornito un potenziamento via via diverso e un elemento grafico a forma di saetta sempre più vistoso!

Per attivare un sovraccarico, dovrai usare uno dei tuoi costruttori e spendere delle risorse.

C'è un bug noto con i sovraccarichi: quando si avvia un sovraccarico, l'edificio non viene disabilitato. Ciò significa che la difesa potenziata continuerà a difendere durante il potenziamento e sia i depositi che le miniere continueranno a generare risorse. In futuro pubblicheremo un aggiornamento facoltativo per risolvere questo problema.

Goditi i potenziamenti di questa nuova funzionalità e prova a diventare un sovraccaricatore professionista!

Il villaggio dei draghi, un nuovo scenario leggendario

Questo scenario sarà caratterizzato da paesaggi estremamente vasti e dettagliati e da elementi mai apparsi prima in Clash of Clans, come animazioni e filmati dedicati allo scenario, che lo renderanno ancora più speciale. Pubblicheremo anche un dietro le quinte con cui scoprirai come abbiamo fatto a creare una personalizzazione così elaborata e dettagliata.

Gli scenari leggendari come questo saranno disponibili solo di tanto in tanto, perché la loro creazione richiede più tempo rispetto agli scenari standard pubblicati finora e la loro dimensione è sei volte maggiore.

Modifiche alla modalità difficile

In questa modalità, abbiamo impostato il livello massimo degli equipaggiamenti comuni al 15º.

Gli equipaggiamenti epici non potranno andare oltre il 21º livello.

Gli eroi schierati causeranno il 5% di danni in meno (e non più il 15%).

Gli eroi avranno il 5% di salute in meno (e non più il 10%).

Le difese, invece, non hanno subito cambi e continueranno a infliggere il 5% di danni in più.

Miglioramenti alla giocabilità

La funzionalità tattica incentrata sui preparativi d'attacco è disponibile anche nella modalità Modifica del villaggio base e durante la fase di ricognizione delle guerre.

Ora, nella schermata dei dettagli dei vari pupazzi equipaggiamento troverai un pulsante con cui consultare la truppa evocata con quell'equipaggiamento.

Quando provi a comprare qualcosa in cambio di gemme, la schermata pop-up di acquisto delle gemme ti mostrerà nel dettaglio quante te ne mancano.

Ora, la mappa della guerra mostrerà la quantità di truppe del castello del clan donate e la capienza totale del castello per ogni giocatore, al posto del pulsante ''Dona''.

Le schede ''Allenamento'' e ''Giocatore singolo'' mostreranno i progressi ottenuti fino a quel momento direttamente sulla loro anteprima.

Ora, prima di partecipare alla lega Leggende, ti apparirà un pop-up in cui ti verrà chiesto di confermare la scelta.

Gli ostacoli stagionali verranno suddivisi in gruppi nell'inventario dell'editor della disposizione, in base alla stagione in cui sono stati pubblicati.

Ti apparirà un pop-up di conferma ogni volta che cambierai le impostazioni del clan e proverai a uscire senza salvare.

La finestra del clan non verrà più chiusa in automatico dopo aver modificato le sue impostazioni. Piuttosto, i giocatori verranno reindirizzati alla scheda ''Il mio clan'' in cui appariranno le modifiche effettuate.

Ora, l'animazione ''ZZZ'' mostrata sulle capanne dei costruttori apparirà solo se quel costruttore non sta effettivamente lavorando in quel momento.

Modifiche di bilanciamento

Come già accennato nel nostro annuncio dedicato, con l'aggiornamento di settembre sono disponibili anche le nuove modifiche di bilanciamento! Se non ricordi quali sono, puoi consultarle QUI.

Modifiche ai premi ottenuti in battaglia

Vogliamo che tu e gli altri giocatori riceviate maggiori ricompense per i vostri sforzi in battaglia, perciò abbiamo aumentato la quantità di elisir nero ricevuto come bonus per la maggior parte delle leghe e la percentuale di risorse ottenibili dai vari depositi! Ciò significa che potrai saccheggiare più bottino dai depositi degli avversari, ma ricorda che anche loro potranno fare lo stesso con i tuoi!

