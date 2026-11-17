An all-new Equipment rarity is coming to Clash of Clans
Ehilà!
Entro la fine dell'anno, arriverà su Clash of Clans una nuovissima rarità per gli equipaggiamenti, che migliorerà la tua esperienza di gioco e ti offrirà nuovi modi per potenziare gli eroi!
Si tratta della rarità leggendaria e il primo equipaggiamento ad averla sarà l'Ascia delle tormente del re barbaro, che potrai ottenere grazie al nuovo evento, quello dell'artigiano.
Presto, ti spiegheremo di cosa è capace l'Ascia delle tormente, ma oggi vogliamo spiegarti come funziona la nuova rarità, cosa comporta per gli equipaggiamenti in tuo possesso e come cambierà l'economia dei minerali per sostenerne l'arrivo. Dopotutto, è giusto che tu sappia cosa ti aspetta prima di decidere come spendere i tuoi minerali.
Cosa rende speciale gli equipaggiamenti leggendari
Con gli equipaggiamenti leggendari, vogliamo che gli eroi abbiano a disposizione delle abilità entusiasmanti da usare e spettacolari da vedere e, soprattutto, vogliamo introdurre qualcosa di nuovo nei tuoi attacchi, anziché limitarci a renderli più potenti.
Le abilità avranno due novità importanti.
Nuove meccaniche di gioco: delle abilità più flessibili e complesse ti offrono più opzioni durante gli assalti e nuovi modi di usare gli eroi, perciò ogni equipaggiamento leggendario ti permetterà di apprendere nuove strategie e sperimentare con esse.
Effetti visivi unici: queste abilità sono dotate di effetti ancora più appariscenti, che rendono gli assalti degli eroi ancora più spettacolari e, più in generale, l'aspetto degli equipaggiamenti leggendari è uno dei motivi per cui questa rarità è così speciale.
Capirai meglio quanto è speciale quando ti mostreremo il funzionamento dell'Ascia delle tormente.
Ovviamente, anche la potenza conta. Al livello massimo, gli equipaggiamenti leggendari sono pensati per essere un po' più forti di quelli comuni e di quelli epici, ma senza differenze abissali, e per noi è importante che sia così.
Il nostro obiettivo è far sì che tutte e tre le rarità restino opzioni valide e che offrano vantaggi specifici in base all'esercito che scegli e al modo con cui sferri i tuoi assalti. Vogliamo che la scelta degli equipaggiamenti sia basata sulle tue strategie e che quelli comuni ed epici non perdano la loro importanza nella tua collezione.
Come ottenere l'Ascia delle tormente
Potrai ottenere l'Ascia delle tormente gratuitamente con il nuovo evento dell'artigiano, che sarà disponibile a partire dal livello 8 del municipio e che ti darà anche la possibilità di ottenere più minerali.
Siccome riteniamo fondamentale che chiunque possa ottenere un equipaggiamento senza dover spendere soldi, potrai continuare a sfruttare gli eventi per sbloccare gratuitamente i nuovi equipaggiamenti, compresi quelli leggendari.
Con eventi come quello appena citato, introdurremo anche modi inediti per collaborare col tuo clan e i tuoi amici: oltre ad avere più occasioni per ottenere minerali per i tuoi miglioramenti, potrai aiutare i membri del clan a ricavarne altri per i loro.
Se ti perdi l'evento dell'artigiano, potrai comunque sbloccare l'Ascia delle tormente in seguito dal mercante, tramite l'evento ''Obiettivo equipaggiamenti'', il Viaggio degli eroi e in altri modi. Più in avanti, condivideremo ulteriori dettagli sulle modalità e le tempistiche.
Chi desidera progredire più velocemente potrà farlo col Pass dell'artigiano, che è una scelta opzionale. Il Pass dell'artigiano sarà disponibile per gli eventi dell'artigiano leggendari, costerà 9,99 $ o il prezzo che apparirà nella tua regione (mentre il costo del normale Pass dell'evento rimarrà invariato) e metterà in palio varie ricompense, tra cui l'Ascia delle tormente, già migliorata al livello 15.
Ricorda che i bauli che vedi in questo screenshot sono provvisori e non hanno alcuna relazione con quelli del Viaggio degli eroi.
Inoltre, come già accennato prima, il Pass non sarà necessario per sbloccare l'Ascia. Condivideremo tutti i dettagli sull'evento e sulle ricompense prima della sua pubblicazione, così potrai consultare cosa c'è in palio nell'evento gratuito e nel Pass dell'artigiano.
Come usare i minerali
Se ti interessa l'Ascia delle tormente, metti da parte dei minerali, perché potrai sbloccarla gratuitamente durante l'evento dell'artigiano e provarla prima di decidere quanti minerali spendere per migliorarla.
Nel frattempo, continua a migliorare gli equipaggiamenti che ti piace usare. Ti diamo queste informazioni in anticipo, così avrai tempo per valutare le tue opzioni ed eventualmente spendere i tuoi minerali per una novità interessante come questa, piuttosto che su un miglioramento che non ti convinceva particolarmente.
Come funzionano i miglioramenti degli equipaggiamenti leggendari
Anche gli equipaggiamenti leggendari usano i minerali stellari, raffinati e lucenti che già raccogli.
Sappiamo quanto sia difficile migliorare un equipaggiamento epico, soprattutto rispetto all'avanzamento nel villaggio base, ma aumentare questi costi per i nuovi livelli aggiunti avrebbe solo peggiorato le cose, perciò abbiamo rivisto i costi per gli equipaggiamenti leggendari e quelli epici che pubblicheremo in futuro.
L'Ascia delle tormente e i futuri equipaggiamenti epici avranno costi di miglioramento identici fino al livello 27, che richiederà una quantità inferiore di minerali raffinati e stellari rispetto a quanto ne serva oggi per portare al massimo un equipaggiamento epico, mentre il costo in minerali lucenti rimarrà invariato. Quello sarà il livello massimo per gli equipaggiamenti epici, mentre per quelli leggendari avrai a disposizione altri sei livelli.
Al momento della pubblicazione:
il livello che potrai raggiungere dipenderà dai livelli del tuo municipio e del fabbro;
nel complesso, per migliorare al massimo un equipaggiamento leggendario ti serviranno più minerali rispetto a quelli necessari per portare al massimo un equipaggiamento epico, per via dei livelli aggiuntivi;
il livello massimo di un equipaggiamento leggendario è il 33 (i livelli 28, 29 e 30 si sbloccano al municipio 16, mentre i livelli 31, 32 e 33 si al municipio 18);
per migliorare completamente l'Ascia delle tormente fino al livello 33, ti serviranno 79.760 minerali lucenti, 5100 minerali raffinati e 705 minerali stellari.
Il nostro obiettivo è quello di permetterti di migliorare con più facilità un equipaggiamento a tal punto da poterci sperimentare e di attirare la tua attenzione sulle abilità, gli effetti visivi e le nuove opzioni d'attacco che questo equipaggiamento ti offre, non solo sulla sua maggiore potenza.
Cosa comportano queste novità per l'economia dei minerali
Più livelli richiesti per completare un equipaggiamento richiedono una quantità maggiore di minerali, perciò è fondamentale spiegare in dettaglio come cambierà l'economia legata agli equipaggiamenti.
Già a marzo, avevamo detto che l'economia dei minerali aveva bisogno di qualche ritocco, perché stare al passo con i vari equipaggiamenti è diventato troppo difficile. Chi voleva cambiare la configurazione dei propri equipaggiamenti doveva sorbirsi tempi d'attesa lunghi per i miglioramenti e contare eccessivamente sulle guerre tra clan per accumulare minerali stellari.
Avevamo basato questa economia sui giocatori più attivi, senza considerare a sufficienza tutte le altre tipologie di utenti, perciò chi saltava un evento di lancio, tornava a giocare dopo essersi preso una pausa o non disputava guerre restava molto indietro.
Abbiamo voluto risolvere queste criticità e offrire migliori possibilità ai giocatori di recuperare il terreno perduto, arricchire la propria collezione e provare ogni singolo equipaggiamento.
Mentre lavoravamo sugli equipaggiamenti leggendari, abbiamo dovuto tenere conto anche della progressione aggiuntiva che questa rarità avrebbe comportato. I cambiamenti che abbiamo apportato quest'anno all'economia di gioco sono stati pensati con due obiettivi in mente: migliorare l'esperienza con gli equipaggiamenti già in possesso e fare spazio a ciò che verrà in futuro.
Cosa è cambiato finora
A partire da giugno, abbiamo implementato varie modifiche con cui facilitare l'ottenimento degli equipaggiamenti, far ottenere più minerali e aiutare i giocatori a mettersi al passo con i miglioramenti. Abbiamo pubblicato queste novità gradualmente, per monitorare l'impatto di ciascuna di esse sulla progressione e apportare eventuali ritocchi in corso d'opera.
Ecco cosa abbiamo fatto.
A giugno, abbiamo introdotto il Viaggio degli eroi, un percorso permanente che permette di sbloccare i vecchi equipaggiamenti epici e di essere un'alternativa ai loro eventi di lancio iniziali.
A luglio, abbiamo apportato delle migliorie al mercante, riducendo le gemme richieste per ottenere i minerali e aumentandone le scorte settimanali.
Ad agosto, abbiamo pubblicato l'evento della collezione di carte, una via aggiuntiva per ottenere minerali stellari.
A settembre, i bauli dell'evento WWE hanno offerto più opzioni per raccogliere minerali, mentre ''Obiettivo equipaggiamenti'' ha permesso di migliorare gli equipaggiamenti precedenti.
A ottobre, abbiamo apportato modifiche all'evento delle medaglie, rivedendo i prezzi del negozio e mettendo in palio una quantità maggiore di minerali stellari nel percorso delle ricompense.
A novembre, abbiamo rivisto completamente il bonus stella: per i giocatori è più facile ottenere minerali tramite il bonus stella e gli assalti quotidiani e progredire con i miglioramenti degli equipaggiamenti. Inoltre, abbiamo ridotto la quantità di gemme per i minerali, su cui riceverai maggiori dettagli più sotto.
La quantità di minerali in palio nelle guerre tra clan è rimasta invariata. Queste novità ti offrono più metodi per guadagnare minerali oltre alle guerre e non abbiamo ridotto i minerali ottenibili dalle guerre per favorire queste modifiche.
Le modifiche che abbiamo appena citato ci hanno permesso di risolvere i problemi più urgenti, semplicemente migliorando i metodi di ottenimento dei minerali già esistenti, ma servivano anche degli interventi strutturali sui meccanismi alla base di questi metodi di ottenimento e, a tal proposito, abbiamo altre novità in cantiere, come l'evento dell'artigiano di dicembre, che offrirà una fonte aggiuntiva di minerali.
Complessivamente, per i giocatori in possesso di un municipio al livello 16 o superiore e attivi per almeno 14 giorni al mese, la quantità di minerali stellari ottenuti in media in un mese è passata da 98 a marzo a 203 a settembre, cioè quasi il doppio, e questa cifra comprende sia le risorse gratuite che quelle a pagamento.
Inoltre, ammettiamo di non aver esaminato i dati dell'economia dei minerali con sufficiente regolarità, ma stiamo cercando di migliorare il modo in cui tracciamo la progressione delle varie fasce di utenti, in modo da apportare modifiche mirate agli eventi e alle meccaniche di gioco.
Per il prossimo anno, stiamo valutando una riduzione dei costi di miglioramento degli equipaggiamenti, in modo che i giocatori non restino troppo indietro e riescano a implementare i nuovi equipaggiamenti nelle proprie collezioni. Ci concentreremo su modifiche piccole, ma costanti nel tempo, che ci permettano di comprendere l'impatto di ognuna di esse, di correggere tempestivamente gli eventuali problemi e di garantire un'economia stabile, affinché il tempo e le risorse che hai investito mantengano intatto il loro valore.
I dettagli sulle modifiche di questo mese
L'aggiornamento di novembre ha introdotto altri due miglioramenti all'economia dei minerali che meritano un approfondimento.
Ora, le ricompense del bonus stella dipendono dal tuo municipio!
Con le modifiche fatte al bonus stella e alle sue ricompense, abbiamo migliorato la distribuzione dei minerali tramite questa funzionalità, visto che i giocatori con lo stesso livello di municipio otterranno la medesima quantità di minerali, a prescindere dal loro livello di abilità. Per ogni livello del municipio, le ricompense sono calibrate in base a quelle ottenute in passato dai giocatori migliori di quel livello, perciò la maggior parte dei capi riceverà la stessa quantità di minerali di prima, se non maggiore.
Abbiamo ridotto il costo dei minerali in gemme in tutto il gioco!
Per i giocatori che acquistano minerali con le gemme, i prezzi ribassati introdotti a luglio nel negozio del mercante sono stati estesi all'intero gioco.
Nel complesso, queste modifiche hanno praticamente dimezzato la quantità di gemme necessarie per acquistare la quantità di minerali necessaria per migliorare al massimo un equipaggiamento epico.
Abbiamo reso più accessibile il miglioramento degli equipaggiamenti!
Modificheremo anche i costi di miglioramento degli equipaggiamenti.
I prossimi equipaggiamenti epici richiederanno una quantità inferiore di minerali raffinati e stellari per essere migliorati al massimo, rispetto a quella necessaria oggi. Anche i miglioramenti degli equipaggiamenti epici precedenti costeranno meno, e il loro costo verrà ridotto gradualmente, in base all'invecchiamento di questi equipaggiamenti, proprio come avviene per i contenuti meno recenti del villaggio base.
Non abbiamo ancora una tabella di marcia precisa da condividere, ma di sicuro introdurremo queste modifiche gradualmente, nel rispetto del bilanciamento di gioco e di chi ha già investito risorse e tempo nei propri equipaggiamenti.
Per migliorare gli equipaggiamenti epici futuri al livello massimo, serviranno:
430 minerali stellari, invece di 480;
3550 minerali raffinati, invece di 3720.
La quantità di minerali lucenti richiesta rimarrà invariata.
Con queste modifiche, vogliamo migliorare concretamente la tua esperienza di gioco e pensiamo che una quantità maggiore di minerali ti aiuterà a migliorare gli equipaggiamenti che ti piacciono di più, a provare nuove configurazioni e a fare progressi tangibili verso nuovi obiettivi.
Chi effettua acquisti potrà avanzare più rapidamente, ma è fondamentale poter ottenere e utilizzare i nuovi equipaggiamenti anche senza spendere soldi, man mano che la loro collezione cresce.
In cerca del ritmo di pubblicazione ideale
La frequenza con cui pubblichiamo i vari equipaggiamenti è un altro pilastro di questo bilanciamento.
Inizialmente, ne aggiungeremo di nuovi più di frequente, perché doteremo più eroi di equipaggiamenti leggendari e contemporaneamente fare uscire nuovi equipaggiamenti epici. Non vediamo l'ora di scoprire cosa potrà offrire questa rarità a ciascun eroe e non vogliamo che passino anni prima che ognuno di loro ne possa approfittare.
Tuttavia, siamo consapevoli che ogni nuovo equipaggiamento richiede tempo e risorse da parte tua e degli altri giocatori e sappiamo di doverti dare il tempo necessario per migliorare, padroneggiare e goderti gli equipaggiamenti che ottieni, perciò monitoreremo attentamente i vostri progressi e le vostre opinioni, modificando eventualmente la frequenza di uscita in base a essi.
L'importanza di darti tutte le informazioni
Un'economia equilibrata degli equipaggiamenti richiede una sintonia perfetta tra tutti questi elementi:
la quantità di minerali che puoi ottenere
il costo dei vari miglioramenti
la frequenza di uscita dei nuovi equipaggiamenti
la facilità o difficoltà con cui i giocatori si tengono al passo con le novità
la quantità di informazioni che hai sulle novità in arrivo
Terremo costantemente sotto controllo questo bilanciamento, apportando ritocchi e spiegando cosa cambia e perché. È giusto che tu disponga di tutte le informazioni necessarie per gestire al meglio i tuoi progressi ed è proprio per questo che ti comunichiamo queste novità prima della loro pubblicazione: così, avrai il tempo di pianificare come spendere i tuoi minerali.
Sveleremo il funzionamento dell'Ascia delle tormente e i dettagli completi sull'evento dell'artigiano più in avanti, ma, nel frattempo, non esitare a inviarci le tue domande e i tuoi commenti. Non vediamo l'ora di mostrarti come gli equipaggiamenti leggendari rivoluzioneranno i tuoi assalti.
Continua a combattere!
Il team di Clash of Clans