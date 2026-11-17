Il nostro obiettivo è quello di permetterti di migliorare con più facilità un equipaggiamento a tal punto da poterci sperimentare e di attirare la tua attenzione sulle abilità, gli effetti visivi e le nuove opzioni d'attacco che questo equipaggiamento ti offre, non solo sulla sua maggiore potenza.

Cosa comportano queste novità per l'economia dei minerali

Più livelli richiesti per completare un equipaggiamento richiedono una quantità maggiore di minerali, perciò è fondamentale spiegare in dettaglio come cambierà l'economia legata agli equipaggiamenti.

Già a marzo, avevamo detto che l'economia dei minerali aveva bisogno di qualche ritocco, perché stare al passo con i vari equipaggiamenti è diventato troppo difficile. Chi voleva cambiare la configurazione dei propri equipaggiamenti doveva sorbirsi tempi d'attesa lunghi per i miglioramenti e contare eccessivamente sulle guerre tra clan per accumulare minerali stellari.

Avevamo basato questa economia sui giocatori più attivi, senza considerare a sufficienza tutte le altre tipologie di utenti, perciò chi saltava un evento di lancio, tornava a giocare dopo essersi preso una pausa o non disputava guerre restava molto indietro.

Abbiamo voluto risolvere queste criticità e offrire migliori possibilità ai giocatori di recuperare il terreno perduto, arricchire la propria collezione e provare ogni singolo equipaggiamento.

Mentre lavoravamo sugli equipaggiamenti leggendari, abbiamo dovuto tenere conto anche della progressione aggiuntiva che questa rarità avrebbe comportato. I cambiamenti che abbiamo apportato quest'anno all'economia di gioco sono stati pensati con due obiettivi in mente: migliorare l'esperienza con gli equipaggiamenti già in possesso e fare spazio a ciò che verrà in futuro.

Cosa è cambiato finora

A partire da giugno, abbiamo implementato varie modifiche con cui facilitare l'ottenimento degli equipaggiamenti, far ottenere più minerali e aiutare i giocatori a mettersi al passo con i miglioramenti. Abbiamo pubblicato queste novità gradualmente, per monitorare l'impatto di ciascuna di esse sulla progressione e apportare eventuali ritocchi in corso d'opera.

Ecco cosa abbiamo fatto.

A giugno, abbiamo introdotto il Viaggio degli eroi , un percorso permanente che permette di sbloccare i vecchi equipaggiamenti epici e di essere un'alternativa ai loro eventi di lancio iniziali.

A luglio, abbiamo apportato delle migliorie al mercante , riducendo le gemme richieste per ottenere i minerali e aumentandone le scorte settimanali.

Ad agosto, abbiamo pubblicato l'evento della collezione di carte , una via aggiuntiva per ottenere minerali stellari.

A settembre, i bauli dell'evento WWE hanno offerto più opzioni per raccogliere minerali, mentre ''Obiettivo equipaggiamenti'' ha permesso di migliorare gli equipaggiamenti precedenti.

A ottobre, abbiamo apportato modifiche all'evento delle medaglie , rivedendo i prezzi del negozio e mettendo in palio una quantità maggiore di minerali stellari nel percorso delle ricompense.

A novembre, abbiamo rivisto completamente il bonus stella: per i giocatori è più facile ottenere minerali tramite il bonus stella e gli assalti quotidiani e progredire con i miglioramenti degli equipaggiamenti. Inoltre, abbiamo ridotto la quantità di gemme per i minerali, su cui riceverai maggiori dettagli più sotto.

La quantità di minerali in palio nelle guerre tra clan è rimasta invariata. Queste novità ti offrono più metodi per guadagnare minerali oltre alle guerre e non abbiamo ridotto i minerali ottenibili dalle guerre per favorire queste modifiche.

Le modifiche che abbiamo appena citato ci hanno permesso di risolvere i problemi più urgenti, semplicemente migliorando i metodi di ottenimento dei minerali già esistenti, ma servivano anche degli interventi strutturali sui meccanismi alla base di questi metodi di ottenimento e, a tal proposito, abbiamo altre novità in cantiere, come l'evento dell'artigiano di dicembre, che offrirà una fonte aggiuntiva di minerali.

Complessivamente, per i giocatori in possesso di un municipio al livello 16 o superiore e attivi per almeno 14 giorni al mese, la quantità di minerali stellari ottenuti in media in un mese è passata da 98 a marzo a 203 a settembre, cioè quasi il doppio, e questa cifra comprende sia le risorse gratuite che quelle a pagamento.