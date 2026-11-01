Il costruttore ha una montagna di lavoro e nemmeno il suo instancabile martello riesce a far fronte a tutto quello che c'è da fare, perciò ha deciso di chiamare i rinforzi.

Ora che il costruttore non è più solo, inizia "Qui si batte chiodo!", un evento durante il quale potrai usufruire di miglioramenti più economici, tempi di attesa più brevi ed estrattori di risorse potenziati, che renderanno quella lista di miglioramenti di gran lunga meno spaventosa.

Come funziona l'evento

"Qui si batte chiodo!" è un evento a tempo limitato durante il quale i costi e i tempi di molti miglioramenti sono ridotti e di cui ti conviene approfittare sia se sei agli inizi e intendi far salire di livello il tuo municipio sia se hai una bella lista di miglioramenti particolarmente costosi da affrontare.

Tutti i municipi dal livello 3 in su potranno partecipare a questo evento!

Costi e tempi dimezzati

Durante "Qui si batte chiodo!", i miglioramenti che sono inclusi in questo evento potranno essere portati a termine:

utilizzando la metà delle risorse del normale;

impiegando la metà del tempo.

Gli sconti riguardano i miglioramenti idonei che richiedono oro, elisir o elisir nero e i prodotti della fucina, che verranno anch'essi creati impiegando la metà del tempo e delle risorse.

Per farti un esempio concreto, durante "Qui si batte chiodo!", un miglioramento che normalmente richiederebbe quattro milioni di monete d'oro e quattro giorni di lavoro, verrà completato in soli due giorni al costo di due milioni di monete. Ovviamente, i risultati del miglioramento saranno gli stessi, a cambiare sono solo i costi in termini di risorse e tempo.

Ricorda che queste riduzioni sono valide solo per i miglioramenti del villaggio base, esclusi sovraccarichi e difese personalizzabili, e non per la base del costruttore e la capitale del clan.

Più risorse per aiutarti a proseguire

Anche se i miglioramenti sono più economici, servono pur sempre delle risorse per portarli a termine e, per fortuna, "Qui si batte chiodo!" potenzia anche gli estrattori di risorse!

Ecco cosa cambia per gli estrattori di oro, elisir ed elisir nero durante l'evento.

La capacità di produzione raddoppia e le risorse vengono prodotte al doppio della velocità standard.

Lo spazio a disposizione nei depositi raddoppia e sarà possibile immagazzinare il doppio delle risorse.

Ricorda sempre di raccogliere le risorse regolarmente, perché anche se c'è più spazio a disposizione, gli estrattori pieni smettono comunque di produrre, quindi non esitare ad avviare nuovi miglioramenti man mano che raccogli le risorse che ti occorrono.

Sfrutta al meglio ogni martello

Un po' di pianificazione può aiutarti a sfruttare al massimo "Qui si batte chiodo!".

Scegli a quali miglioramenti dare priorità, decidendo quali portare a termine per primi e concentrandoti principalmente su quelli più costosi.

Tieni occupati i costruttori, tenendo d'occhio i timer e mettendoli subito al lavoro sul prossimo miglioramento non appena si liberano.

Assicurati di raccogliere regolarmente le risorse e pianifica i prossimi miglioramenti, in modo tale da avere tutto pronto, quando un costruttore torna disponibile.

"Qui si batte chiodo!" si terrà dalle 8:00 UTC del 1° novembre alle 8:00 UTC del 16 novembre.Approfitta degli sconti il più possibile durante questo periodo!

Prossimo evento: la Caccia al tesoro!

Il divertimento non finisce qui, capo! Infatti, subito dopo il termine di "Qui si batte chiodo!", arriverà la Caccia al tesoro, che sarà disponibile per i giocatori con il municipio dal livello 3 al 17, per aiutarli a fare ancora più progressi e migliorare così il proprio municipio.

La Caccia al tesoro si terrà dalle 8:00 UTC del 16 novembre alle 8:00 UTC del 23 novembre.

Rimboccati le maniche, capo, perché tutti quei miglioramenti non si porteranno a termine da soli!

Continua a combattere!