Hai mai sognato di vivere all'interno del tuo municipio? Ora hai la possibilità di realizzare quel sogno, per ben quattro settimane!

Migliora il municipio (dal livello 8 in su) e fallo vedere a tutti per avere la possibilità di vincere un soggiorno di quattro settimane in un vero castello a Moyne, in Irlanda.

Quando si tiene il concorso?

Inizio: 19 novembre alle 12:00 ET (fuso orario orientale del Nord America).

Fine: 3 dicembre alle 23:59 ET.

Annunceremo il vincitore il 12 dicembre.

Come si partecipa?

1. Migliora il municipio e posta uno screenshot del villaggio base che lo mostri.

2. Condividi l'immagine su Instagram, TikTok o X (Twitter).

3. Tagga Clash of Clans e usa l'hashtag del concorso #TheRealTownHall.

Nota: se hai più di un account, questa è la tua occasione per mettere in mostra tutti i municipi migliorati, tenendo a mente, però, che puoi pubblicare una sola immagine per account, su ciascuna piattaforma social.

Cosa c'è in palio?

Il vincitore del concorso si aggiudicherà un soggiorno di quattro settimane nel castello di Lisheen a Moyne, in Irlanda, e potrà portare con sé fino a tre ospiti.Sì, hai letto bene, si tratta di un vero castello, e la parte più bella è che non devi nemmeno migliorarne le mura.

Importante: oltre al soggiorno di quattro settimane al castello, il premio del concorso include i voli di andata e ritorno dall'aeroporto più vicino al vincitore a quello di Dublino, i trasferimenti via terra verso e dal castello e uno chef personale a disposizione per la preparazione di un massimo di tre pasti al giorno. Sono escluse eventuali attività e bevande aggiuntive.

Per maggiori dettagli, consulta le Condizioni d'Uso del concorso: https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/.

Come verrà scelto il vincitore?

Il vincitore verrà selezionato in maniera casuale tra i partecipanti che soddisfano i requisiti di idoneità riportati di seguito.

Requisiti di idoneità

Per partecipare al concorso, devi:

risiedere in un Paese in cui Clash of Clans è ufficialmente disponibile;

aver raggiunto la maggiore età nel Paese dove risiedi;

avere un account di Clash of Clans attivo;

migliorare il municipio e postare lo screenshot che lo mostra, nei tempi previsti dal concorso.

Importante: non è consentito partecipare con immagini generate con l'intelligenza artificiale. Vogliamo vedere dei municipi veri!

Leggi le Condizioni d'Uso della competizione:

