Ehilà!

Dopo aver visto le basi degli altri capi, ora puoi anche conoscerli! A partire dal 1º dicembre, nella chat globale saranno temporaneamente presenti dei gruppi che riuniranno i giocatori degli otto clan facenti parte dello stesso gruppo della lega della guerra tra clan.

Complimentati per un ottimo attacco, scambiati dei replay con gli altri o chiedi gentilmente a chiunque abbia spianato il tuo villaggio come faccia a dormire la notte. Distruggere il duro lavoro altrui è il modo migliore per divertirsi insieme.

Come faccio a partecipare?

Al termine del matchmaking della LGC, i giocatori idonei delle rose degli otto clan riceveranno un invito a una chat di gruppo privata nella parte superiore della schermata principale. Se non lo vedi o lo annulli accidentalmente, apparirà tra i suggerimenti delle chat di gruppo, ai quali puoi accedere toccando il pulsante Home della chat globale.

La partecipazione è del tutto facoltativa: puoi accettare, rifiutare o ignorare l'invito e, nel primo caso, puoi lasciare la chat in qualunque momento.

Chi può partecipare?

Ogni gruppo può contenere un massimo di 400 giocatori facenti parte degli otto clan in gara e segue alcune regole di base.

Possono esserci solo i giocatori idonei delle rose della LGC al termine del matchmaking. Se ti unisci a un clan a matchmaking terminato, non puoi entrare.

I gruppi sono privati, non appaiono nelle ricerche e non consentono ai membri di invitare altri giocatori.

Se lasci il clan durante la LGC, abbandonerai anche la chat di gruppo e qualunque invito in sospeso scomparirà.

I giocatori giovani non riceveranno inviti e non potranno far parte di questi gruppi.

Cosa si può fare nel gruppo?

Puoi chattare con gli avversari, condividere replay, disposizioni della base e formazioni preferite, provare le sfide amichevoli o perfino chiedere dei consigli al capo che ha appena ottenuto tre stelle contro di te... dopo aver guardato il replay in preda all'incredulità, ovviamente.

Le impostazioni del gruppo sono bloccate automaticamente e tutte le chat di gruppo della LGC utilizzano le consuete protezioni della chat globale, tra cui il sistema di segnalazione dei giocatori. Sarà presente anche la funzionalità di traduzione automatica.

Fare quattro chiacchiere tra amici è sempre bello, purché ci si rispetti a vicenda: un vero capo attacca solo sul campo di battaglia.

Quanto resterà aperto il gruppo?

Il gruppo rimarrà aperto per tutta la durata della LGC e per 14 giorni dopo il termine della sua stagione, così da darti il tempo di scambiare un po' di complimenti con gli altri giocatori prima della chiusura o ammettere finalmente che quell'attacco è stato davvero pazzesco.

Il nostro obiettivo è permetterti di conoscere più facilmente gli altri capi mentre giochi a Clash. Otto clan, una competizione comune e un sacco di cose di cui parlare. Questa è la LGC. Chissà, il tuo prossimo rivale potrebbe diventare un amico. Un amico contro il quale vorrai pur sempre ottenere tre stelle, però.

Continua a combattere!