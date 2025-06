In questa città, dovrai fare affari con tizi poco raccomandabili se vuoi avere successo! Sigla un affare losco con il sorvegliante boss in questo evento delle medaglie unico e sguinzaglia in battaglia gli esattori, la truppa temporanea che ti aiuterà ad accumulare un bel malloppo!

Malloppo? Ci sto! Ma come partecipo?

L'evento delle medaglie ''Tempi bui'' è disponibile per i giocatori che hanno costruito un municipio almeno di livello 6.

Le date dell'evento

Inizio

Alle 8:00 UTC del 10 giugno.

Fine

Alle 8:00 UTC del 1º luglio.

Una volta che l'evento sarà terminato, potrai accedere alla sua scheda nel menu del mercante e al suo edificio ancora per altri due giorni, ovvero fino alle 8:00 UTC del 3 luglio.