È ora di far saltare tutto in aria con un nuovo evento ''Alla ribalta'' a dir poco esplosivo! Scatena i superspaccamuro gratuitamente per tutta la sua durata e raccogli i cubetti di ghiaccio per sbloccare ricompense! La supertruppa protagonista sarà potenziata automaticamente, così potrai avere fino a tre supertruppe attive contemporaneamente durante l'evento.

Chi può partecipare?

L'evento è disponibile per tutti i giocatori con un municipio di livello 8 o superiore.

Le date dell'evento

Inizio

Data: giovedì 20 novembre 2025.

Orario: 8:00 UTC.

Termine

Data: mercoledì 26 novembre 2025.

Orario: 8:00 UTC.

Dopo la fine dell'evento, cioè il 27 novembre, potrai comunque accedere per altri due giorni alla sua scheda nel menu del mercante e al suo edificio, ovvero la tinozza superfredda, e avere così la possibilità di scambiare le supermedaglie con le ricompense fino alle 8:00 UTC del 29 novembre.

Come partecipare

Guadagna le stelle negli attacchi multigiocatore (battaglie normali e partite classificate) e ricevi i cubetti di ghiaccio, che ti faranno avanzare lungo il percorso dell'evento e sbloccheranno ricompense sempre migliori! Inoltre, schierando nell'esercito la supertruppa protagonista, il superspaccamuro, otterrai ancora più cubetti, che potrai convertire in supermedaglie da spendere nel negozio del mercante per vincere premi aggiuntivi.