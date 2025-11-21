Evento Superspaccamuro alla ribalta!
È ora di far saltare tutto in aria con un nuovo evento ''Alla ribalta'' a dir poco esplosivo! Scatena i superspaccamuro gratuitamente per tutta la sua durata e raccogli i cubetti di ghiaccio per sbloccare ricompense! La supertruppa protagonista sarà potenziata automaticamente, così potrai avere fino a tre supertruppe attive contemporaneamente durante l'evento.
Chi può partecipare?
L'evento è disponibile per tutti i giocatori con un municipio di livello 8 o superiore.
Le date dell'evento
Inizio
Data: giovedì 20 novembre 2025.
Orario: 8:00 UTC.
Termine
Data: mercoledì 26 novembre 2025.
Orario: 8:00 UTC.
Dopo la fine dell'evento, cioè il 27 novembre, potrai comunque accedere per altri due giorni alla sua scheda nel menu del mercante e al suo edificio, ovvero la tinozza superfredda, e avere così la possibilità di scambiare le supermedaglie con le ricompense fino alle 8:00 UTC del 29 novembre.
Come partecipare
Guadagna le stelle negli attacchi multigiocatore (battaglie normali e partite classificate) e ricevi i cubetti di ghiaccio, che ti faranno avanzare lungo il percorso dell'evento e sbloccheranno ricompense sempre migliori! Inoltre, schierando nell'esercito la supertruppa protagonista, il superspaccamuro, otterrai ancora più cubetti, che potrai convertire in supermedaglie da spendere nel negozio del mercante per vincere premi aggiuntivi.
Le risorse dell'evento
I cubetti di ghiaccio
Il superspaccamuro renderà l'evento... esplosivo! Raffredda tutti questi bollenti spiriti coi cubetti, ottenendoli tramite le stelle vinte nelle battaglie multigiocatore o nelle partite classificate. Ovviamente, più stelle conquisti, più cubetti di ghiaccio riceverai! Inoltre, puoi accumularne di più mettendo i superspaccamuro nell'esercito, oppure raccogliendoli regolarmente dall'edificio dell'evento, la tinozza superfredda. Prendine un sacco per sbloccare una valanga di ricompense!
Le supermedaglie
Raccogli abbastanza cubetti di ghiaccio e vincerai delle supermedaglie, che potrai spendere al negozio del mercante per portarti a casa le ricompense dell'evento, che includono:
la decorazione dell'elmo incandescente
la decorazione della statua dello stregone
la decorazione del tributo al re goblin
lo scenario della giungla epica
lo scenario del villaggio innevato
la skin del re dei ghiacci
la skin della regina pixellata
la skin del sorvegliante pixellato
la skin della campionessa medievale
Ottieni di più con il Pass del minievento!
Fa' un tuffo nel passato! Acquista il Pass del minievento per ricevere più ricompense sul percorso e guadagnare supermedaglie aggiuntive da spendere nel negozio del mercante!