Raduna il clan, capo, è arrivato l'evento ''Fame di vittorie'' e questa volta la missione richiede il massimo impegno! Aiuta la campionessa esploratrice a forgiare l'ascia del guerriero, ottenendo le stelle dalle battaglie in giocatore singolo, da quelle del villaggio base (inclusi gli attacchi Vendetta, le partite standard e quelle classificate) e dalle guerre tra clan. Accumulane più che puoi per sbloccare gli astrolingotti necessari a dare il tuo contributo durante l'evento. Ti conviene rispolverare le tue strategie e addestrare un bell'esercito, capo. Ne avrai bisogno!

Metti assieme ai compagni del clan gli astrolingotti nell'edificio dell'evento dedicato all'ascia e sblocca delle ricompense condivise, tra cui una decorazione 3x3 semplicemente epica!

Voglio partecipare!

L'evento del clan ''Fame di vittorie'' è disponibile per i giocatori che hanno costruito un municipio almeno di livello 7.

Le date dell'evento

Inizio

12 dicembre, alle 8:00 UTC.

Fine

19 dicembre, alle 8:00 UTC.

Una volta che l'evento sarà terminato, potrai accedere alla scheda del mercante e all'edificio dedicati a esso per un altro giorno, ovvero fino alle 8:00 UTC del 20 dicembre .

Contano solo le stelle!

Pensi di avere la strategia migliore? Delle giocate infallibili? Un esercito inarrestabile? Sì? Allora dimostralo a tutti quelli che dicono il contrario, capo! Guadagna le stelle in battaglia per far scorta di astrolingotti, dei blocchi d'argento lucenti e simbolo del tuo valore sul campo!

La risorsa dell'evento, gli astrolingotti

Accumulando stelle sbloccherai i preziosissimi astrolingotti e, se ne verserai abbastanza da completare il percorso, saranno fusi per creare una decorazione straordinaria! Proprio così, la decorazione dell'evento è stellare sia in senso letterale sia in senso figurato! Chissà che impatto avrà sulla storia del mondo di Clash!

Il potenziamento dell'evento

Il 14 dicembre, il numero di astrolingotti ottenuti per ogni stella aumenterà, quindi la conversione non sarà di 1:1, ma superiore! Sarà il momento perfetto per darci dentro e fare un bel po' di progressi!

Le ricompense: l'ascia del guerriero e tanto altro ancora!

Raccogli gli astrolingotti assieme al clan per sbloccare dei bauli lungo il percorso delle ricompense e completa l'evento per ricevere l'ascia del guerriero, una decorazione 3x3 che metterà orgogliosamente in mostra i propri muscoli d'acciaio davanti agli sventurati che oseranno attaccarti!

Come ritirare le ricompense

Per ricevere le ricompense che ti spettano, devi:

appartenere a un clan;

contribuire almeno una volta nel clan attuale durante l'evento;

riscuotere i premi entro due giorni dalla fine dell'evento.

E se cambio clan?

Anche se hai già dato una mano a un altro clan durante ''Fame di vittorie'', puoi sempre andare in un altro, a patto che questo abbia meno di 100 contributori.

Ricorda che potrai guadagnare solo le ricompense del clan di cui fai parte al termine dell'evento, a condizione che tu abbia contribuito almeno una volta.