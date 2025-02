Un po' di informazioni sull'evento

La Caccia al tesoro sarà disponibile per 20 giorni per i giocatori che hanno migliorato il municipio almeno al livello 6, i quali, durante questo lasso di tempo, dovranno distruggere determinati edifici e difese per avere la possibilità di trovare bauli contenenti delle ricompense casuali.

Mentre l'evento sarà in corso, potrai ottenere tre bauli del tesoro ogni 48 ore. In particolare, puoi trovarne al massimo uno per ogni attacco a un villaggio base andato a buon fine e, quando ne avrai scovati tre, dovrai attendere che il timer da 48 ore dell'evento scada per avere la possibilità di vincerne altri.