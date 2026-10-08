Qualcuno ha perso un pendaglio e ora il villaggio è tappezzato di portali, c'è elisir acido che scorre dappertutto e il costruttore demoniaco è stressato perché non riesce a tornare dalla parte giusta del cosmo.

Ti presentiamo l'evento delle medaglie dei Portali del panico, in cui dovrai accumulare elisir acido in battaglia, riempire la fontana del costruttore demoniaco e usare le medaglie delle faglie, prima che i portali si chiudano una volta per tutte!

Sembra un casino, ma voglio partecipare!

L'evento delle medaglie dei portali del panico è disponibile per i giocatori che hanno costruito un municipio almeno di livello 6.

Le date dell'evento

Inizio: 8 ottobre alle 8:00 UTC.

Fine: 25 ottobre alle 8:00 UTC.

Una volta che l'evento sarà terminato, potrai accedere alla sua scheda nel menu del mercante e al suo edificio ancora per altri due giorni, fino alle 8:00 UTC del 27 ottobre. Non attraversare il portale, prima di aver speso tutto!

Le risorse dell'evento

L'elisir acido si guadagna negli assalti ai villaggi base e viene versato direttamente nella fontana dedicata il che ti farà fare progressi sul percorso dell'evento, perciò cerca di raccoglierne quanto più possibile.

Ottieni le medaglie delle faglie dal percorso dell'evento e spendile nel negozio del mercante per vincere potenti ricompense, tra cui il nuovo equipaggiamento epico, il Pendaglio del portale.

Il nuovo equipaggiamento epico del principe degli sgherri: il Pendaglio del portale

Questo è l'oggetto che ha messo sottosopra l'universo, quindi puoi immaginare quanto sia potente. Usandolo, il principe crea un varco spazio-temporale che riporta lui, gli alleati e gli eroi vicini alla barra di schieramento, dandoti la possibilità di farli scendere nuovamente in campo, posizionandoli dove vuoi.

Il Pendaglio richiama le truppe alleate e gli eroi che si trovano nel suo raggio d'azione fino al numero massimo consentito dalla sua capacità.

Le truppe richiamate tornano in campo con la salute parzialmente ripristinata e un potenziamento temporaneo alla velocità.

Ogni volta che il portale si apre, il principe degli sgherri ripristina immediatamente tutta la salute.

Se il principe subisce abbastanza danni da essere sconfitto, il Pendaglio si attiva automaticamente per salvarlo.

Man mano che l'equipaggiamento sale di livello, migliorano il raggio d'azione del portale, la quantità di truppe richiamabili, le cure prestate e la durata del potenziamento alla velocità.

L'equipaggiamento non ha effetto sulle macchine d'assedio.

Dalle 8:00 UTC del 20 ottobre alle 8:00 UTC del 25 ottobre, il Pendaglio del portale sarà potenziato al livello massimo, così potrai provarlo in tutto il suo splendore prima del termine dell'evento, a patto di aver portato prima il municipio almeno al livello 9.

Tornano le truppe temporanee di Clash-O-Ween!

I soliti noti della stagione dei brividi sono pronti a occupare il campo di battaglia e il percorso dell'evento, ma questa volta ad accompagnarli ci sarà anche un volto nuovo.

Il lanciatotem è la nuova truppa temporanea, che non sa cosa sia la delicatezza e infligge una caterva di danni al secondo a qualsiasi truppa di terra nel raggio di sei caselle. Con il primo colpo e poi ogni quarto attacco, lancia un totem maledetto, invece che una roccia, stordendo le difese vicine e generando un totemino, che assorbe i danni finché non sparisce da solo dal campo.

La mongolfiera lavica, una truppa temibile nata dalla fusione tra mongolfiera e mastino lavico, prende di mira le difese aeree, sganciando bombe mentre si dirige verso l'obiettivo e generando cuccioli lavici all'impatto. Quando viene abbattuta, esplode causando ingenti danni ad area e lasciando sul campo altri cuccioli.

Lo stregolem ha la testa dura, usa la magia nera e ha un debole per le difese di terra, che attacca evocando costantemente degli scheletri mentre si muove, per poi suddividersi in dei colossi una volta sconfitto.

Il fantasma Royale è uno spirito pieno di rancore, che causa quantità di danni enormi e rallenta gli obiettivi colpiti. Ha pochissimi punti ferita, ma è in grado di attraversare le mura e di rimanere invulnerabile per i primi 12 secondi dopo lo schieramento.

Lo scheletro gigante è una montagna di ossa, che avanza sul campo di battaglia attaccando le difese nemiche, assorbendo un sacco di colpi e trasportando una bomba enorme, che detonerà infliggendo un sacco di danni ad area, una volta sconfitto.

Puoi sbloccare tutte queste truppe da brividi dal percorso dell'evento.

L'edificio dell'evento: la fontana di elisir acido

Questa fontana è il luogo dove viene raccolto tutto l'elisir acido sparso in giro e starà a te riempirla per permettere al costruttore demoniaco di tornare a casa... forse.

Tutto l'elisir acido che prendi in battaglia finirà direttamente in questo edificio.

La fontana sarà anche il punto d'accesso dell'evento e del relativo percorso.

Sfruttala per fare progressi più in fretta e sbloccare tutte le ricompense.

Il negozio del mercante

Guadagna le medaglie delle faglie dal percorso dell'evento, poi spendile in un negozio del mercante così stracolmo di roba che ti farà dimenticare del caos che c'è in giro! Dentro ci trovi pure il Pendaglio del portale, il nuovo equipaggiamento epico del principe degli sgherri!

Come se non bastasse, ci sono anche altri equipaggiamenti epici per il re barbaro, la regina degli arcieri, il gran sorvegliante, la campionessa reale e il principe degli sgherri.

Inoltre, potrai acquistare le decorazioni maledette, come il collezionista di monete e il bastone dei portali.

E non dimentichiamoci degli artefatti, come libri, rune, vanghe per ostacoli e anelli da mura.

Non mancheranno nemmeno le pozioni, tra cui quelle del costruttore, di forza, di ricerca, dei famigli, di risorse e della torre dell'orologio.

E poi, che negozio sarebbe se non ci fossero i minerali stellari, raffinati e lucenti?

Infine, potrai fare scorta di elisir, elisir nero e oro.

E questi sono solo alcuni degli articoli che ti aspettano! Non farti scappare quest'opportunità dell'altro mondo!

Il Pass dell'evento

Sblocca il Pass dell'evento per ricevere ricompense extra e avanzare più rapidamente lungo il percorso dell'evento.

Riempi la fontana, ritira il Pendaglio e rimanda a casa il costruttore demoniaco, prima che prenda troppa confidenza con il villaggio. Il negozio chiuderà il 27 ottobre, quindi spendi le medaglie delle faglie mentre i portali sono ancora aperti!

Continua a combattere!