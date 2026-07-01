Capo, i venti sono cambiati e sta per arrivare qualcosa di epico.

Il barbaro è partito per un viaggio, in cui ha affrontato delle divinità, combattuto contro dei mostri e trovato dei tesori, ma ora non ha la più pallida idea di come tornare a casa... ed è qui che entri in gioco tu! Ti diamo il benvenuto a L'odissea del barbaro.

Dal 1º al 31 luglio, approfitta del Pass d'oro de L'odissea del barbaro per sbloccare ricompense, accelerare i progressi e ottenere Re Zeus, l'esclusiva skin degli eroi di questa stagione. Questa divinità con fulmini in mano e una barba sempre perfetta governa nel suo regno celeste con saggezza e coraggio e mostra la giusta via agli avventurieri perduti delle terre di Clash appollaiato su soffici nuvole celesti.

Dal 1º al 31 luglio, il costruttore goblin torna per tutto il mese, per aiutarti a costruire gli edifici... in cambio di un piccolo compenso.

Dal 1º all'11 luglio, tornano le leghe della guerra tra clan, in cui potrai sfidare altri sette clan in scontri 15v15 o 30v30 per ottenere bottino bonus, XP del clan e medaglie delle leghe! I capi e i co-capi possono completare le iscrizioni entro due giorni e, in tutto ciò, gli dei della guerra ti osserveranno, perciò non fare brutte figure.

Dal 1º al 7 luglio, potrai affrontare la sfida dell'oro dell'evento ''Qui si batte chiodo anche d'estate'', ovvero la prima parte di questa odissea, in cui il barbaro e i suoi compagni hanno scoperto un tesoro immenso! Durante la settimana, Qui si batte chiodo anche d'estate offre, tra le altre cose, tempi ridotti e costi minori per i miglioramenti che richiedono monete d'oro!

Dal 3 al 31 luglio, potrai ottenere lo scenario dell'Odissea per trasformare il villaggio in un'isola misteriosa, circondata da onde impetuose e segnata da antiche battaglie leggendarie. Qui troverai statue in rovina, furiose tempeste marine e gli echi dei guerrieri e delle bestie che si scontravano senza tregua, ben prima del tuo arrivo, perciò tocca a te impugnare la spada e conquistare un posto tra gli eroi del passato.

Dal 5 al 31 luglio, potrai ottenere la skin degli eroi ''duca Idra'' (del duca drago), una bestia feroce con tre teste, due ali e un solo neurone, che protegge le risorse preziose ed è il fedele animale domestico della campionessa Ade. Del resto, lei trova adorabili tutte quelle teste!

Dal 6 all'8 luglio, partecipa all'evento ''in massa'' dedicato agli incantesimi Clonazione, durante il quale ogni esercito potrà fare affidamento su questi incantesimi e mettere in campo un esercito di cloni, il che confonderà non poco le truppe a difesa dei villaggi che attaccherai, perché nessuno li ha avvisati di questa novità. Ammettilo... Non te l'aspettavi nemmeno tu!

Dal 7 al 31 luglio, potrai ottenere la skin ''regina Medusa'' (della regina degli arcieri). Non è gentile con gli estranei... anzi, non lo è con nessuno. Del resto, pochi osano avvicinarsi a lei, con quei serpenti minacciosi al posto dei capelli e il suo sguardo pietrificante.

Dall'8 al 15 luglio, potrai affrontare la seconda sfida di Qui si batte chiodo anche d'estate, ovvero quella dell'elisir, in occasione della quale il barbaro e gli altri sono entrati in una foresta che è letteralmente invasa da questa risorsa! Durante la settimana, Qui si batte chiodo anche d'estate offre, tra le altre cose, tempi e costi ridotti per i miglioramenti che richiedono unità d'elisir!

Dall'8 al 17 luglio, partecipa al minievento delle medaglie dei goblin furtivi (disponibile a partire dal livello 8 del municipio), per ottenere ricompense in battaglia da spendere nel negozio del mercante. Sfruttalo per ottenere tanto bottino in men che non si dica.

Dall'8 al 22 luglio, fatti aiutare dal ricercatore goblin al costo di una sola gemma! L'offerta è così allettante che persino Ulisse in persona si chiederebbe qual è l'inghippo... ma la realtà è che non ce n'è neanche uno!

Dal 9 al 31 luglio, potrai ottenere la skin ''sorvegliante Poseidone'' (del gran sorvegliante). È il fratello dispettoso del re Zeus e il manipolatore dei mari e chi attraversa le sue acque senza il suo permesso si troverà in balia delle onde e disperso negli abissi marini.

Dall'11 al 31 luglio, potrai ottenere la skin ''principe Mida'' (del principe degli sgherri). Con tanto oro da riempire una piscina e un trono scintillante, cos'altro potrebbe desiderare il principe Mida? Altro oro, ovviamente. Tanto altro oro!

Dal 13 al 14 luglio, partecipa all'evento ''in massa'' sui golem meteoritici, per inondare le difese nemiche di coppie di massi sincronizzate e con un odio smisurato per qualsiasi tipo di edificio. Prometeo sarebbe fiero di questi ribelli, se potesse vederli all'opera.

Dal 13 al 31 luglio, sarà disponibile la skin ''campionessa Ade'' (della campionesse reale). La sovrana del regno dell'elisir nero protegge gli spiriti delle truppe cadute, ma è possibile tornare nel mondo dei vivi, se si stringe un patto con lei.

Dal 15 al 22 luglio, potrai affrontare la terza sfida di Qui si batte chiodo anche d'estate, quella dell'elisir nero, durante la quale ti converrà ottenere più unità che puoi di questa risorsa. Tieni duro e sappi che saremo sempre con te... nello spirito.

Dal 15 al 22 luglio, si svolgerà l'evento ''Eroi senza limiti'', in cui potrai contare su tutti gli eroi, anche mentre li migliori, e su tutti gli equipaggiamenti al massimo. Approfitta di questo dono degli dei, finché mostrano la loro magnanimità.

Il 15 luglio, nella scheda delle personalizzazioni tornano le skin cyberpunk con i loro effetti al neon. Sono guerrieri con un'altra estetica e impegnati in un tipo diverso di odissea, ma le loro skin sono ugualmente iconiche.

Dal 16 al 21 luglio, si svolgerà la Caccia al tesoro, un'avventura in cui i giocatori col municipio almeno al livello 3 dovranno trovare i bauli nascosti nei villaggi nemici. Varrà la pena deviare dal proprio cammino nell'odissea per mettere le mani su questi tesori.

Dal 20 al 22 luglio, partecipa all'evento ''in massa'' dedicato agli incantesimi Congelamento e Furia. Borea ha stretto il campo di battaglia nella morsa del gelo e Ares l'ha poi invaso per scatenare lì tutta la sua... furia, perciò ora tocca a te.

Dal 22 luglio al 1º agosto, si svolgerà la quarta e ultima sfida di Qui si batte chiodo anche d'estate, in cui il barbaro ha sconfitto una bestia piena di risorse! Approfitta di potenziamenti per oro, elisir ed elisir nero, inclusi tempi ridotti e costi minori per tutti i miglioramenti del villaggio base!

Dal 22 al 28 luglio, si svolgeranno i giochi del clan, con cui potrai completare sfide, guadagnare punti e sbloccare un sacco di ricompense con il tuo clan.

Dal 22 luglio al 1º agosto, il ricercatore goblin farà nuovamente la sua comparsa, ma i suoi servizi non costeranno più una sola gemma. In quei giorni, ti farà pagare il prezzo pieno e non si sentirà minimamente in colpa, il che è sicuramente snervante, ma varrà comunque la pena approfittarne.

Il 27 e il 28 luglio, partecipa all'evento ''in massa'' dedicato agli incantesimi Salto e alle titane delle folgori, durante il quale potrai aiutarle a saltare gli ostacoli e a elettrizzare tutto ciò che capita. Le mura di Troia hanno resistito per dieci anni, mentre quelle dei tuoi bersagli non avranno la stessa fortuna.

Capo, ogni eroe ha la sua odissea... e la tua comincia ora.

Continua a combattere!