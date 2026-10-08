Che cos'è? È il tuo punto di riferimento unico per tutto ciò che riguarda la BATTAGLIA.

Cos'è cambiato? Il registro e il menu delle battaglie, così come le modifiche all'esercito, ora sono racchiusi in questo pulsante.

Perché questa modifica? Sono cose che si fanno prima di combattere, quindi ora sono lì, dove tutto inizia. Il registro era già nel menu ''Attacco!'' ed era stato semplicemente duplicato nella vecchia interfaccia.

La modifica dell'esercito

Anche l'opzione di modifica dell'esercito è stata spostata nel pulsante ''Battaglia''. Con l'eliminazione dei tempi di addestramento e la comparsa della schermata di riepilogo dell'esercito prima di ogni scontro, la visita quotidiana al menu di addestramento è un ricordo del passato.