La nuova interfaccia utente di Clash of Clans
Ehilà!
L'interfaccia utente di Clash of Clans sarà completamente rinnovata.
Per interfaccia utente si intendono tutti i tasti, gli indicatori e le icone che si trovano intorno al villaggio, come il pulsante ''Combatti'', le risorse, lo scudo, il negozio, ecc. In breve, è ogni cosa sullo schermo che non sia il villaggio stesso.
L'interfaccia è la parte del gioco con cui interagisci di più e negli anni è diventata sempre più caotica. Per questo l'abbiamo rifatta da zero, in modo da dare ai nuovi arrivati un'esperienza più intuitiva e a tutti gli altri più strumenti e meno ostacoli per fare quello che si vuole.
Questo articolo ti spiega tutti i dettagli, cioè il motivo per cui l'abbiamo fatto, lo scopo di ogni modifica e una mappa completa dei pulsanti. È un testo piuttosto lungo, quindi prenditi uno spuntino magico e cominciamo!
Perché l'abbiamo fatto
La vecchia interfaccia era pensata per un gioco molto più piccolo.
Equipaggiamento degli eroi, famigli, artefatti, eventi, capitale del clan e chi più ne ha, più ne metta: ogni sistema che abbiamo aggiunto è stato inserito in una disposizione visiva che non era stata progettata per contenerlo. Alla fine, tutto era diventato caotico, con le funzioni di base nascoste all'interno degli edifici e una schermata piena che non diceva quasi nulla ai nuovi utenti su cosa fare davvero.
Questa revisione è per noi la base per continuare a migliorare, non il prodotto finito, e per questo ci sono un paio di aspetti su cui vale la pena fare chiarezza.
L'obiettivo era mettere i pulsanti giusti al posto giusto e non di ridurne il numero solo per il gusto di farlo. Quindi, alcune cose sono state inglobate in altre, ma quasi nulla è stato davvero rimosso.
Volevamo dare lo stesso peso alle due meccaniche principalidi Clash, così ora il pulsante dei combattimenti e delle costruzioni sono speculari, rispettivamente in basso a sinistra e in basso a destra.
Sia i nuovi giocatori che quelli di vecchia data devono poter trovare le cose facilmente. Se hai mai provato a spiegare a qualcuno che ha appena mosso i primi passi dove sono i miglioramenti per l'equipaggiamento degli eroi, sai già perché era necessario farlo.
Volevamo costruire una base più solida per il futuro, migliorando sia lo stato attuale del gioco sia creare dei presupposti che ci permettessero di aggiungere nuove ed entusiasmanti funzionalità più avanti.
Il pulsante ''Battaglia''
Che cos'è? È il tuo punto di riferimento unico per tutto ciò che riguarda la BATTAGLIA.
Cos'è cambiato? Il registro e il menu delle battaglie, così come le modifiche all'esercito, ora sono racchiusi in questo pulsante.
Perché questa modifica? Sono cose che si fanno prima di combattere, quindi ora sono lì, dove tutto inizia. Il registro era già nel menu ''Attacco!'' ed era stato semplicemente duplicato nella vecchia interfaccia.
La modifica dell'esercito
Anche l'opzione di modifica dell'esercito è stata spostata nel pulsante ''Battaglia''. Con l'eliminazione dei tempi di addestramento e la comparsa della schermata di riepilogo dell'esercito prima di ogni scontro, la visita quotidiana al menu di addestramento è un ricordo del passato.
La Vendetta, il registro delle battaglie e i replay live
Questa è la modifica che rischia di confonderti di più, quindi leggi bene questa parte.
Il registro delle battaglie non è più sulla schermata principale, ma non dovrai mai andare a cercarlo, perché il pulsante ''Battaglia'' ora ti avvisa quando c'è qualcosa in attesa.
Vendetta disponibile: il pulsante mostra un'icona con una spada infuocata.
Replay live in corso: il pulsante mostra l'icona di un occhio.
Entrambi gli stati compaiono anche sul pulsante del registro nel menu ''Battaglia'', quindi rimarranno visibili per tutto il percorso.
Il pulsante ''Costruisci''
Cos'è cambiato? Il pulsante ''Costruisci'' è ora l'unica funzione da cui gestire tutte le modifiche e i miglioramenti alla base ed è stato organizzato in queste quattro schede.
Edifici ed eroi: include tutti i miglioramenti degli edifici e degli eroi, oltre ai nuovi edifici.
Miglioramenti dell'esercito: mostra tutto ciò che era disponibile prima al laboratorio.
Equipaggiamenti degli eroi: contiene tutto quello che c'era nel fabbro.
Famigli: ti fa vedere quello che trovavi nella casetta dei famigli.
Perché questa modifica? Prima i miglioramenti erano distribuiti tra quattro edifici e una scheda del negozio; ora sono tutti in un unico elenco, ordinati, filtrabili e a un solo tocco dal villaggio.
Ecco un paio di cose che vale la pena sapere.
Il pulsante di modifica della disposizione ora è condizionale e appare in basso a destra sullo schermo ogni volta che apri il menu del pulsante ''Costruisci''.
I nuovi edifici sono stati trasferiti qui dal negozio, perciò, se ne stai cercando uno, adesso lo trovi nella scheda ''Edifici ed eroi''.
Se tocchi un miglioramento disponibile, la visuale si sposta sull'edificio interessato, mostrandoti direttamente la finestra di conferma.
Se premi un oggetto bloccato, vedrai cosa ti serve per ottenerlo e l'edificio che lo blocca.
Per impostazione predefinita, i miglioramenti in corso vengono ordinati per durata, con quelli con il timer più breve in alto.
Il villaggio rimane attivo dietro il menu, perciò, toccando un edificio, un punto qualsiasi sullo schermo o la X, chiuderai quel menu.
Ora è molto più facile vedere tutti i nuovi edifici a cui hai accesso dopo aver migliorato il municipio.
Gli aiutanti
L'apprendista costruttore e l'assistente di laboratorio sono accessibili dalle rispettive schede e, quando sono già attivi, sul loro pulsante compare un timer.
I filtri e l'ordinamento
Ora sono semplicemente migliori, senza tante spiegazioni.
Grazie a diverse opzioni per ogni scheda, puoi filtrare in base a ciò che ti interessa, quindi l'equipaggiamento degli eroi si filtra per eroe, gli edifici si filtrano per tipo e via dicendo.
Puoi ordinare per costo crescente o decrescente.
I filtri restano attivi mentre giochi e si resettano all'inizio di una nuova sessione.
I filtri si cancellano automaticamente quando hai finito di fare ciò per cui li avevi impostati, così non ti ritroverai a fissare una lista vuota chiedendoti dove siano finiti i miglioramenti.
Le risorse, i minerali e lo scudo
Lo scudo è stato spostato vicino alle risorse. Il suo compito è proteggerle, quindi ha senso che ora sia lì insieme a loro.
I minerali appaiono dove servono. La scheda ''Equipaggiamenti degli eroi'' contiene minerali e gemme, invece di un portafoglio pieno di valute che lì non puoi spendere.
Ogni scheda mostra solo le valute che puoi usare al suo interno, Niente spazio sprecato
Il profilo, la sezione social e le impostazioni
Cos'è cambiato? La scheda delle impostazioni e quella ''In arrivo'' sono state spostate all'interno del pulsante del profilo in alto a sinistra.
Cosa non è cambiato? Il pulsante della chat resta dov'era prima, mantenendo sia le stesse funzioni sia la chat (globale e del clan) al suo interno.
Nota bene: il Supercell ID e il cambio di account ora richiedono un tocco in più di prima. Se passi spesso da un account a un altro, la differenza si farà sentire, ma la buona notizia è che stiamo lavorando attivamente per rendere più semplice questa azione in vista di futuri miglioramenti.
Gli eventi e la community
I contenuti temporanei possono passare facilmente inosservati, quindi ora hanno una sezione dedicata: il pannello degli eventi.
Il portale degli eventi e il menu ''In arrivo'' sono sempre in primo piano e visibili.
Il Pass d'oro ha un pulsante dedicato e non sparisce nel pannello.
Il pannello si apre automaticamente quando carichi il villaggio, ma lo potrai chiudere o espandere anche tu toccando la freccia che c'è accanto.
Anche dopo averlo chiuso, hai comunque accesso diretto al portale degli eventi.
Il negozio e gli artefatti
Negozio: ora che gli edifici sono stati spostati nel menu ''Costruisci'', il negozio si concentra sulle offerte, sui regali e sugli oggetti speciali. Quando c'è un motivo valido per andarci, compare un puntino rosso, che scompare dopo averci fatto una capatina.
Artefatti: ora c'è un pulsante dedicato, che condivide lo spazio con gli spuntini magici. Libri, martelli, rune e pozioni sono a portata di tocco nel villaggio, invece di essere nascosti nel municipio, e sono facilmente accessibili anche tramite il pulsante ''Battaglia''.
Dove sono finiti i pulsanti?
Ecco la mappa completa, che ti consigliamo di aggiungere ai preferiti.
|Cosa cerchi
|Dove si trova ora
|Registro delle battaglie
|Dentro il pulsante ''Battaglia''.
|Vendetta
|Stato del pulsante ''Battaglia'' e nel registro delle battaglie all'interno dell'interfaccia utente del combattimento.
|Replay live
|Stato del pulsante ''Battaglia'' e nel registro delle battaglie all'interno dell'interfaccia utente del combattimento.
|Modifica dell'esercito
|Dentro il pulsante ''Battaglia''.
|Modifica della disposizione
|Condizionale: quando apri il menu ''Costruisci'', il pulsante di modifica della disposizione appare in basso a destra sullo schermo.
|Nuovi edifici
|Menu ''Costruisci'' → Edifici ed eroi.
|Miglioramenti degli eroi
|Menu ''Costruisci'' → Edifici ed eroi.
|Miglioramenti del laboratorio
|Menu ''Costruisci'' → Miglioramenti dell'esercito.
|Miglioramenti dell'equipaggiamento degli eroi
|Menu ''Costruisci'' → Equipaggiamenti degli eroi.
|Miglioramenti dei famigli
|Menu ''Costruisci'' → Famigli.
|Apprendista costruttore
|Menu ''Costruisci'' → Edifici ed eroi.
|Assistente di laboratorio
|Menu ''Costruisci'' → Miglioramenti dell'esercito.
|Artefatti
|Pulsante dedicato.
|Spuntini magici
|Nessun cambiamento.
|Impostazioni
|Nel profilo.
|Supercell ID / cambio account
|Profilo → Impostazioni.
|Livello del municipio
|Pulsante del profilo.
|Chat del clan
|Pulsante della chat.
|Clan e informazioni sul clan
|Pulsante del profilo.
|Guerre tra clan
|Pulsante nella chat del clan e pulsante dedicato durante la guerra.
|Lega della guerra tra clan
|Pulsante nella chat del clan, stato del pulsante della chat durante le iscrizioni e pulsante dedicato durante la guerra.
|Chat globale
|Pulsante della chat.
|Menu ''In arrivo''
|Pannello degli eventi, sempre in primo piano.
|Portale degli eventi
|Pannello degli eventi, sempre in primo piano.
|Pass d'oro
|Pulsante dedicato.
|Lega / classifica
|Pulsante della classifica.
|Scudo
|Accanto alle risorse.
|Negozio
|Stessa posizione di sempre.
La base del costruttore e la capitale del clan
La base del costruttore beneficia degli stessi miglioramenti all'interfaccia utente, ma il menu ''Costruisci'' ha due schede invece di quattro.
La capitale del clan in questo aggiornamento non subisce modifiche, a parte un ritocco grafico per adattarla ai nuovi stili dei pulsanti, perché la sua interfaccia è così diversa che inserire quella nuova su quella attuale peggiorerebbe le cose, invece di migliorarle. Per questo motivo, il rifacimento completo della capitale del clan è parte dei nostri piani per un futuro aggiornamento.
Il primo accesso
La prima volta che apri il gioco dopo l'aggiornamento, ti apparirà una breve guida che ti spiegherà la novità più importante, ovvero come trovare il nuovo menu ''Costruisci''; dopo di che, sta a te scoprire il resto. Quando tornerai al villaggio, vedrai delle notifiche relative a una serie di minitutorial facoltativi: l'interfaccia del combattimento, il profilo e la parte social. Sono brevi e trattano argomenti che secondo noi potrebbero creare confusione, quindi ti suggeriamo di seguirli.
Questa non è la versione definitiva
È importante ricordarlo: questa è solo una base, una versione dell'interfaccia su cui si potranno effettivamente costruire i sistemi futuri e in cui ci sono alcune cose che sappiamo non essere ancora complete.
La personalizzazione dell'interfaccia utente è una funzionalità che vogliamo inserire, così come il ridimensionamento, le azioni rapide e un maggiore controllo sulla disposizione.
Vogliamo garantire un cambio di profilo più semplice per chi ha più account.
È nostra intenzione poi offrire dei modi efficaci per organizzare i miglioramenti, invece di seguire solo l'ordine che suggeriamo.
Ascolteremo i commenti sui social e valuteremo le opinioni sui combattimenti, quanto velocemente i giocatori riescono a entrare nel vivo del gioco e dove si verificano realmente dei problemi, invece di limitarci a quello che pensavamo potesse succedere. Se qualcosa non funziona, la modificheremo.
FAQ
Perché cambiare tutto? La vecchia interfaccia non riusciva più a stare al passo con il gioco. Ogni nuovo sistema rendeva tutto più caotico e i nuovi giocatori si trovavano davanti a una disposizione non intuitiva.
Ci sono meno pulsanti ora? No, ma non è mai stato quello l'obiettivo. Ogni cosa è stata spostata nel posto in cui ha senso di essere, ma quasi nulla è stato rimosso.
Posso scegliere di tornare alla vecchia interfaccia utente? No. Vogliamo aggiungere la personalizzazione, ma per ora non possiamo promettere una data precisa.
La capitale del clan cambierà? Solo graficamente, per adattarsi ai nuovi stili dei pulsanti. Più avanti faremo una revisione completa.
Dov'è il registro delle battaglie? Dentro il pulsante ''Battaglia'', che ti dirà quando c'è qualche novità.
Dov'è il pulsante della guerra tra clan? Adesso è diventato condizionale invece che permanente, quindi, se il clan non è iscritto a una guerra, sulla schermata principale non comparirà più l'icona della guerra. L'accesso avviene tramite la chat del clan, dove un'opzione apposita farà da punto di accesso e rimarrà disponibile mentre il gioco cerca gli avversari. Una volta che la guerra inizia, ogni giocatore del clan, compreso chi non partecipa, vedrà un pulsante dedicato nella schermata principale (la mappa della guerra rimane comunque accessibile dalla chat del clan).
Dove sono i suggerimenti per i miglioramenti? Sono ancora lì, nella sezione dei miglioramenti suggeriti all'interno del pulsante ''Costruisci'', ordinati secondo la stessa logica del vecchio menu.
Dov'è il pulsante dell'esercito? Dentro quello ''Battaglia''.
Dov'è il pulsante delle impostazioni? All'interno del profilo del giocatore.
Quali novità sono state aggiunte?
Le schede ''Equipaggiamenti degli eroi'' e ''Famigli'' nel menu ''Costruisci''.
Filtri e ordinamenti in tutte le schede del menu ''Costruisci'', con opzioni di filtro specifiche per ogni scheda.
Il pannello degli eventi e della community.
Un pulsante dedicato agli artefatti nella schermata principale, insieme all'inventario degli spuntini magici.
Gli stati relativi ai potenziamenti in combattimento e alle pozioni magiche sono visibili sul pulsante ''Battaglia''.
Gli stati sulla Vendetta e sui replay live appaiono sul pulsante ''Battaglia''.
Grazie per la pazienza!
È davvero impegnativo imparare di nuovo a usare un'interfaccia che conosci da anni e sappiamo bene che ti stiamo chiedendo un grande sforzo. Vedi come va tra una settimana: è all'incirca il tempo che ci vuole perché la memoria muscolare si adegui e, dopo questo periodo, ti sembrerà che il gioco sia più fluido rispetto a prima.
È disponibile un video tutorial completo, se preferisci guardare piuttosto che leggere, e la nuova interfaccia arriverà presto nel gioco, così potrai provarla direttamente.
Continua a combattere!