Ehilà! Volevamo avvisarti che faremo delle modifiche al druido, sia nella sua forma umana sia in quella da orso, e che le introdurremo in gioco il prima possibile.

Sappiamo che la Lega della guerra tra clan inizierà questa settimana, perciò stiamo facendo del nostro meglio per implementare questi cambi prima del suo avvio oppure poco dopo il suo inizio, in modo da non influenzare troppo le prestazioni dei clan e darti almeno un po' di tempo per prepararti e abituarti alle modifiche. Qui sotto trovi un elenco delle modifiche che abbiamo in mente.