Alcune fonti attendibili hanno affermato di aver avvistato dei superyeti qualche tempo fa e adesso queste creature misteriose sono qui tra noi! Nell'evento "Superyeti alla ribalta", potrai provare una nuova supertruppa e ottenere degli scenari dal negozio del mercante in cambio di supermedaglie. Un'occasione niente male, eh?

Questo evento sarà disponibile per tutti i giocatori che hanno migliorato il municipio almeno al livello 8 e, proprio come in quelli passati, ogni volta che otterrai delle stelle, guadagnerai dei cubetti di ghiaccio che potrai usare per ottenere vari premi, tra cui le supermedaglie, in cambio delle quali potrai acquistare i fantastici articoli del negozio del mercante, tra cui degli scenari davvero spettacolari!

Le date dell'evento

Inizio dell'evento

Data: 12 maggio 2025 .

Ora: 8:00 UTC.

Fine dell'evento

Data: 19 maggio 2025 .

Ora: 8:00 UTC.

Una volta terminato l'evento, potrai continuare ad accedere alla sua scheda nel menu del mercante e al suo portale, cioè la tinozza superfredda, e a usare le supermedaglie per ottenere ricompense per altri due giorni, quindi fino alle 8:00 UTC del 21 maggio. Sfrutta al massimo tutte le risorse dell'evento che hai conquistato!