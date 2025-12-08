Una meteora gigante si è schiantata sul villaggio, causando un'era glaciale e un abbassamento delle temperature tale che i carbonelli stanno dormendo nei deposito d'oro per stare al calduccio! Durante ''Operazione disgelo'', il tuo obiettivo sarà riscaldare la fornace fumante, l'edificio di questo evento delle medaglie!

Voglio partecipare!

L'evento delle medaglie ''Operazione disgelo'' è disponibile per i giocatori che hanno costruito un municipio almeno di livello 6.

Le date dell'evento

Inizio

8 dicembre, alle 8:00 UTC.

Fine

29 dicembre, alle 8:00 UTC.

Una volta che l'evento sarà terminato, potrai accedere alla scheda del mercante e all'edificio dedicati a esso per altri due giorni, ovvero fino alle 8:00 UTC del 31 dicembre .

Novità del gameplay: l'oro incandescente!

I sonnoliti sono la valuta speciale e dormigliona dell'evento e, per combattere il freddo, si sono rifugiati nei depositi d'oro, avvolgendoli così in delle fiamme, che causano danni a chi ci si avvicina. Sii prudente e dimostra una grande forza di volontà per prenderti questi spiritelli in letargo!

Il nuovo equipaggiamento reale: il Fiocco di neve

Il mercante ha in serbo per te qualcosa con cui far sudare freddo le difese nemiche! Il Fiocco di neve è il nuovo equipaggiamento epico della campionessa reale, congela le difese vicine quando si attiva e si ottiene in cambio di medagliardenti. Miglioralo per aumentare i suoi punti ferita, i danni che causa e la durata del rallentamento.

Le truppe temporanee tornano per il Clashtale!

I venti gelidi hanno portato i golem del ghiaccio e gli sgherri del ghiaccio nell'esercito e fatto comparire sul percorso delle ricompense altre chicche invernali con cui rinforzare i tuoi assalti di stagione: lo stregone di ghiaccio, il mastino glaciale (una supertruppa) e gli incantesimi Regalo di Natale e Sacco di polarini.