Raduna il clan, perché c'è un altro evento da completare insieme! Questa volta accumulerai elisir nero e contribuirai alla causa riportando al villaggio una nuova dolce risorsa, il frizzelisir!

Fanne scorta assieme ai membri del clan e dallo al chiosco delle bibite di Frank per sbloccare ricompense condivise, tra cui il villaggio di Clash-A-Rama!

Voglio partecipare!

L'evento del clan ''Corsa eroica'' è disponibile per i giocatori che hanno costruito un municipio almeno di livello 7.

Le date dell'evento

Inizio

Il 13 agosto, alle 8:00 UTC

Fine

Il 20 agosto, alle 8:00 UTC

Ottieni elisir nero attaccando gli eroi!

Ritirare risorse dagli estrattori e dal carretto delle risorse è un ottimo modo per fare incetta di elisir nero, ma far fuori gli eroi è molto più efficace! Colpisci i depositi di elisir e gli eroi con degli attacchi mirati. Quelli di livello più alto lasceranno cadere più elisir nero quando vengono sconfitti, quindi lanciati sul campo di battaglia e rendi orgoglioso il villaggio!

Eroi senza limiti

L'evento ''Eroi senza limiti'' si svolgerà contemporaneamente a ''Corsa eroica'', per permetterti di compiere le tue imprese senza interruzioni, pure quando stai migliorando gli eroi!

La risorsa dell'evento, il frizzelisir

Il dolce e misterioso frizzelisir è finito nei depositi di elisir nero. Accumula elisir nero durante gli attacchi, dagli estrattori e dal carretto delle risorse per ricevere la stessa quantità di frizzelisir.

Consegna poi questa nuova risorsa al chiosco delle bibite di Frank e ricevi ricompense condivise! Frank ne sarà entusiasta, non c'è dubbio!

Il potenziamento dell'evento

A un certo punto dell'evento, la quantità di frizzelisir che ricevi raccogliendo elisir nero verrà aumentata, facendoti guadagnare più frizzelisir da ogni unità di elisir nero. Non perderti l'attivazione del potenziamento durante l'evento, così il clan vincerà i premi molto più velocemente!