Se hai un po' di miglioramenti arretrati e anche le ricerche del laboratorio non procedono molto spedite, ora è il momento perfetto per dare una bella sistemata al villaggio con i focus sulle risorse!

Ti presentiamo ''Qui si batte chiodo anche d'estate''!

Nel corso delle prossime settimane, ci saranno diversi eventi, ciascuno dei quali darà dei potenziamenti unici alle risorse e ridurrà alcune tempistiche nel villaggio base.

Dal 3 al 13 luglio Focus sull'oro Esegui i miglioramenti con l'oro il 25% più velocemente, produci oro a velocità doppia e mettine da parte di più grazie a depositi il doppio più capienti! Le mura e i miglioramenti temporanei sono esclusi. Dal 13 al 22 luglio Focus sull'elisir Esegui i miglioramenti con l'elisir il 25% più velocemente, produci elisir a velocità doppia e mettine da parte di più con depositi il doppio più capienti! Le mura e i miglioramenti temporanei sono esclusi. Dal 22 luglio al 1º agosto Focus sull'elisir nero Esegui i miglioramenti con l'elisir nero il 25% più velocemente, produci elisir nero a velocità doppia e mettine da parte di più con depositi il doppio più capienti! Le mura e i miglioramenti temporanei sono esclusi. Dal 1º all'8 agosto Focus su tutto! Esegui i miglioramenti con l'oro, l'elisir e l'elisir nero il 25% più velocemente, producili a velocità doppia e mettine da parte di più con depositi il doppio più capienti! Le mura e i miglioramenti temporanei sono esclusi.

Continua a giocare durante ''Qui si batte chiodo anche d'estate'' per ottimizzare al massimo i guadagni delle varie risorse e rimettere in forma il villaggio per gli assalti! Il sudore è più importante del bottino!