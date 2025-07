La spada nella corona è tornata, ma ha assunto le fattezze della spada della giustizia!

Ritira questa decorazione della community da uno dei nostri canali social! Inoltre, se 1.500.000 persone l'avranno aggiunta alla propria collezione nelle prossime 48 ore, daremo a tutti un bundle di spuntini magici!

Ma non è finita qui! Abbiamo organizzato pure un concorso in cui regaleremo una COPIA VERA A GRANDEZZA NATURALE DELLA SPADA a un fortunato giocatore tra quelli che avranno ritirato la decorazione. Per partecipare, devi solo prendere la decorazione da uno qualsiasi dei nostri canali social (non importa quale)! Ricorda che si applicano termini e condizioni nel concorso con in palio la replica. Buona fortuna!