Capo, John Cena è nel mondo di Clash e non vuole farsi trovare. La sua base è lì fuori da qualche parte e, pur essendo sotto gli occhi di tutti, nessuno riesce a trovarla, ma Cody Rhodes non ha intenzione di lasciar correre. Infatti, ha richiesto l'aiuto alle altre Superstar per trovarlo, ma, soprattutto, ha bisogno di te. Di te e degli altri capi... Partecipa anche tu assieme a milioni di altri giocatori all'evento ''WWE: Alla ricerca di Cena''! Sarà vero che nessuno riesce a vederlo?

Dal 1º al 30 settembre, approfitta delle skin degli eroi e dello scenario della WWE! Sei Superstar della WWE stanno per salire sul ring insieme agli eroi e il villaggio verrà inondato dall'oro di Money in the Bank. Potrai ottenere Cody Rhodes, Alexa Bliss, Iyo Sky, Kane e Undertaker American Badass come skin degli eroi al prezzo di 9,99 $ e sbloccare Jey Uso col Pass d'oro, ma la ciliegina sulla torta della collaborazione è lo scenario XL di Money in the Bank. Tutte queste offerte sono disponibili una volta sola, perciò, dopo il termine di ''WWE: Alla ricerca di Cena'' il 1º ottobre, queste Superstar faranno le valigie e abbandoneranno il ring di Clash. Niente repliche, niente seconde possibilità**: queste skin non torneranno** mai più. Se vuoi arricchire il villaggio con una leggenda, questa sarà l'unica occasione che avrai.

Dal 1º al 30 settembre, partecipa alla sfida di John Cena. Per diventare una leggenda, devi sconfiggerne una! Trova i contratti dello sfidante in bauli speciali durante la stagione e ottieni la possibilità di attaccare la base di una Superstar... invisibile! Ogni contratto ti dà 24 ore di tempo per trionfare e una chance di aggiungere alla collezione la decorazione ''richiamo di Cody''! Per riceverla, ti basterà accumulare due stelle, ma i giocatori che impiegheranno meno tempo a completare la sfida entreranno nella classifica globale dedicata, che mette in palio dei premi speciali per i campioni!

Dal 1º al 30 settembre, apri i bauli della WWE! Per tutto il mese, potrai vincere dei bauli speciali a tema WWE in tanti modi, soprattutto negli eventi ''Colpaccio di Money in the Bank'' e ''Obiettivo equipaggiamenti''. Al loro interno troverai articoli di vario tipo, tra cui minerali, spuntini magici, medaglie dell'evento, decorazioni della WWE, l'equipaggiamento epico Action figure, delle skin dei precedenti Pass d'oro e, cosa più importante, i contratti dello sfidante necessari per trovare la base di Cena (perché, senza di questi, non si va da nessuna parte).

Dal 1º al 30 settembre, approfitta del Pass d'oro per sbloccare ricompense, accelerare i progressi e portarti a casa l'esclusiva skin degli eroi di questa stagione, quella di Jey Uso per il principe degli sgherri. Fanne buon... Uso! Se vuoi sconfiggere una leggenda, affidati a chi ne ha battuto una alla Royal Rumble!

Dal 1º al 30 settembre, arrivano quattro truppe temporanee disponibili a rotazione per tutto il mese, che trovi nei bonus a scelta durante un assalto, nel percorso dell'evento delle medaglie e negli accampamenti della WWE.

La prima nuova truppa è il temibile yeti Undertaker ! Ha bisogno di 80 spazi per essere schierato, punta alle difese, infligge il quintuplo dei danni alle mura, risorge per due volte (con quattro scheletri oscuri in ciascuna di esse) e aumenta fino al 50% la salute e al 60% la rabbia a mano a mano che il resto dell'esercito viene sconfitto.

E se c'è Undertaker, non può mancare K.A.N.E , la Big Red Machine in persona. Richiede 75 spazi per essere schierato e, un po' come fa la P.E.K.K.A, travolge le difese come se niente fosse.

Segue a ruota il Jeyttatore , che non combatte mai da solo, richiede 45 spazi e, all'inizio di ogni scontro, può contare sull'aiuto dei quattro membri del tag team tribale, per poi fare affidamento esclusivamente sulla propria lancia, una volta che il tag ha fatto il suo lavoro.

Infine, ci sarà un gigante all'ennesima potenza, il gigagigante! Richiede 50 spazi, colpisce infliggendo circa dieci volte i punti ferita e i punti danno di un gigante standard, ignora completamente le trappole a scatto e si arrabbia ancora di più quando la salute scende al di sotto del 50%.

Dal 1º al 6 settembre, potrai contare sui bonus a scelta, cioè dei premi tra cui scegliere durante un assalto e che appaiono quando raggiungi una determinata percentuale di distruzione. Potrai decidere se intascarti un po' di oro aggiuntivo (ottimo per avanzare in Fame di vittorie) o se far entrare in scena una delle quattro truppe della WWE.

Dal 1º all'11 settembre, torna la lega della guerra tra clan, un evento imperdibile in cui potrai sfidare altri sette clan in scontri 15v15 o 30v30. Qui, non ci saranno sorprese o interferenze, ma solo il tuo clan, quelli avversari e l'occasione di aggiudicarti la gloria e un gran bel bottino!

Dal 1º al 5 settembre, ti aspetta l'evento ''Colpaccio di Money in the Bank'', in cui potrai accumulare quanto più oro possibile con il clan dagli assalti ai villaggi base, dagli attacchi in singolo, dagli estrattori e dal carretto delle risorse, per riempire i depositi e dare il tuo contributo in diamanti! Avanza nel percorso condiviso col resto del clan per ottenere un po' di bauli della WWE e altri premi e completalo per aggiudicarti la decorazione del titolo di Money in the Bank. L'ultimo giorno, potrai guadagnare più diamanti del solito e il 6 settembre sarà il giorno dedicato esclusivamente al ritiro delle ricompense, in modo che tu possa prendere tutto prima del suono della campana.

Dal 1º al 30 settembre, puoi goderti tre nuovi adesivi in collaborazione con la WWE per la chat globale, che andranno a sostituire quelli calcistici, ormai arrivati a fine contratto.

Dal 2 al 30 settembre, sarà disponibile lo scenario di Money in the Bank, l'evento in cui solo la Superstar più coraggiosa riuscirà a prendersi una montagna d'oro penzolante. Questo è il paradiso dei goblin! Addentrati nel caveau di questo scenario XL.

Dal 3 al 30 settembre, sarà a disposizione per il re barbaro la skin degli eroi di Cody Rhodes, l'American Nightmare che ha costruito il proprio regno per distruggerne un altro e che farà di tutto per spodestare John Cena e mettere fine al suo dominio nella WWE.

Dal 5 al 30 settembre, sarà il turno della regina degli arcieri e della skin di Alexa Bliss. Questa Superstar sarà pure alta un metro e cinquantacinque, ma la sua sete di distruzione è enorme e non lascerà scampo agli avversari.

Dal 6 al 9 settembre, arrivano gli accampamenti amici o nemici, cioè il momento in cui le Superstar piazzano nel villaggio dei ring, i cui colori ti faranno capire su cosa contare, a seconda del tuo ruolo: le Superstar nei ring rossi ti aiutano in difesa e difendono i villaggi che attacchi, mentre quelle dei ring blu aiutano il nemico in difesa e te in attacco. Leggi questa descrizione due volte, per evitare confusioni.

Dal 7 al 30 settembre, la campionessa reale potrà mettere le mani sulla skin di Iyo Sky, una combattente in grado di sfruttare le sue acrobazie aeree per acciuffare qualsiasi valigetta penzolante e mettere al tappeto con facilità anche i campioni in carica!

Dall'8 al 30 settembre, tocca alla skin di Kane per il duca drago. Questo lottatore è risorto dalle ceneri del fuoco eterno e si è liberato dalla catene che lo imprigionavano per annientare chiunque trovi sul suo cammino!

Dal 9 al 22 settembre, sarà attivo l'evento ''Obiettivo equipaggiamenti'', in cui potrai ottenere biglietti del tag team negli assalti ai villaggi base per sbloccare ricompense, truppe e medaglie del campione. Fa' entrare in battaglia altre truppe o sblocca medaglie extra a mano a mano che distruggi la base nemica e poi spendi le medaglie del campione guadagnate nel negozio del mercante. I pugni di ferro faranno il resto.

Dal 9 al 22 settembre, ritorneranno i bonus a scelta, ma, questa volta, dopo aver raggiunto una determinata percentuale di distruzione, avrai tre opzioni tra cui scegliere: una truppa della WWE, delle risorse (oro, elisir o elisir nero) e un bel po' di valuta di Obiettivo equipaggiamenti.

Dal 10 al 30 settembre, sarà disponibile per il gran sorvegliante la skin di Undertaker American Badass, una leggenda dell'Attitude Era che uscita dall'oltretomba reincarnandosi in un tipo ancora più tosto! Chi lo incrocia sul suo cammino sa bene che quella sarà la sua ultima fermata.

Dal 12 al 14 settembre, approfitta degli estrattori di risorse potenziati! La produzione di oro, elisir ed elisir nero sarà quadruplicata per 48 ore per tutti i giocatori con un municipio di livello 8 o superiore, perciò quello sarà il momento perfetto per riempire i depositi.

Il 15 settembre, le personalizzazioni di Mix-A-Rama riappariranno nel negozio e ci rimarranno per sempre! Ottieni il re medusa, la regina P.E.K.K.A, il sorvegliante Ivan, il campioyeti, il principe lavico e il leggendario villaggio di Mix-A-Rama, col suo gigantesco estrattore sotterraneo che ha permesso ai goblin di portare in superficie questi eroi frutto di mix bizzarri.

Dal 16 al 21 settembre, tutti gli equipaggiamenti saranno potenziati al livello massimo per cinque giorni per tutti i giocatori con un municipio di livello 8 o superiore. Se volevi migliorarli tutti al massimo, beh, consideralo un favore!

Dal 22 al 28 settembre, si terranno i giochi del clan, l'evento ricco di sfide che ti premierà con dei punti con cui sbloccare un sacco di ricompense assieme al clan.

Dal 26 al 28 settembre, potrai approfittare nuovamente degli estrattori di risorse potenziati, la cui produzione sarà quadruplicata per altre 48 ore.

Dal 28 al 30 settembre, gli accampamenti amici o nemici insidieranno ancora i villaggi: stesse regole, stesso caos colorato e un'ultima possibilità di confonderti coi ruoli delle Superstar nei ring.

Cody non ha smesso di cercare John Cena e nemmeno noi! Trovalo e...

Continua a combattere!