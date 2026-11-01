I costruttori sono stati allertati e si stanno preparando per "Qui si batte chiodo!", la fonderia titanica sta accendendo le fornaci per forgiare skin degli eroi con gli scarti di macchine d'assedio e a metà mese arriverà il municipio 19. Indossa il casco di protezione, perché questa stagione sarà davvero grande e pericolosa!

Ecco tutto ciò che accadrà nel villaggio questo mese.

Dal 1º al 30 novembre potrai goderti il Pass d'oro di novembre. Al suo interno, spicca la presenza del gran sorvegliante, anzi del gran titano, che unisce saggezza antica e ambizione industriale ed è orgogliosissimo dell'efficienza, della maestria e del livello di sicurezza della fabbrica (anche se solo due di questi aspetti rappresentano delle vere e proprie eccellenze).

Dal 1º al 15 novembre sarà attivo "Qui si batte chiodo!". Preparati ad approfittare del dimezzamento dei tempi e dei costi dei miglioramenti e a goderti il doppio della capienza e della produzione degli estrattori di risorse: sarà l'unico caos da cui non vorrai mai uscire.

Dal 1º al 10 novembre si combatterà nella lega della guerra tra clan. Grazie a ''Qui si batte chiodo!'', i miglioramenti saranno più economici, perciò non presentarti al giorno di lega con una base costruita a metà!

Dal 3 al 30 novembre la fonderia titanica terrà aperte le sue porte. Qui gli eroi vengono forgiati utilizzando gli scarti carbonizzati delle macchine d'assedio. Ah, quelle luci rosse, dici? Stanno a significare che è tutto sotto controllo. Fidati.

Dal 5 al 30 novembre sarà disponibile il re dei titani (re barbaro). Ammira l'ultima opera del costruttore, dotata di un martello più grande di una casa! Doveva occuparsi dell'abbattimento dei punti di produzione dei villaggi nemici, ma in realtà il suo cuore meccanico vuole solo distruzione.

Dal 7 al 30 novembre il principe dei titani (principe degli sgherri) calcherà il campo di battaglia. Dopo che gli hanno fatto la testa per prima, ha insistito per avere pugni enormi. O è geloso del guanto del re barbaro o gli manca qualche rotella.

Dal 9 al 30 novembre sarà di guardia la campionessa dei titani (campionessa reale). Costruita pezzo per pezzo per difendere la fonderia titanica e sovrintendere i lavoratori, la campionessa non si farà problemi a rovinare la giornata a chi non rispetta le regole, quindi fuori il tesserino e datti da fare!

Dal 10 al 16 novembre si svolgerà l'evento ''Alla ribalta''. Il superyeti è in servizio e il ghiaccio deve fluire. Raccogli cubetti di ghiaccio nelle battaglie multigiocatore, ricevi supermedaglie e utilizzale per acquistare ricompense epiche, tra cui risorse, pozioni, rune, skin degli eroi, scenari per il villaggio e decorazioni, compresa la superdecorazione del gigante kawaii. Maggiori dettagli verranno scongelati verso fine mese nell'articolo del blog sull'evento delle medaglie.

Dal 9 al 15 novembre si potrà partecipare all'ultima sfida del municipio 18. Sta per arrivare l'ultima sfida del municipio 18: pensi di essere in grado di superarla?

Il 9 novembre inizia l'evento delle truppe in massa dedicato alla M.A.M.M.A. Questa M.A.M.M.A non ti chiederà due volte di pulire la tua stanza. A partire dal livello 10 del municipio, potrai schierarne ben 25 in battaglia e insegnare ai villaggi nemici che con loro è meglio non alzare la voce.

Dall'11 al 30 novembre la regina dei titani (regina degli arcieri) ci degnerà della sua presenza. Una regina costruita già con la corona in testa? Beh, più regale di così si muore! I suoi nemici pensavano che i suoi archi-X in miniatura fossero innocui. Si sbagliavano... Oh, quanto si sbagliavano.

Dall'11 al 30 novembre il duca titano (duca drago) farà il bello e il cattivo tempo in cielo e in terra. Un eroe che è praticamente una macchina d'assedio con le ali. Lo sferragliamento dei suoi ingranaggi è sufficiente a mettere in allerta i nemici, che già sanno di dover passare un brutto quarto d'ora. Adora i suoi artigli, Frullolo e Punzolo, alla follia, ma quello che ama più di ogni altra cosa è ''smontare'' i villaggi pezzo per pezzo.

Dal 15 al 30 novembre saranno disponibili le personalizzazioni delle Terre desolate di novembre 2025. Le personalizzazioni dello scorso novembre, ovvero il re picchiatore, la regina furiosa, il principe corazzato, il sorvegliante sciamano, la campionessa nomade e lo scenario delle Terre desolate, tornano dopo essere sopravvissute all'apocalisse, perciò il livello di ''sicurezza'' della fonderia non le spaventerà.

Dal 16 al 23 novembre si va alla ricerca di bauli nella Caccia al tesoro. La Caccia al tesoro sarà riproposta per i municipi dal livello 1 al 17, quindi preparati a scavare.

Dal 20 al 26 novembre si terrà l'evento dedicato alle truppe monouso. Hai bisogno di una mano oppure hai semplicemente voglia di distruzione? Chiama dei rinforzi! Le truppe monouso sono qui per aiutarti, ma vedi di schierarle bene, perché, una volta che le avrai utilizzate tutte, non saranno più disponibili.

Dal 22 al 28 novembre si potrà partecipare ai giochi del clan. Ti aspettano incarichi, punti e ricompense. Inoltre, per i primi quattro giorni, potrai usufruire di truppe di rinforzo.

Dal 24 novembre al 1º dicembre sarà attiva la sfida ''Maestri forgiatori''. Alla fonderia titanica gli incidenti sul lavoro si sprecano. Assembla gli eroi con le carcasse delle macchine d'assedio e da' una bella sistemata prima che vengano a fare un'ispezione.

Prepara il martello, capo: la fonderia è in funzione, il municipio 19 sta per arrivare e al responsabile della sicurezza è stato detto che è tutto sotto controllo. Fidati.

Continua a combattere!