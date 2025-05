L'eroismo è un concetto ormai del passato in questa stagione di malfattori, dove degli eroi eleganti, ma dall'aspetto poco raccomandabile, si scontrano per avere il controllo sul contrabbando del bottino! Preparati: ti attendono giorni dove il caos e il crimine la faranno da padrone!

Ecco cosa ti aspetta nella stagione ''Tempi bui''.

Dal 1º al 30 giugno: il Pass d'oro diventerà disponibile e renderà questa stagione indimenticabile, grazie alla skin della campionessa diva noir e a un sacco di ricompense aggiuntive!

Dal 1º al 30 giugno: se nel villaggio hai impostato lo scenario classico, noterai che qualcosa ha preso una piega un po'... noir.

Dal 1º al 9 giugno:esplora le sudicie strade di Dark City nella speciale sfida stagionale degli eroi controllabili e ottieni grandi premi!

Dal 1º all'11 giugno: raduna tutti, è l'ora della lega della guerra tra clan e di dimostrare al mondo intero che il tuo è il migliore in assoluto!

Dal 3 al 30 giugno: arriva lo scenario del villaggio noir, una città corrotta dove i più grandi criminali che siano mai esistiti si guadagnano da vivere gestendo attività illecite!

Dal 5 al 30 giugno: le skin dei cattiv... ehm, degli ''eroi'' entrano rocambolescamente in scena: indossale per creare scompiglio!

Dall'8 al 16 giugno: scatenati nella nostra seconda sfida stagionale e sprigiona in battaglia il potere del nuovo equipaggiamento, la Corona nera!

Dal 10 al 30 giugno: partecipa all'evento delle medaglie ''Affare losco'' e fa' accordi con un eroe senza scrupoli per arruolare una truppa temporanea all'esercito, gli esattori, dei goblin che saccheggiano il doppio rispetto alle loro controparti normali. Per l'occasione, i depositi avranno un look completamente nuovo durante il resto della stagione!

Dal 18 al 30 giugno: goditi le melodie di una superdecorazione dotata di funzionalità degne di... nota.

Dal 19 al 26 giugno: e ti pareva che il costruttore goblin non si facesse vedere in una stagione del genere... Come al solito, ti aiuterà nelle costruzioni (in cambio di gemme, ovvio).

Dal 22 al 28 giugno: tornano i giochi del clan, dove puoi dimostrare di essere tanto forte quanto il Forzuto!

Bene, capo: pensi di potertela cavare e di fare fortuna in questi temibili tempi bui? Sì? Allora, fagliela a vedere a tutti quelli che dicono il contrario!