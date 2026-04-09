Vinci 50 minerali stellari con la sfida canora di Clash metal!
La stagione di Clash metal è arrivata e vogliamo sentire la TUA voce.
Registra un video in cui canti il ritornello della canzone di Clash metal e condividilo sui social media usando gli hashtag #SoundOfClash e #ClashOfClans.
Selezioneremo in modo casuale 20 vincitori, i quali compariranno in uno dei prossimi video di Clash On!
Puoi scoprire di più sul concorso sulle nostre pagine di TikTok e Instagram.
Come partecipare
Registra un video in cui canti il ritornello della canzone dell'evento.
Pubblicalo su TikTok o Instagram.
Aggiungi il tuo tag del giocatore nella descrizione del video.
Usa gli hashtag #SoundOfClash e #ClashOfClans.
Le ricompense in palio
Avrai la possibilità di comparire in un video ufficiale di Clash On, visibile dall'intera community.
Ogni vincitore riceverà 50 minerali stellari.
La scadenza delle iscrizioni
È possibile effettuare l'iscrizione entro le 10:00 UTC di lunedì 13 aprile.
I termini e le condizioni del concorso
Per poter partecipare, devi risiedere in un Paese in cui Clash of Clans è scaricabile da uno degli app store locali.
Potremmo non considerare idonei i video che non hanno un sonoro chiaro e delle immagini ben visibili. I video creati con l'intelligenza artificiale non verranno accettati.
Se pubblichi il tuo video usando gli hashtag #SoundOfClash e #ClashOfClans, accetti di partecipare a questo concorso e ci autorizzi a utilizzare, riprodurre e condividere sui nostri canali social i tuoi contenuti, che potremmo anche usare nei video ufficiali di Clash of Clans e includere nel nostro materiale promozionale.