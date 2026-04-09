La stagione di Clash metal è arrivata e vogliamo sentire la TUA voce.

Registra un video in cui canti il ritornello della canzone di Clash metal e condividilo sui social media usando gli hashtag #SoundOfClash e #ClashOfClans.

Selezioneremo in modo casuale 20 vincitori, i quali compariranno in uno dei prossimi video di Clash On!

Puoi scoprire di più sul concorso sulle nostre pagine di TikTok e Instagram.

Come partecipare

Registra un video in cui canti il ritornello della canzone dell'evento.

Pubblicalo su TikTok o Instagram.

Aggiungi il tuo tag del giocatore nella descrizione del video.

Usa gli hashtag #SoundOfClash e #ClashOfClans.

Le ricompense in palio

Avrai la possibilità di comparire in un video ufficiale di Clash On, visibile dall'intera community.

Ogni vincitore riceverà 50 minerali stellari.

La scadenza delle iscrizioni

È possibile effettuare l'iscrizione entro le 10:00 UTC di lunedì 13 aprile.

I termini e le condizioni del concorso

Per poter partecipare, devi risiedere in un Paese in cui Clash of Clans è scaricabile da uno degli app store locali.

Potremmo non considerare idonei i video che non hanno un sonoro chiaro e delle immagini ben visibili. I video creati con l'intelligenza artificiale non verranno accettati.

Se pubblichi il tuo video usando gli hashtag #SoundOfClash e #ClashOfClans, accetti di partecipare a questo concorso e ci autorizzi a utilizzare, riprodurre e condividere sui nostri canali social i tuoi contenuti, che potremmo anche usare nei video ufficiali di Clash of Clans e includere nel nostro materiale promozionale.