Ehilà! È in arrivo un aggiornamento che introdurrà nuovi livelli per un famiglio e per il sovraccarico al livello 18 del municipio, delle modifiche per i nuovi capi e per quelli di ritorno dopo un periodo di pausa, una schermata di fine battaglia rinnovata, delle migliorie ai modificatori delle leghe della guerra tra clan e una serie di miglioramenti alla giocabilità e di correzioni di errori. Ecco ciò che ti serve sapere sulle novità di quest'aggiornamento, prima di scaricarlo!

I nuovi livelli dei famigli (municipio 18)

Dillo: livelli 11-15.

I nuovi livelli del sovraccarico (municipio 18)

Capanna del costruttore

Monolito

Le modifiche per i nuovi capi e per quelli di ritorno dopo una pausa

Il Pass del principiante sta per andare in pensione, ma, se hai già percorso parte del suo cammino, avrai ancora la possibilità di portarlo a termine. Il suo posto verrà preso dalle sfide stagionali, che saranno disponibili a partire dal livello 3 del municipio, il che permetterà ai nuovi capi di imparare meglio come giocare a Clash e di ricevere ricompense più interessanti sin dall'inizio. Nota: introdurremo queste funzionalità a partire da settembre, ma inizieremo testandole su alcuni account, perciò non tutti i giocatori col municipio a questo livello le vedranno sin da subito.

D'ora in avanti, il Pass d'oro potrà essere acquistato a partire dal livello 3 del municipio.

Le ricompense del Pass stagionale e del Pass d'oro dipenderanno dal livello del tuo municipio.

Il rinnovamento della schermata di fine battaglia

La schermata di fine battaglia è stata completamente ripensata: ora, oltre ad avere un aspetto inedito e un look completamente nuovo per chi vince un assalto, offre una panoramica più chiara del bottino conquistato e delle ricompense bonus e queste modifiche interessano le schermate di qualsiasi tipo di battaglia del villaggio base.

Le altre modifiche

Le migliorie ai modificatori delle leghe della guerra tra clan

Ora, la difficoltà dei modificatori delle battaglie aumenta come avevamo originalmente previsto per chi scala le leghe più alte.

Lega Vecchi modificatori Nuovi modificatori Titani I Leggende I Leggende II Titani II Leggende II Leggende III Titani III Leggende II Leggende III

I modificatori delle leghe Leggende rimarranno inalterati.

La strega delle macerie e i cavalieri delle macerie

I cavalieri delle macerie non perdono più salute nel tempo.

La strega delle macerie può evocare fino a 10 cavalieri (e non più otto).

I vari miglioramenti alla giocabilità

Non sarà più necessario avere un costruttore libero per usare gli anelli da mura.

Dopo aver selezionato l'incantesimo Rinascita, puoi lanciarlo direttamente sull'icona di un eroe caduto, per farlo rivivere esattamente dov'era stato eliminato.

Ora, il Viaggio degli eroi mostrerà delle missioni sostitutive a quei giocatori che non hanno l'equipaggiamento epico richiesto per completare certe mansioni. In questo caso, l'incarico alternativo richiederà un equipaggiamento comune appartenente allo stesso eroe.

Ora, è possibile disabilitare completamente il pulsante per l'accelerazione delle battaglie dalle impostazioni avanzate.

Ora, dopo aver contribuito all'accumulo di oro nella tesoreria della capitale, la finestra dedicata non si chiuderà più, ma rimarrà aperta e mostrerà i contributi del tuo clan in tempo reale.

Le correzioni degli errori

Abbiamo corretto la quantità di spazi occupati dai totem evocati dall'incantesimo Totem (da 20 a uno). Precedentemente, questo errore permetteva alla Corona nera di caricarsi più in fretta e alla Freccia monolitica di raggiungere più velocemente del dovuto le soglie di indebolimento legate alle truppe schierate.

Abbiamo risolto l'errore che impediva all'incantesimo Rabbia di apparire quando i giocatori con un municipio di livello basso richiedevano truppe del castello del clan.

Abbiamo risolto l'errore che faceva sciogliere la candela incandescente già durante la fase di ricognizione e non dall'inizio della battaglia.

Abbiamo corretto un errore che non faceva sbloccare correttamente alcuni nodi del Viaggio degli eroi. Se hai avuto questo problema, ora puoi ritirare i premi che non hai potuto ottenere in precedenza, andando nel Viaggio tramite la sala degli eroi.

AVVISO: hai sette giorni per prendere queste ricompense, quindi non dimenticartelo! L'unica eccezione sono le skin degli eroi, che non scadranno.

Abbiamo risolto un errore nel Viaggio degli eroi che faceva apparire un pop-up delle missioni su dei nodi senza missioni. Si trattava solo di un errore grafico, quindi non hai saltato nessuna missione.

Risolto un errore per cui, a volte, le truppe richiamate e poi schierate nuovamente restavano bloccate sulle mura o attorno a esse.

Risolto un errore per cui il golem meteoritico perdeva gli effetti dell'incantesimo Rabbia e non prendeva più di mira i bersagli quando le sue truppe si dividevano, venivano lanciate o si fondevano.

Risolto un errore per cui, a volte, lo scatto del duca dragon con lo Zaino a razzo iniziava senza fiammata o si arrestava troppo presto. Risolto anche l'errore per cui il Mantice sputafuoco non permetteva al duca di lanciare fiamme nella direzione verso cui era rivolto.

Ora, il duca drago completa lo scatto con lo Zaino a razzo prima che possa essere sconfitto, perciò esso non terminerà più di colpo, se il duca viene riportato in vita dalla fenice e il potere del famiglio termina nel mezzo dello scatto.

Il villaggio ti aspetta!

Ad agosto, ti attendono nuovi livelli per un famiglio e per il sovraccarico al livello 18 del municipio, delle modifiche che agevoleranno i progressi dei nuovi capi e di quelli di ritorno dopo un periodo di pausa, una schermata di fine battaglia rinnovata, delle migliorie ai modificatori delle leghe della guerra tra clan e un sacco di miglioramenti alla giocabilità e di correzioni di errori!

Continua a combattere!