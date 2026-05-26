Ciao, capo! Il 26 maggio arriverà un aggiornamento obbligatorio che introdurrà dei miglioramenti alla giocabilità e dei modi nuovi con cui far crescere più rapidamente il villaggio. Ecco ciò che ti serve sapere sulle novità prima di scaricarle!

Un nuovo costruttore alla base del costruttore

La base del costruttore sta per accogliere un altro costruttore, il che significa che sarà finalmente possibile migliorare ancora più edifici alla volta in quell'area e che i progressi della base saranno molto più rapidi.

Questa new entry sarà disponibile nel negozio a partire dal livello 2 della sala del costruttore.

Ricorda che, prima di averlo a disposizione, dovrai aver sbloccato tutti i costruttori del villaggio base.

Grazie a questo nuovo amico, potrai avviare un ulteriore miglioramento in contemporanea con gli altri!

Lo sblocco anticipato degli eroi

Ora, il re barbaro si sblocca al livello 4 del municipio, invece che al 7. Indagando, abbiamo scoperto che i giocatori che si spingevano fino al municipio 7 avrebbero voluto sbloccare il loro primo eroe molto prima, perciò abbiamo deciso di accontentarli.

I miglioramenti al Pass d'oro

Abbiamo deciso di introdurre due miglioramenti al Pass d'oro.

Bonus della carta fedeltà retroattivi : finora, l'acquisto del Pass a mese già inoltrato impediva di guadagnare i punti premium delle carte fedeltà già completate, visto che se ne ricevevano 25 anziché 50. A partire dal Pass di giugno, guadagnerai quei punti retroattivamente subito dopo averlo acquistato, perciò i ''ritardatari'' non subiranno più nessuna punizione.

Tornano i premi fedeltà per gli acquisti consecutivi: comprando il Pass per due mesi consecutivi, riceverai un timbro aggiuntivo il giorno dell'acquisto, a prescindere da dove acquisti il Pass. È il nostro modo di ringraziarti per aver deciso di restare con noi!

Il secondo articolo riguardo agli aggiornamenti sul gioco

Se non hai ancora letto l'ultimo articolo sul nostro blog riguardo agli aggiornamenti sul gioco, ti consigliamo di farlo subito. Oltre ad aver parlato delle imminenti modifiche di bilanciamento di maggio (relative alla Freccia gigante, al duca drago, all'incursore volante e alla differenza di popolarità tra le truppe aeree e quelle terrestri nel meta attuale) e dei cambi fatti ai modificatori della lega delle guerre tra clan per le leghe Titani e Leggende, abbiamo dato qualche anticipazione sulle novità che il team di design ha in serbo, tra cui una nuova truppa dell'evento e un nuovo equipaggiamento epico dall'aspetto... monolitico. Va' a vedere di che si tratta prima dell'arrivo dell'aggiornamento.

Il villaggio ti aspetta!

I due costruttori, gli eroi anticipati, i miglioramenti al Pass d'oro e le modifiche di bilanciamento: per goderti tutte queste novità, non devi fare altro che premere il pulsante ''Aggiorna''! Un gioco da ragazzi, persino per i barbari... forse.

Continua a combattere!