サウンド・オブ・クラッシュはあなたの歌声を求めています。

動画でサウンド・オブ・クラッシュのサビを歌い、SNSで「 #SoundOfClash 」と「 #ClashOfClans 」を付けてシェアしましょう。

ランダムに選ばれた20人ののど自慢たちは、次回のアプデタイムで特集されます！

TikTokもしくはInstagramより、奮ってご参加ください。

参加方法

自分がサウンド・オブ・クラッシュのサビを歌っている動画を撮影する

TikTokもしくはInstagramに動画を投稿する

動画の概要欄に自分のプレイヤータグを記載する

「 #SoundOfClash 」と「 #ClashOfClans 」を付ける

賞品

コミュニティ全体に向けて公開されるアプデタイムの公式動画での特集

スター鉱石50個

締め切り

提出期限は4月13日（月）の午前10時（UTC）です。

利用規約

参加プレイヤーは、アプリストアからクラッシュ・オブ・クランをダウンロードできる地域に居住している必要があります。

また、動画の画質や音質が低く、視聴が困難である場合は、失格となる可能性があるのでご注意ください。なお、AIによって生成された動画は受け付けません。

#SoundOfClashと**#ClashOfClans**を付けて自分の動画を投稿することで、当チャレンジへの参加および、弊社のチャンネル内のコンテンツ（クラッシュ・オブ・クランの公式動画、マーケティング資料など）で、対象動画が使用・複製・共有されることに同意したものとみなされます。