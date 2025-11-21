壁をぶち破るショータイムイベントがついに開幕！イベント期間中はスーパーウォールブレイカーを無料で使い放題！さらに、氷塊を集めて報酬をアンロックしましょう。ショータイムイベント期間中は、対象のスーパーユニット1体が自動的にブーストされるため、同時に最大3体のスーパーユニットを使用できます。

参加条件

スーパーウォールブレイカー・ショータイムイベントは、タウンホール8以上のプレイヤーが参加可能です。

イベントの日程：

スーパーウォールブレイカー・ショータイムイベント開始

日付：2025年11月20日（木）

時間：午前8時（UTC）

スーパーウォールブレイカー・ショータイムイベント終了

日付：2025年11月26日（水）

時間：午前8時（UTC）

イベント終了日の11月27日以降も、11月29日午前8時（UTC）までは旅商人タブとイベント施設のスーパー氷風呂にアクセスし、スーパーメダルを報酬と交換することが可能です。

参加方法

マルチプレイ（通常バトルまたはランクバトル）で星を獲得すると、氷塊を入手できます。氷塊を集めるとショータイムイベントが進み、さまざまな報酬がアンロックされていきます。対象のスーパーユニットとなるスーパーウォールブレイカーをバトルで使用すれば、さらに多くの氷塊を獲得可能です！氷塊をスーパーメダルに交換して、旅商人の店で追加報酬をアンロックしましょう。