2025年11月21日
スーパーウォールブレイカー・ショータイムイベント！

壁をぶち破るショータイムイベントがついに開幕！イベント期間中はスーパーウォールブレイカーを無料で使い放題！さらに、氷塊を集めて報酬をアンロックしましょう。ショータイムイベント期間中は、対象のスーパーユニット1体が自動的にブーストされるため、同時に最大3体のスーパーユニットを使用できます。

参加条件

スーパーウォールブレイカー・ショータイムイベントは、タウンホール8以上のプレイヤーが参加可能です。

イベントの日程：

スーパーウォールブレイカー・ショータイムイベント開始

  • 日付：2025年11月20日（木）

  • 時間：午前8時（UTC）

スーパーウォールブレイカー・ショータイムイベント終了

  • 日付：2025年11月26日（水）

  • 時間：午前8時（UTC）

イベント終了日の11月27日以降も、11月29日午前8時（UTC）までは旅商人タブとイベント施設のスーパー氷風呂にアクセスし、スーパーメダルを報酬と交換することが可能です。

参加方法

マルチプレイ（通常バトルまたはランクバトル）で星を獲得すると、氷塊を入手できます。氷塊を集めるとショータイムイベントが進み、さまざまな報酬がアンロックされていきます。対象のスーパーユニットとなるスーパーウォールブレイカーをバトルで使用すれば、さらに多くの氷塊を獲得可能です！氷塊をスーパーメダルに交換して、旅商人の店で追加報酬をアンロックしましょう。

イベント資源

氷塊

スーパーウォールブレイカーが大暴れするイベント中は、その熱を冷ますための氷塊が必要不可欠です！マルチプレイ戦の通常バトルやランクバトルで星を獲得し、氷塊を入手しましょう。入手できる氷塊の数は、バトルで獲得した星の数に応じて決まり、スーパーウォールブレイカーを使用すれば、さらに追加で獲得できます。また、氷塊はイベント施設の「スーパー氷風呂」からも定期的に回収可能です。たくさん集めて、出来るだけ多くの報酬をアンロックしましょう！

スーパーメダル！

氷塊を十分に集めるとスーパーメダルがアンロックされます！スーパーメダルは旅商人の店でイベント報酬と交換しましょう！報酬には次のようなアイテムが含まれます。

  • 「業火の像」のデコレーション

  • 「ウィザードの像」のデコレーション

  • 「ゴブリンキング記念像」のデコレーション

  • 「壮大なジャングル」の背景

  • 「雪の日」の背景

  • 「アイス キング」のスキン

  • 「ピクセル クイーン」のスキン

  • 「ピクセル ウォーデン」のスキン

  • 「中世 チャンピオン」のスキン

ミニイベントパスで報酬をさらにゲット！

パスで進捗を加速！ミニイベントパスを購入して、報酬グレードからさらに多くの報酬をゲットし、旅商人の店で使えるスーパーメダルを追加で獲得しましょう！