巨大隕石の衝突で村は一気に極寒時代へ！あのファイアマイトでさえ、寒すぎて金庫にこもって眠っています。メダルイベント中はイベント施設のモクモクストーブをフル稼働させて、寒さに立ち向かいましょう！

参加条件

メルトダウンフィーバーメダルイベントは、タウンホール6以上のプレイヤーが参加可能です。

開催時期

イベント開始：

12月8日午前8時（UTC）

イベント終了：

12月29日午前8時（UTC）

イベント終了日の** 12月29日 **以降も、 12月31日午前8時（日本時間）まで は旅商人のイベントタブとイベント施設にアクセスできます。

新ギミック：ホットゴールド！

すやすやマイトは、寝坊助なイベント通貨です。寒さしのぎに金庫の中で眠っていますが、その周囲を危険な炎のオーラで取り囲んでいます。すやすやマイトを手に入れるには、緻密な戦略と強い意志が不可欠です！

ロイヤルチャンピオンのスーパーレア装備：フロストフレーク

旅商人がブルっとするほどクールなアイテムを仕入れてきました！ファイヤーメダルを集めて、ロイヤルチャンピオンのスーパーレア装備「フロストフレーク」をアンロックしましょう。使用すると近くの防衛設備を凍らせることができます。アップグレードすると、ヒットポイント、スローダウンの効果時間、与ダメージが強化されます。

クラッシュマスの期間限定ユニットが復活！

凍てつく風に乗って、アイスゴーレムとアイスガーゴイルが通常部隊に加わりました！報酬グレードでアイスウィザードやアイスハウンド（スーパーユニット）、サンタのとっておきの呪文、フロストマイトの小袋の呪文などの期間限定報酬をアンロックして、冬の戦いに備えましょう。