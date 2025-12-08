メルトダウンフィーバーメダルイベント
巨大隕石の衝突で村は一気に極寒時代へ！あのファイアマイトでさえ、寒すぎて金庫にこもって眠っています。メダルイベント中はイベント施設のモクモクストーブをフル稼働させて、寒さに立ち向かいましょう！
参加条件
メルトダウンフィーバーメダルイベントは、タウンホール6以上のプレイヤーが参加可能です。
開催時期
イベント開始：
12月8日午前8時（UTC）
イベント終了：
12月29日午前8時（UTC）
イベント終了日の**12月29日**以降も、12月31日午前8時（日本時間）までは旅商人のイベントタブとイベント施設にアクセスできます。
新ギミック：ホットゴールド！
すやすやマイトは、寝坊助なイベント通貨です。寒さしのぎに金庫の中で眠っていますが、その周囲を危険な炎のオーラで取り囲んでいます。すやすやマイトを手に入れるには、緻密な戦略と強い意志が不可欠です！
ロイヤルチャンピオンのスーパーレア装備：フロストフレーク
旅商人がブルっとするほどクールなアイテムを仕入れてきました！ファイヤーメダルを集めて、ロイヤルチャンピオンのスーパーレア装備「フロストフレーク」をアンロックしましょう。使用すると近くの防衛設備を凍らせることができます。アップグレードすると、ヒットポイント、スローダウンの効果時間、与ダメージが強化されます。
クラッシュマスの期間限定ユニットが復活！
凍てつく風に乗って、アイスゴーレムとアイスガーゴイルが通常部隊に加わりました！報酬グレードでアイスウィザードやアイスハウンド（スーパーユニット）、サンタのとっておきの呪文、フロストマイトの小袋の呪文などの期間限定報酬をアンロックして、冬の戦いに備えましょう。
アイスハウンドをアンロックすれば、イベント中は最大3種類のスーパーユニットが使えるようになります。
イベント資源
すやすやマイト
小さなすやすやマイトたちは極寒時代にうんざりしています。クラッシュマスまで暖かく過ごせるよう、戦闘中に金庫から集めてモクモクストーブに入れてあげましょう。ただし、燃え上がる炎には要注意です！
ファイヤーメダル
すやすやマイトをモクモクストーブに入れると、報酬とファイヤーメダルがアンロックされます。旅商人は、この石炭のメダルを喉から手が出るほど欲しがっているようです。旅商人の店で集めたメダルを装備と交換しましょう！
イベントデコレーション
イベント施設：モクモクストーブ
これがなければ、村人全員が雪だるまになっていたかもしれません！今年のクラッシュマスはぽかぽか暖かいモクモクストーブのそばに腰を下ろして、ゆっくり本でも読みましょう。火が絶えないように、ファイアマイトをたっぷり投入してくださいね！
スーパーデコレーション：ハングリーハウンド
このパピィはホットなものに目がないようです！あなたはこの刺激に耐えられますか？これはまだウォーミングアップですよ。