もしもタウンホールの中で暮らせたら… そう思ったことはありませんか？今ならその夢の生活を、4週間現実にできます！

タウンホールをレベル8以上にアップグレードしてスクリーンショットを投稿すれば、アイルランド・モインの本物のお城に4週間滞在できるかもしれません！

開催日程

開始日時：11月19日正午（東部時間）

終了日時：12月3日午後11時59分（東部時間）

当選者は12月12日に発表されます！

応募方法

1. タウンホールをアップグレードして自分の村のスクリーンショットを投稿

2. Instagram、TikTokまたはX（旧Twitter）で共有

3. クラッシュ・オブ・クランをタグ付けし、 #TheRealTownHall を付けて投稿

備考：アカウントを複数お持ちの方は、自慢のタウンホールを存分にアピールするチャンスです！ただし、同一アカウントでの応募は1つのSNSにつき1回までです。

賞品

抽選で1名様に、アイルランド・モインの「リシーン城」へ4週間ご招待！当選者は3名までゲストを同伴可能です。そう、本物のお城です。壁のアップグレードはいりません。

備考：賞品には4週間の滞在に加え、最寄りの国際空港からダブリン（アイルランド）までの往復航空券、お城までの往復送迎、プライベートシェフの食事（1日3食まで）が含まれます。追加のアクティビティおよび飲料は自己負担となります。

応募規約の詳細はこちらよりご確認ください。

当選者の選出方法

下記の応募条件を満たした方の中からランダムで1名を選出します。

応募条件：

応募資格は以下の通りです。

クラッシュ・オブ・クランが公式配信されている地域に居住していること

居住国の法定年齢に達していること

有効なクラッシュ・オブ・クランのアカウントを持っていること

期間内にタウンホールをアップグレードしてスクリーンショットを投稿すること

AI生成画像の使用は禁止です。「リアル」なタウンホールを見せてください！

応募規約の全文を読む：

https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/