リアルタウンホールコンテスト
もしもタウンホールの中で暮らせたら… そう思ったことはありませんか？今ならその夢の生活を、4週間現実にできます！
タウンホールをレベル8以上にアップグレードしてスクリーンショットを投稿すれば、アイルランド・モインの本物のお城に4週間滞在できるかもしれません！
開催日程
開始日時：11月19日正午（東部時間）
終了日時：12月3日午後11時59分（東部時間）
当選者は12月12日に発表されます！
応募方法
1. タウンホールをアップグレードして自分の村のスクリーンショットを投稿
2. Instagram、TikTokまたはX（旧Twitter）で共有
3. クラッシュ・オブ・クランをタグ付けし、 #TheRealTownHall を付けて投稿
備考：アカウントを複数お持ちの方は、自慢のタウンホールを存分にアピールするチャンスです！ただし、同一アカウントでの応募は1つのSNSにつき1回までです。
賞品
抽選で1名様に、アイルランド・モインの「リシーン城」へ4週間ご招待！当選者は3名までゲストを同伴可能です。そう、本物のお城です。壁のアップグレードはいりません。
備考：賞品には4週間の滞在に加え、最寄りの国際空港からダブリン（アイルランド）までの往復航空券、お城までの往復送迎、プライベートシェフの食事（1日3食まで）が含まれます。追加のアクティビティおよび飲料は自己負担となります。
応募規約の詳細はこちらよりご確認ください。
当選者の選出方法
下記の応募条件を満たした方の中からランダムで1名を選出します。
応募条件：
応募資格は以下の通りです。
クラッシュ・オブ・クランが公式配信されている地域に居住していること
居住国の法定年齢に達していること
有効なクラッシュ・オブ・クランのアカウントを持っていること
期間内にタウンホールをアップグレードしてスクリーンショットを投稿すること
AI生成画像の使用は禁止です。「リアル」なタウンホールを見せてください！
応募規約の全文を読む：
https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/