クランを結成しましょう、チーフ！クランラッシュイベントが復活します！今回のイベントは、チーフの戦闘の腕がすべてです。村の戦闘（リベンジ戦、通常バトル、ランクバトルを含む）、クラン対戦、シングルプレイで星を獲得してイベント用の星のインゴットをアンロック＆献上し、極地探検家 チャンピオンのグレートバトルアックスを鍛え上げましょう。そのためには、練りに練った戦略と最強の部隊が必要です！

クランメンバーと協力し、イベント施設「グレートバトルアックス」に星のインゴットを献上し、全員で3x3デコレーションなどの豪華報酬を手に入れましょう！

参加条件

クランラッシュクランイベントへの参加には、タウンホール7以上が必要です。

開催期間

イベント開始：

12月12日 午前8時（UTC）

イベント終了：

12月19日 午前8時（UTC）

イベント終了日の** 12月19日 **以降も、 12月20日午前8時（UTC） までは旅商人のイベントタブとメダルイベント施設にアクセスできます。

すべては「星」のために！

勝利を目指す堅実なプレイ、とにかく大量に部隊を送り込む作戦… 今こそ、真に賢きチーフの戦い方を見せつける時です！バトルで星を獲得し、武勇の証である輝く銀の延べ棒「星のインゴット」を手に入れましょう！

イベント資源「星のインゴット」

バトルで星を獲得すると、貴重な「星のインゴット」が手に入ります。星のインゴットを献上して報酬グレードを制覇すれば、集めた星のインゴットを溶かして錬成した豪華なクランラッシュイベントのデコレーションが手に入ります！星で出来たデコレーション… なんだか壮大ですね！

イベントブースト！

12月14日は、星1つあたりの星のインゴットの獲得数が1個以上になります。このチャンスを活かして星を集め、報酬グレードをどんどん進めましょう！

報酬「グレートバトルアックス」その他多数！

集めた星のインゴットをクランに献上することで、報酬グレードの宝箱をアンロックできます。イベント完了時には、3x3デコレーション「グレートバトルアックス」が入手可能です。栄誉あるデコレーションを入手し、敵に隆々たる鋼の筋肉を見せつけましょう！

報酬の回収

報酬を回収するには、以下の条件を満たす必要があります。

クランに所属している

イベント中、現在のクランで1回以上貢献を行う

イベント終了後、2日以内に報酬を回収する

クランの移籍

現在のクランの報酬グレードに貢献済みの場合でも、クランラッシュイベント中にクランを移籍することが可能ですが、イベントへの参加を続けたい場合は、貢献メンバーが100人未満のクランに移籍する必要があります。

イベント終了時に獲得できる報酬は、移籍後のクランのもののみでであり、移籍後に1回以上貢献を行っている必要があります。