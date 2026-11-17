An all-new Equipment rarity is coming to Clash of Clans
こんにちは、チーフ！
年内にクラクラのヒーロー装備に新たなレア度が加わります。ヒーローの育て方にも、戦場での活かし方にも、新たな選択肢が生まれますよ！
この新カテゴリー「ウルトラレア装備」第1弾として、満を持してゲームに追加する最初の装備は、バーバリアンキングの「ブリザードアックス」です。この装備は、新しいクラフトイベントを通じて獲得することができます。
ブリザードアックスの能力は、近日中にお披露目します。本日は、この新レア度の仕組みや既存の装備への影響加え、新装備に合わせて鉱石まわりにどんな調整が入るのかをご紹介します。鉱石を何に使うか判断するうえで、この先の変更も大切な判断材料になります。
ウルトラレア装備の特徴
使うたびにワクワクして、戦場でも目を引く。そんな能力をヒーローに持たせたいと考えました。ウルトラレア装備では、単なる数値の強化に留まらず、今までとは違う攻撃を楽しめるようにしています。
大切にしたのは次の2点です。
新たな戦い方より柔軟で複雑なスキルがあれば、攻撃における選択肢が広がり、ヒーローの新たな活用法が生まれます。ウルトラレア装備の一つひとつに、学びや試行錯誤の楽しみを持たせたいと考えています。
個性的な演出ひときわ派手な演出がヒーローの能力を際立たせ、戦場を華やかに彩ります。ウルトラレア装備の外見や使用感が、そのレア度の特別感を形作る重要な要素となるのです。
ブリザードアックスの見た目や使い心地は、今後公開するプレイ映像でご覧ください。
では、肝心の強さはどうでしょうか。レベルを最大まで上げた場合、ウルトラレア装備がノーマル装備とスーパーレア装備を少しだけ上回るバランスです。この性能差に関しては、できるだけ抑える方針です。
3種類のレア度すべてが有効な選択肢であることを維持することが私たちの目的であり、部隊や攻撃方法によってそれぞれの強みは異なります。皆さんに選んでほしいのは、自分の攻め方に合った装備です。ノーマル装備とスーパーレア装備も、引き続きコレクションの一角を占め、戦場で活躍できるようにします。
ブリザードアックスの入手方法
新しいクラフトイベント（タウンホール8よりプレイ可能）を通じて、ブリザードアックスを無料で獲得できるようになります。イベントでは、鉱石を追加で獲得する機会も用意されています。
装備は課金しなくても入手できるようにする。これは皆さんへのお約束です。ウルトラレア装備も含め、今後登場するすべての装備はイベントを通じて無料で獲得できます。
このような新しいイベントを通じて、クランメンバーやフレンドと一緒にプレイしたり協力したりする方法も追加していきます。アップグレードに必要な鉱石を自分が獲得する機会が増えるだけでなく、クランメンバーが鉱石をより多く獲得できるように協力することも可能になります。
クラフトイベントを逃しても、旅商人や装備ブラストイベント、ヒーロージャーニーなどを通じ、ブリザードアックスを後日入手することも可能です。時期や方法については、後日詳しくお知らせいたします。
より早くゲームを進めたい場合は、クラフトパスを購入する選択肢もあります。**ウルトラレア装備のクラフトイベントで販売するクラフトパスは、9.99ドル（地域ごとの価格設定あり）です。**この価格は、ウルトラレア装備のクラフトイベントにのみ適用されます。通常のイベントパスの価格に変更はありません。さらにこのクラフトパスには、レベル15まで強化済みのブリザードアックスや、その他の報酬も含まれます。
※画像内の宝箱は仮のものです。ヒーロージャーニーの宝箱とは一切関係ありません。
また、前述の通り、ブリザードアックスのアンロックにパスは必要ありません。開催日が近づいたら、イベントの内容と報酬の詳細を公開します。無料で手に入るものと、クラフトパスで獲得できるものをそれぞれご確認いただけます。
今ある鉱石の使い道
ブリザードアックスにご興味がおありなら、鉱石を少し溜めておくことをおすすめします。クラフトイベントで無料でアンロックしたら、まずは使い心地を確かめてから、投入する鉱石の量を決めてください。
それまでは、お気に入りの装備を引き続き強化してください。この情報を早めにお伝えしている理由は、プレイヤーの皆さんが十分に準備し、選択肢をじっくりご検討いただく時間を確保するためです。これにより、よく考えずにアップグレードに鉱石を使った直後、もっと魅力的な装備が追加される、といった事態を避けることができます。
ウルトラレア装備の強化の仕組み
ウルトラレア装備の強化に必要なのは、既存のブルー鉱石、パープル鉱石、スター鉱石です。
とりわけ村のアップグレードと比較すると、スーパーレア装備を育てるのは大変だったと思います。今の強化コストのままレベル数だけを増やすと、皆さんの負担が増すばかりです。そこで、ウルトラレア装備および今後リリースされるスーパーレア装備のコストを見直しました。
ブリザードアックス、および今後実装されるスーパーレア装備は、レベル27までアップグレードコストが同一となります。合計すると、**レベル27に到達するのに必要なパープル鉱石とスター鉱石の数は、現在スーパーレア装備を最大レベルまでアップグレードするのに必要な数よりも少なくなりますが、ブルー鉱石の必要数は変わりません。**スーパーレア装備の上限はレベル27ですが、ウルトラレア装備にはその先にあと6レベル分の強化が用意されています。
実装時の仕様は以下の通りです。
到達可能なレベルは、タウンホールと鍛冶屋のレベルによって決まります。
強化できるレベルが多い分、最大レベルまで育てるにはスーパーレア装備を最大レベルにするより多くの鉱石が必要です。
ウルトラレア装備の最大レベルは33となります。レベル28～30はタウンホール16で、レベル31と33はタウンホール18でアンロックされます。
ブリザードアックスをレベル33まで完全にアップグレードするには、ブルー鉱石が79760個、パープル鉱石が5100個、スター鉱石が705個が必要です。
新しい装備を無理なく実用的なレベルまで強化できるようにして、実際の攻撃でいろいろ試してもらいたいと考えています。単にステータスが高くなることよりも、能力や演出、そして新しい攻め方を楽しみにしていただければと思います。
鉱石の供給バランスへの影響
強化できる段階が増えれば、必要な鉱石も増えます。そのため、鉱石の集め方や強化にかかるコストがどう変わるのか、きちんとお伝えしたいと考えています。
3月のお知らせで、鉱石の供給バランスに改善の余地があることを指摘いたしました。装備の強化で後れを取ったとき、そこから追いつくのはあまりにも大変でした。装備の組み合わせを変えたくても、強化に時間がかかることがありました。また、スター鉱石の安定した入手先もクラン対戦に偏っていました。
開発チームは最も頻繁にプレイする層を中心に供給バランスを構築する一方で、それ以外のプレイヤーについては十分に考慮していませんでした。リリースイベントを逃したり、休んだ後に復帰したり、ゲームをあまりプレイしなかったりすると、他のプレイヤーに大きく遅れをとってしまう可能性があります。
これらの問題には修正が必要でした。開発チームはプレイヤーが遅れを取り戻し、コレクションを充実させ、さまざまな装備品をすべて試せるよう、より良い機会を提供することを目指しています。
ウルトラレア装備の開発にあたっては、それによって生じる追加の進行要素も考慮に入れる必要がありました。**今年実施してきた鉱石まわりの調整には、2つの狙いがありました。**お手持ちの装備を今より育てやすくすることと、新装備にも対応できるようにすることです。
これまでの変更点
6月以降、プレイヤーが装備を入手しやすくしたり、より多くの鉱石を集めたり、アップグレードの遅れを取り戻したりできるように複数の変更を実施しました。それぞれの変更がゲームの進行に与える影響を確認し、その都度調整できるよう、段階的に変更を加えてきました。
これまでの変更点は以下の通りです。
**6月 - ヒーロージャーニー：**過去のスーパーレア装備を獲得できる常設の仕組みが登場。リリースイベント終了後も、装備の獲得を目指せます。
**7月 - 旅商人の改善：**鉱石のエメラルド価格を引き下げ、週ごとの供給数を増加させました。
**8月- カードコレクションイベント：**スター鉱石を入手する新たな方法です。
**9月 - イベント報酬および装備ブラスト：**WWEイベントの宝箱によって鉱石の獲得機会が増加したほか、装備ブラストにより古い装備のアップグレードが捗るようになりました。
**10月 - メダルイベントの改善：**ショップの価格を更新し、報酬グレードにスター鉱石を追加しました。
**11月 - 星ボーナスのリワーク：**星ボーナスを通じて、より多くのプレイヤーが鉱石を入手できるようになりました。それに伴い、通常のプレイを通じた鉱石稼ぎが容易になり、装備が強化しやすくなりました。また、鉱石のエメラルド価格を引き下げました（これについては後述します）。
**クラン対戦の鉱石報酬に変更はありません。**これらの変更により、クラン対戦以外にも鉱石を獲得する方法が追加されたわけですが、だからといって、代わりにクラン対戦の鉱石の獲得数が減ったわけではありません。
これまでの鉱石の集め方に手を加えたことで、当面の課題の一部を解消できました。一方で、報酬の土台となるシステムには、長期的な改善も必要だと考えました。今後も新しい取り組みを予定しており、12月にはクラフトイベントでも鉱石を獲得できるようになります。
タウンホール16以上で月に14日以上プレイした方を見ると、スター鉱石の月間平均獲得数は3月の98個から9月には203個となり、およそ2倍に増えました。この数値には、無料で獲得した分と有料で入手した分の両方が含まれます。
これまで、鉱石の入手量と必要量のバランスを確認する機会が足りていませんでした。現在は、さまざまなプレイヤー層で装備の強化がどう進んでいるかをより正確に把握し、その結果をイベントやゲームの仕組みに反映できるよう、改善を進めています。
来年に向けて、装備のアップグレードに必要なコストの引き下げも検討中です。新しい装備が増えるなかでも皆さんが無理なく遅れを取り戻し、コレクションを育てられる環境を目指しています。私たちが重視するのは、小さくても着実な変化です。少しずつ調整することで変更の効果を見極め、問題が起きたときにも素早く対応できます。皆さんが費やした時間や資源がこれからも報われるよう、安定したバランスを保っていきたいと考えています。
今月行われた変更点の解説
11月のアップデートでは、鉱石の供給バランスにさらに2つの改善が行われましたが、これに関して、その背景を説明しておく必要があるでしょう。
星ボーナス報酬がタウンホールに応じて決定
星ボーナスの仕組みと報酬を改め、鉱石の配分を見直しました。プレイスキルに差があっても、同じタウンホールレベルの方には同じ量の鉱石が配られます。各タウンホールのトッププレイヤーの獲得数を基準に設定したため、ほとんどのチーフは以前と同じ、またはそれ以上の鉱石を獲得できるようになります。
鉱石のエメラルド価格をゲーム全体で引き下げ
鉱石のエメラルド価格については、7月に旅商人で導入した値下げをゲーム全体に適用しました。
一連の値下げによって、スーパーレア装備を最大レベルまで育てるのに必要な鉱石が、従来の約半分のエメラルドで購入できます。
装備のアップグレードがより手軽に
また、装備の強化コストについても変更を行います。
今後登場するスーパーレア装備は、最大レベルまで強化するのに必要なパープル鉱石とスター鉱石が、現在のスーパーレア装備より少なくなります。村の既存コンテンツの育成負担を軽くしてきたのと同様に、スーパーレア装備も登場から時間が経つにつれて段階的に強化コストを引き下げます。
詳しいスケジュールはまだ公表できません。これらの変更は、ゲームのバランスや装備に投資済みのプレイヤーへのことを念頭に置きながら、段階的に導入していきます。
今後のスーパーレア装備に関して、最大レベルまでに必要な鉱石の量は以下の通りです。
スター鉱石430個（480から低下）
パープル鉱石3550個（3720から低下）
ブルー鉱石の総コストは据え置きです。
私たちの目的は、皆さんのゲームプレイの幅を広げることです。手に入る鉱石が増えれば、愛用の装備を強化する余裕も、新しい組み合わせを試す余裕も生まれ、次の目標に向けて前進できます。
課金プレイヤーは、より早い進行が可能になります。一方で、お金をかけなくても新装備を獲得して使えるようにすることも大切です。装備の種類が増えても、その方針は守っていきます。
適切なリリースペースの見極め
装備の育成環境を整えるには、新しい装備を実装するペースも考える必要があります。
最初は、新しいスーパーレア装備に加え、より多くのヒーローにウルトラレア装備を導入していくため、装備のリリース頻度を高める予定です。ウルトラレア装備でヒーローどんな新しい可能性を生み出せるか、私たちも楽しみにしています。そして、各ヒーローがウルトラレア装備を手にするまでに何年もかかるようなことは避けたいと考えています。
もちろん、新しい装備を育てるにはその都度時間も資源も必要です。皆さんには、装備を集めるだけでなく、育てて試して楽しむ時間も確保したいと考えています。そのため、実際の育成ペースと皆さんのご意見をよく見ながら、新装備の登場頻度を調整していきます。
今後の情報発信について
装備を無理なく集めて育てられる環境には、次の要素がうまくかみ合うことが大切です。
鉱石の獲得可能数
アップグレードコスト
新装備の実装頻度
育成の遅れを取り戻す方法
新要素に関する情報・知識
今後も全体のバランスを確認して必要な調整を加えながら、変更の内容だけでなくその理由もお伝えしていきます。自分の育成方針を決めるにあたっては、これから登場するコンテンツも重要な判断材料になります。そこで、皆さんが鉱石の使い道を考える時間を取れるよう、新装備の登場前に今回の内容を公開しました。
ブリザードアックスの実際のプレイ映像やクラフトイベントの詳細は後日公開となりますが、それまで質問やフィードバックをぜひお寄せください。ウルトラレア装備を手にしたヒーローが、攻撃でどんな活躍を見せるのか、ぜひ楽しみにしていてください！
グッド・クラッシュ！
クラッシュ・オブ・クラン・チーム