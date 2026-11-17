これまで、鉱石の入手量と必要量のバランスを確認する機会が足りていませんでした。現在は、さまざまなプレイヤー層で装備の強化がどう進んでいるかをより正確に把握し、その結果をイベントやゲームの仕組みに反映できるよう、改善を進めています。

来年に向けて、装備のアップグレードに必要なコストの引き下げも検討中です。新しい装備が増えるなかでも皆さんが無理なく遅れを取り戻し、コレクションを育てられる環境を目指しています。私たちが重視するのは、小さくても着実な変化です。少しずつ調整することで変更の効果を見極め、問題が起きたときにも素早く対応できます。皆さんが費やした時間や資源がこれからも報われるよう、安定したバランスを保っていきたいと考えています。

今月行われた変更点の解説

11月のアップデートでは、鉱石の供給バランスにさらに2つの改善が行われましたが、これに関して、その背景を説明しておく必要があるでしょう。

星ボーナス報酬がタウンホールに応じて決定

星ボーナスの仕組みと報酬を改め、鉱石の配分を見直しました。プレイスキルに差があっても、同じタウンホールレベルの方には同じ量の鉱石が配られます。各タウンホールのトッププレイヤーの獲得数を基準に設定したため、ほとんどのチーフは以前と同じ、またはそれ以上の鉱石を獲得できるようになります。

鉱石のエメラルド価格をゲーム全体で引き下げ

鉱石のエメラルド価格については、7月に旅商人で導入した値下げをゲーム全体に適用しました。

一連の値下げによって、スーパーレア装備を最大レベルまで育てるのに必要な鉱石が、従来の約半分のエメラルドで購入できます。

装備のアップグレードがより手軽に

また、装備の強化コストについても変更を行います。

今後登場するスーパーレア装備は、最大レベルまで強化するのに必要なパープル鉱石とスター鉱石が、現在のスーパーレア装備より少なくなります。村の既存コンテンツの育成負担を軽くしてきたのと同様に、スーパーレア装備も登場から時間が経つにつれて段階的に強化コストを引き下げます。

詳しいスケジュールはまだ公表できません。これらの変更は、ゲームのバランスや装備に投資済みのプレイヤーへのことを念頭に置きながら、段階的に導入していきます。

今後のスーパーレア装備に関して、最大レベルまでに必要な鉱石の量は以下の通りです。

スター鉱石430個 （480から低下）

パープル鉱石3550個（3720から低下）

ブルー鉱石の総コストは据え置きです。

私たちの目的は、皆さんのゲームプレイの幅を広げることです。手に入る鉱石が増えれば、愛用の装備を強化する余裕も、新しい組み合わせを試す余裕も生まれ、次の目標に向けて前進できます。

課金プレイヤーは、より早い進行が可能になります。一方で、お金をかけなくても新装備を獲得して使えるようにすることも大切です。装備の種類が増えても、その方針は守っていきます。

適切なリリースペースの見極め

装備の育成環境を整えるには、新しい装備を実装するペースも考える必要があります。

最初は、新しいスーパーレア装備に加え、より多くのヒーローにウルトラレア装備を導入していくため、装備のリリース頻度を高める予定です。ウルトラレア装備でヒーローどんな新しい可能性を生み出せるか、私たちも楽しみにしています。そして、各ヒーローがウルトラレア装備を手にするまでに何年もかかるようなことは避けたいと考えています。

もちろん、新しい装備を育てるにはその都度時間も資源も必要です。皆さんには、装備を集めるだけでなく、育てて試して楽しむ時間も確保したいと考えています。そのため、実際の育成ペースと皆さんのご意見をよく見ながら、新装備の登場頻度を調整していきます。

今後の情報発信について

装備を無理なく集めて育てられる環境には、次の要素がうまくかみ合うことが大切です。

鉱石の獲得可能数

アップグレードコスト

新装備の実装頻度

育成の遅れを取り戻す方法

新要素に関する情報・知識

今後も全体のバランスを確認して必要な調整を加えながら、変更の内容だけでなくその理由もお伝えしていきます。自分の育成方針を決めるにあたっては、これから登場するコンテンツも重要な判断材料になります。そこで、皆さんが鉱石の使い道を考える時間を取れるよう、新装備の登場前に今回の内容を公開しました。

ブリザードアックスの実際のプレイ映像やクラフトイベントの詳細は後日公開となりますが、それまで質問やフィードバックをぜひお寄せください。ウルトラレア装備を手にしたヒーローが、攻撃でどんな活躍を見せるのか、ぜひ楽しみにしていてください！

グッド・クラッシュ！

クラッシュ・オブ・クラン・チーム