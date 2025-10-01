宇宙からの来訪者が頭上に迫り、大宇宙の呪いであなたの村を脅かそうとしています！このクラッシュウィンで_ハロウィン気分_を盛り上げて、銀河のならず者たちに立ち向かいましょう！

10月1日～10月3日：トレジャーハント開催！バトルで宝箱を見つけて開封し、豪華な報酬を手に入れましょう！

10月1日～10月9日：ヒーロー操作チャレンジ「大宇宙の厄災」が登場。ハンター アーチャーを操り、華麗な戦いぶりで3つ星報酬を獲得しましょう。

10月1日～10月11日：クラン対戦リーグが再登場。宇宙の混沌があろうと、戦いは止まりません！

10月1日～10月31日：ゴールドパスが登場。アーチャークイーンのゴシック風スキンで、度肝を抜かれること間違いなし。ようこそ、ハンター アーチャー！

10月3日～10月31日：コスモの背景が登場。長きにわたり宇宙を静かに漂っていた隕石は、エターナル ウォーデンの手によって破滅をもたらす存在に変えられてしまいました！巨大なサイズと独特の外観の建物で、コスモがあなたを夢見心地にさせます！

10月5日～10月31日：コスモヒーロースキンがショップに登場。ナイトメア プリンス、カースド チャンピオン、エターナル ウォーデン、バーサーカー キングをお見逃しなく！

10月8日～10月15日：ヒーロー操作チャレンジ「杖と隕石とチャレンジと」が登場。ナイトメア プリンスを戦場に解き放ち、メテオスタッフの装備で敵に破壊の雨を降らせましょう！

10月10日～10月22日：「七色のランタン」のスーパーデコレーションがショップに再登場。ディワリのお祭り気分を味わえます！

10月10日～10月31日：「コスモロック」のメダルイベントが開催。超ロックなメダルイベントでコスモシャードを集めましょう！