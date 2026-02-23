解放！2月のアップデート！
2月のアップデートが解き放たれ、ゴールドパスの全面リワーク、タウンホール18の新アップグレード、新たな防衛設備、新ペットが登場し、村全体にわたって数々の改良が施されます。さらに、劇的な登場を控えた謎の新ヒーローも…！
それでは、詳しく見ていきましょう。
ドラゴンデュークを解き放て！
新たなヒーローがバトルに参戦… ですが、今すぐにではありません。
ドラゴンデュークは、独自のメカニクスを持つ恐るべき前線型ヒーロー。鍵のかかった扉に強い恨みを抱いているのも納得です。彼は現在、村の地下深くに囚われています。解放できるかどうかは、あなた次第です。
2月23日から3月1日まで、特別なコミュニティイベントに参加して、扉や報酬が散りばめられたダンジョン迷宮を進みましょう。くれぐれも判断ミスにはご注意を。よく考えて選び、正しい道を見つけ、ドラゴンを解放しましょう。
ゴールドパスのリワーク＆探鉱者
ゴールドパスの変更点については、こちらのブログ記事（リンクはこちら）ですでに詳しく紹介しています。要点をお伝えすると、ゴールドパスをゼロから再構築し、よりモダンでプレイしがいがあり、シルバーパス／ゴールドパス両方のプレイヤーにとってバランスの取れた内容にしました。3月1日より新パスに実装される主な変更点はこちらです。
ゴールドパスを全面リワーク：価格はそのまま、内容はさらに充実
デザインとレイアウトを一新：報酬がより分かりやすく、操作はよりスムーズに、フルスクリーン表示にも対応
新しいデイリータスクシステム：自分のプレイスタイルでバトルしながら、安定してポイントを獲得
ゴールドパスプレイヤーはスタンプカードを完成させるとボーナスポイントを獲得できるようになります。このため、パス再購入時に付与されていた200ボーナスポイントは廃止されました
チョイスノード：村の状況に合わせて報酬を選択可能
シーズン資源がホグの貯金箱に：ホグのシーズン資源は最初から最大容量となるため、サイズアップや倍率を気にする必要はありません。その代わり、ゴールドパスを所持している場合、ホグのシーズン資源をシーズン終了時に回収すると、5倍の報酬倍率が適用されます
シルバーパスに宝箱を追加：魔法の本やスキンなどを獲得できるチャンスです
1エメラルドの自己寄付は「エメラルド援軍」に名称が変更され、ゴールドパスの特典として利用可能になります
新ヘルパー：探鉱者（TH10以上）は、1日あたり一定量の鉱石を変換できます（ブルー鉱石が最大2000、パープル鉱石が最大120、スター鉱石が最大2）。変換にボーナス倍率は適用されません。
報酬はタウンホールレベルに応じて変動し、シーズン開始時のレベルで決定されます
キャッチアップイベントで追加のシーズンポイントを獲得し、報酬グレードをより簡単に完走できます。
タウンホール18の新コンテンツ
タウンホール18のプレイヤー向けに、新レベルが多数追加されます。
ギガ爆弾：レベル4
ホーミング対空地雷：レベル8
迫撃砲：レベル18
インフェルノタワー：レベル12
かくしテスラ：レベル17
竜炎砲：レベル3
呪文タワー：レベル4（レベル4にアップグレードすると、アースクエイクの呪文の新しいスロットがアンロックされます）
ネクロマンサー（+スーパーネクロマンサー）：レベル8
ホグライダー（+スーパーホグライダー）：レベル15
ラヴァハウンド（+アイスハウンド）：レベル8
エレクトロタイタン：レベル5
ベビードラゴン（+インフェルノドラゴン）：レベル12
アーチャー（+スーパーアーチャー）：レベル14
ロックボマー：レベル6
リバイブの呪文：レベル5
アースクエイクの呪文：レベル6～8
ペット小屋：レベル12
追加で75個の壁をレベル19にアップグレード可能
新ペット：グリードクロウ
新登場、グリードクロウ！きらびやかな戦利品に強烈な執着を持つ、まるで空飛ぶ羽根付きゴブリンのような存在です！
長距離攻撃型の飛行ユニット
割り当てたヒーローの近くにある資源設備を優先し、5倍のダメージでその設備を攻撃します。
タウンホール18でアンロック
ランクモードの変更
ランクバトルにいくつかの改善を実施しました。
スパム防止機能を追加：ランクバトルは通常攻撃と同じルールに変更され、次の戦闘を開始する前に現在の戦闘を完了する必要があります
一部プレイヤーに誤って表示されていた降格警告を修正しました
一部リーグにおける必要バトル数を調整しました：
|リーグ名
|現在の必要バトル数
|新しい必要バトル数
|変更差分
|P.E.K.K.A24
|14
|12
|-2
|タイタン26
|18
|14
|-4
|タイタン27
|18
|14
|-4
|ドラゴン28
|24
|18
|-6
|ドラゴン29
|24
|18
|-6
|ドラゴン30
|24
|18
|-6
|ライトニングドラゴン31
|30
|24
|-6
|ライトニングドラゴン32
|30
|24
|-6
|ライトニングドラゴン33
|30
|24
|-6
プレイヤーの進行状況により適した形になるよう、複数リーグの昇格／降格ゾーンを調整しました。
|リーグ名
|現在の降格率（％）
|新しい降格率（％）
|変更差分
|ゴーレム19
|20
|15
|-5
|ゴーレム20
|20
|15
|-5
|ドラゴン29
|15
|20
|5
|ドラゴン30
|15
|20
|5
|ライトニングドラゴン31
|15
|20
|5
|ライトニングドラゴン32
|10
|15
|5
|リーグ名
|現在の昇格率（％）
|新しい昇格率（％）
|変更差分
|アーチャー8
|25
|30
|5
|アーチャー9
|25
|30
|5
|ウィザード10
|25
|30
|5
|ウィザード11
|25
|30
|5
|ウィザード12
|25
|30
|5
|バルキリー13
|25
|30
|5
|バルキリー14
|25
|30
|5
|バルキリー15
|25
|30
|5
|ネクロマンサー16
|25
|30
|5
|ネクロマンサー17
|25
|30
|5
|ネクロマンサー18
|20
|30
|10
|ゴーレム19
|20
|30
|10
|ゴーレム21
|20
|25
|5
|P.E.K.K.A22
|20
|25
|5
|P.E.K.K.A23
|20
|25
|5
|ドラゴン29
|15
|20
|5
|ドラゴン30
|15
|20
|5
|ライトニングドラゴン31
|15
|20
|5
|ライトニングドラゴン32
|10
|15
|5
ゴージャスショップに新アイテム追加！
この新デコレーションは、2026年4月1日開始のクラフト防衛設備シーズンと同時にゴージャスショップに追加されます。
その他の変更点＆バグ修正
本アップデートでは、バランス調整、改善、バグ修正も多数実施されています。主な内容はこちらです。
達成目標「難攻不落」の達成条件を、防衛回数5,000回から500回に変更しました。さすがに多すぎましたよね？
クラン対戦リーグで5対5のクラン対戦が可能になりました！大規模なクラン対戦ほど、より多くのボーナスを獲得できます！
引き分けの場合の報酬が、これまでの57％から75％へ引き上げられます。この変更により、勝利+敗北と引き分け+引き分けの合計報酬が一致するようになります。
ポイズンの呪文がガーディアンにも効果を与えるようになりました。与えられるダメージは同じですが、移動速度および攻撃速度の低下効果は70％のみ適用されます。
ヒーローポーションとヒーローの串は、防衛時ではなく攻撃時のみ効果が適用されます。
ゴージャスショップをまだ利用できないプレイヤーには、「エフェクトを追加」オプションが表示されなくなります。
地下ユニットの戦闘ロジックを改修しました。これにより、ディギーおよびディガーはスケルトンの大群と戦う際、より安定した挙動を示すようになります。
改造済み防衛設備（大砲、アーチャータワー、迫撃砲）のバランスを調整しました。
改造済み迫撃砲の攻撃速度を修正し、遅延なしで発射してしまう不具合を修正しました。
シューターの範囲ダメージを修正し、他の多くのユニット同様に、対象が地上か空中かに応じて適切にヒットするようになりました。
アースクエイクの呪文が、建物や壁に加えて地上ユニットにもダメージを与えるようになりました。アースクエイクのブーツにも同様の変更が適用されます。
デコレーションや、シャベルで移動させた障害物の特殊エフェクト表示をオン／オフで切り替えられるようになりました。
複数のデコレーションの所持上限を引き上げました。これにより、これまでに獲得したすべてのデコレーションを保管できるようになります。
ユニット、ヒーロー、呪文、地上兵器、ペット、ガーディアンのプロフィールアイコンが、ロック中の項目でもクリック可能になり、ロック理由が表示されるようになりました。
鍛冶屋に、現在ゲーム内で入手可能な未所持／未アンロックの装備も表示されるようになりました。入手可能な装備をひと目で確認できます。
ヒーロー選択画面に、ロック中のヒーロー、ノーマル装備、ペットも表示されるようになりました。
ユニットのレベルが不足している場合、スーパーサウナでそのスーパーユニットを使用するために必要なアップグレードレベルが表示されるようになります。
スローワー レベル4の強化を元に戻しました（新しい数値：ヒットポイント 2800、毎秒ダメージ 240）。
トーテムの呪文の変更点：範囲を6マスから5マスに縮小、ダメージを70〜100から0に変更。また、見習い大工およびライフジェムのオーラはトーテムに影響しなくなります。
そして、ついに鉱石バグが完全に修正され、不正利用によって過剰に獲得された鉱石は回収されました。