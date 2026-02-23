2月のアップデートが解き放たれ、ゴールドパスの全面リワーク、タウンホール18の新アップグレード、新たな防衛設備、新ペットが登場し、村全体にわたって数々の改良が施されます。さらに、劇的な登場を控えた謎の新ヒーローも…！

それでは、詳しく見ていきましょう。

ドラゴンデュークを解き放て！

新たなヒーローがバトルに参戦… ですが、今すぐにではありません。

ドラゴンデュークは、独自のメカニクスを持つ恐るべき前線型ヒーロー。鍵のかかった扉に強い恨みを抱いているのも納得です。彼は現在、村の地下深くに囚われています。解放できるかどうかは、あなた次第です。

2月23日から3月1日まで、特別なコミュニティイベントに参加して、扉や報酬が散りばめられたダンジョン迷宮を進みましょう。くれぐれも判断ミスにはご注意を。よく考えて選び、正しい道を見つけ、ドラゴンを解放しましょう。