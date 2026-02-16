시즌 패스는 2018년부터 클래시 오브 클랜의 한 부분을 차지해 왔습니다. 수년에 걸쳐 개선을 거듭했지만, 골드 패스의 핵심 요소는 오랜 기간 동안 동일한 디자인과 플레이 방법으로 이어져 왔습니다. 이제 다음 시즌의 시작과 함께 이를 변화시키고자 합니다!

골드 패스의 근본부터 재조정하여 보다 현대적인 게임플레이와 만족스러운 보상을 제공하고자 합니다. 또한 실버 및 골드 패스의 플레이어 모두가 더 나은 밸런스를 느낄 수 있죠. 이는 신규 기능, 신규 진행 시스템 그리고 트랙에 나타나는 보상의 표현 방식에 대한 변경 사항을 포함합니다.

이제 자세를 편히 하고 재조정 내용을 자세히 살펴보죠, 대장!

완전히 새로운 골드 패스 경험

골드 패스에 대대적인 변화가 적용되었습니다.

전체 화면 배치

더 커진 아이콘 및 보상의 명확한 가시성

보다 깔끔하고 현대적인 흐름으로 진행도를 이해하기가 쉬워집니다.

모든 면에서 더 빠르고, 쉽고, 만족스러운 사용감을 제공합니다!