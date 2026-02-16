골드 패스에 엄청난 변화가 적용됩니다!
시즌 패스는 2018년부터 클래시 오브 클랜의 한 부분을 차지해 왔습니다. 수년에 걸쳐 개선을 거듭했지만, 골드 패스의 핵심 요소는 오랜 기간 동안 동일한 디자인과 플레이 방법으로 이어져 왔습니다. 이제 다음 시즌의 시작과 함께 이를 변화시키고자 합니다!
골드 패스의 근본부터 재조정하여 보다 현대적인 게임플레이와 만족스러운 보상을 제공하고자 합니다. 또한 실버 및 골드 패스의 플레이어 모두가 더 나은 밸런스를 느낄 수 있죠. 이는 신규 기능, 신규 진행 시스템 그리고 트랙에 나타나는 보상의 표현 방식에 대한 변경 사항을 포함합니다.
이제 자세를 편히 하고 재조정 내용을 자세히 살펴보죠, 대장!
완전히 새로운 골드 패스 경험
골드 패스에 대대적인 변화가 적용되었습니다.
전체 화면 배치
더 커진 아이콘 및 보상의 명확한 가시성
보다 깔끔하고 현대적인 흐름으로 진행도를 이해하기가 쉬워집니다.
모든 면에서 더 빠르고, 쉽고, 만족스러운 사용감을 제공합니다!
신규 과제 시스템: 일일 과제!
시즌 포인트의 획득 방법을 완전히 재조정했습니다.
기존의 도전 스타일 시스템이 아닌, 단순한 일일 과제 구조로 변경됩니다. 즉, 일반적인 게임플레이와 관련된 8개의 과제가 매일매일 주어집니다. 과제는 만료되지 않으며 한눈에 이해하기 쉬운 내용입니다(자이언트와 해골 비행선을 공격에 주로 사용하는 마을회관 7레벨의 플레이어도 쉽게 이해할 수 있죠!).
과제 완료 시 스탬프를 받습니다. 스탬프를 충분히 모아 스탬프 카드를 완성하면, 보너스 시즌 포인트를 획득할 수 있습니다.
여러 개의 스탬프 카드를 보유한 상태로 시즌을 시작하고, 매일 새 카드를 얻을 수 있습니다. 카드는 보관할 수 있으며, 하루 플레이하는 걸 놓치더라도 추후에 언제든지 뒤처진 부분을 따라잡을 수 있습니다!
골드 패스 플레이어는 스탬프 카드를 완성하면 추가 보너스 포인트를 받을 수 있습니다. 시즌 마지막 주에는 스탬프 획득 및 카드를 완성할 때마다 더 많은 포인트를 얻습니다. 특히 캐주얼 플레이어는 시즌의 막바지에 더 빠르고 수월하게 진행할 수 있게 됩니다.
이제 시즌 내내 더 균등하게 포인트를 획득할 수 있기 때문에, 골드 패스 연속 구매 보너스가 폐지됩니다. 따라서 모두에게 보다 원활하고 일관적인 진행이 될 것입니다.
노드 선택을 소개합니다!
네, 제대로 읽으신 게 맞아요! 보상 트랙에서 한 가지 보상을 단순히 잠금 해제하는 것이 아닌, 두 개의 보상 중 선택할 수 있는 순간이 찾아옵니다. 대장님의 현재 마을회관 레벨 및 업그레이드 계획에 상응하는 보상으로 도움을 주는 것이 목적이며, 궁극적으로는 원하는 보상을 선택할 수 있는 옵션을 제공하기 위함입니다.
다음은 선택 가능한 두 개의 보상에 대한 예시입니다.
영웅 스킨 2개(현재 시즌 스킨 또는 클래식 스킨)
골드 룬 또는 엘릭서 룬(두 번의 선택 기회 제공!)
유닛의 책 또는 마법의 책(이 또한... 두 번 제공!)
마을회관 레벨이 낮은 경우에는 게임 진행에만 도움이 되는 보상을 얻을 수 있는 반면, 더 높은 마을회관일수록 더 유용한 선택을 할 수 있습니다. 마을회관 레벨을 업그레이드하기 직전이라면 3월 시즌의 시작 전에 마무리하세요. 그럼 더 가치 있는 보상을 바로 잠금 해제할 수 있을 겁니다!
노드 선택의 핵심은 계획과 유연함입니다. 보상의 내용을 알 수 있으니, 대장님의 마을에 필요한 최상의 옵션만 결정하면 됩니다.
중요한 참고 사항: 시즌 종료 시 노드 선택이 완료되지 않으면, 기본 설정으로 인해 제시된 옵션 중 첫 번째 옵션이 자동 선택됩니다. 또한 기존의 미수령 보상과 마찬가지로, 인벤토리가 가득 찬 경우에는 보석으로 변환됩니다.
돼지 저금통의 탈바꿈: 호그 저금통으로 더 크게 더 좋게!
호그 라이더의 호그를 추모하며...?! 시즌 금고가 호그 저금통으로 변모합니다!
처음부터 최대 용량으로 시작하므로 더 이상의 용량 업그레이드와 금고 배수는 없습니다! 대신 골드 패스의 경우, 시즌 종료 시 보상을 회수하면 5배 배수가 적용됩니다.
다음은 실버 트랙 플레이어가 획득할 수 있는 최대 보상입니다.
800만 골드 및 엘릭서
200만 장인기지 골드 및 장인기지 엘릭서
다음은 골드 트랙 플레이어가 획득할 수 있는 최대 보상입니다.
4,000만 골드 및 엘릭서
1,000만 장인기지 골드 및 장인기지 엘릭서
호그 저금통은 이제 마을회관의 레벨에 따라 용량이 달라집니다. 낮은 레벨의 마을회관은 보상 최대 획득량은 기존보다 더 낮은 반면, 높은 레벨의 마을회관은 더 풍성한 보상을 받을 수 있습니다. 이로 인해 모든 스테이지 진행이 공평하고 수월해집니다.
기존의 골드 패스 특전에 개선 사항 적용
이제 보석 1개 지원을 나 자신에게 사용할 수 있으며, 자원 약탈과 전투 준비가 더욱 원활해집니다. 전설 리그에서 플레이하든 클랜전 리그에서 공격이 늦어지든, 대장님 스스로 자신을 도울 수 있어요!
저장소가 가득 찼을 때 마법 아이템을 획득하면, 이를 바로 사용하거나 판매할 수 있는 옵션이 주어집니다.
이번 시즌에는 장애물 삽도 추가되었습니다. 최대 3개까지 말이죠! 어서 마을에 쌓여있는 장식품을 정리하러 가 볼까요, 대장!
이제 실버 트랙에도 상자가 등장합니다!
기존 실버 패스에서 확정 보상으로 제공되었던 포션 대부분이 보물 상자로 교체됩니다. 각 상자는 광석, 꾸미기 아이템 또는 다른 보너스 아이템 같은 무작위 보상을 포함합니다!
정확히 동일한 가치의 대체가 아니라는 점을 인지하고 있지만, 플레이어에게 더 나은 보상을 획득할 수 있는 기회가 주어지기 때문에 유용하다고 봅니다. 무과금 플레이어에게도 책과 스킨을 얻을 기회가 주어져야 합니다. 상자는 그 기대감을 전달하는 최상의 방법이죠!
게임 내 전체 트랙을 확인한다면, 이해하기가 더욱 쉬울 겁니다. 만약 이견이 있다면 소셜 미디어에 대장님의 소중한 의견을 공유해 주세요!
보상 방식의 변경에 대한 중요성
노드 선택은 마을 진행도와 관련된 통제 및 계획 능력을 개선합니다. 반면에 상자는 굉장히 얻기 힘든 아이템을 획득할 수 있는 서프라이즈를 제공합니다.
신규 골드 패스 기능: 탐광 전문가(마을회관 10레벨 이상)
새 캐릭터가 마을에 찾아옵니다! 골드 패스 플레이어는 2,400 시즌 포인트에 도달하면 새 마을 도우미인 '탐광 전문가'를 이용할 수 있습니다!
탐광 전문가는 재사용 대기 시간이 지나면 광석을 다른 광석으로 변환하는 캐릭터입니다. 모두가 잘 알고 사랑하는 연금술사처럼 말이죠!
보석 비용, 업그레이드 및 보너스 모두 필요 없습니다. 아주 단순하게 23시간마다 일관된 변환을 수행합니다.
마을회관 10레벨 미만의 플레이어에게는 자원 포션이 대신 표시됩니다. 탐광 전문가에 대한 자세한 내용은 크리에이터 동영상에서 확인할 수 있습니다!
진행도 및 보상 규모
골드 패스를 통한 게임 진행은 이제 시즌에 걸쳐 더 균일해 집니다. 한 번에 몰아서가 아닌 매일 찾아오는 과제 덕분에, 보다 안정적인 속도로 특전을 잠금 해제할 수 있습니다. 일부 플레이어는 기존보다 느리게 특정 부스트를 잠금 해제할 수도 있겠지만, 캐주얼 플레이어는 진행하기가 더 수월해집니다.
시즌 시작 시, 시즌 패스 내 모든 보상은 마을회관 및 장인회관 레벨에 따라 다르게 결정됩니다. 보상은 자원 보상, 상자 내용물 그리고 호그 저금통을 포함합니다.
시즌 시작과 함께 보상 규모는 정해지기 때문에, 시즌 중간에 마을회관을 업그레이드하더라도 트랙 위 보상에는 변화가 없습니다. 업그레이드를 목전에 앞두고 있다면 시즌 시작 전에 완료하여 새 시즌에는 더 가치 있는 보상을 받으세요. 이를 고려해서, 2월 시즌이 종료되기 전에 얼른 서두르세요!
단, 준비되지 않은 서두름은 유익하지 않습니다...(아닐 수도요??)
클래시와 함께 진화하는 골드 패스
이번 재조정은 골드 패스를 현대적이고 몰입감 있게 만들기 위함입니다. 그리고 무료 플레이, 골드 패스 구매 또는 그 사이 중간 등 오늘날의 다양한 플레이 스타일에 부합하는 것을 목표로 하고 있죠.
신규 골드 패스는 다음 시즌인 3월 1일부터 만나보실 수 있습니다. 진행될 내용을 미리 확인하고 대비할 수 있는 시간을 드리고자 이번 변경 사항을 사전에 공유하고 싶었습니다.
늘 그렇듯, 대장님의 피드백을 예의 주시하고 있으며 필요시 언급하도록 하겠습니다!
- 클래시 오브 클랜 팀