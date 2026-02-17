안녕하세요, 대장님!

지난 10월에 처음으로 발견된 광석 버그에 대한 업데이트를 공유드리고자 합니다.

이달 말, 이번 문제를 해결하고 광석 획득의 계획된 밸런스를 복구하는 영구적인 해결책이 업데이트될 예정입니다. 그 과정의 일환으로 의도된 것보다 더 많이 획득된 광석은 조정됩니다. 즉, 광석 버그를 적극 이용한 일부 플레이어의 경우 광석의 수가 마이너스로 처리됩니다.

의도적이든 비의도적이든 추가 광석을 얻은 플레이어는 이번 조정으로 영향을 받습니다. 하지만 정상적인 게임플레이를 통해 광석을 다시 모으고 복구할 수 있는 다양한 방법들이 계속 유지될 것입니다.

이번 상황으로 인해 많이 혼란스러우셨을 것이며, 문제 해결까지 생각보다 시간이 걸어졌음을 저희도 잘 알고 있습니다. 상황이 정상화될 때까지 너그럽게 이해하고 기다려 주셔서 정말 감사합니다.

조만간 클래시 타임으로 다시 찾아뵙겠습니다. 더 자세한 정보와 향후 계획에 대한 흥미로운 소식을 공유해 드릴게요.