운석이 떨어지면서 클래시 오브 클랜에 프로스트 에이지가 찾아왔습니다!

모든 것이 얼어붙으면서 펄펄 끓는 용광로의 베이비 파이어 마저 웅크려 잠이 들고 말았어요.

모놀리스 대혼란 이벤트에서 활활 타는 난로를 최대한 뜨겁게 가열시켜 얼어붙은 마을을 녹여주세요!



참가 자격

마을회관 7레벨 이상의 플레이어라면 누구든지 참여할 수 있습니다!



이벤트 일정 (KST)

이벤트 시작: 12월 08일 (월) 오후 5시

이벤트 종료: 12월 29일 (월) 오후 5시

거래상의 이벤트 탭은 이벤트 종료 2일 후인 12월 31일 (수) 오후 5시까지 이용 가능합니다!

게임플레이의 추가 재미: 핫 골드!

쿨쿨 코를 골며 자고 있는 요 잠꾸러기 파이어는 이번 이벤트의 특별 재화입니다. 따뜻한 골드 저장소에 자리 잡은 덕에, 골드 저장소는 적에게 피해를 입히는 뜨거운 오라를 방출합니다. 골드를 약탈하려면 조금 더 조심히 접근하는 게 좋을 겁니다!

신규 로얄 챔피언 초희귀 장비: 서리 조각

싸늘하다… 거래상 상점에 서리 조각이 날아와 꽂힌다.

바로, 로얄 챔피언의 신규 초희귀 영웅 장비인 서리 조각이 말이죠!

불씨 메달을 모아 거래상의 상점에서 교환해 보세요!

서리 조각을 활성화하면 주변 4개의 방어시설을 얼어 붙습니다. 영웅 장비를 업그레이드하여 둔화 지속 시간과 영웅의 공격력 및 HP를 증가시킬 수 있습니다.



클래시마스를 맞아 돌아온 기간 한정 유닛!

어쩐지 춥다 했더니, 얼음 골렘과 아이스 미니언이 일반 군대에 합류했네요!

얼음 마법사, 아이스 하운드(슈퍼 유닛), 산타의 선물 마법, 베이비 프로스티 가방 마법을 보상 트랙에서 잠금 해제하고 군대를 꾸려 적진에서의 따뜻한 연말 파티를 계획해 보세요!