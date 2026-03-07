2026년 3월 7일
미니 메달 이벤트: 드래곤 대시!
슈퍼 드래곤과 함께라면 전투에서 획득하는 드래곤 비늘의 수가 대폭 증가합니다. 비늘을 모으면 보상과 다이아몬드 메달을 잠금 해제합니다. 거래상의 상점에서 비늘 메달을 사용해 더 많은 보상을 얻으세요!
이벤트 시작:
3월 7일 오전 8시(UTC)
이벤트 종료:
3월 14일 오전 8시(UTC)
상점은 3월 16일 오전 8시(UTC)에 종료됩니다.
**3월 14일**에 이벤트가 종료된 후에도, 거래상 이벤트 탭과 메달 이벤트 건물은 3월 16일 오전 8시(UTC)까지 이틀 더 이용할 수 있습니다.
마을회관 6레벨 이상의 플레이어라면 누구든지 참여할 수 있습니다!
이벤트 유닛: 슈퍼 드래곤
이벤트 자원
소프트 화폐: 드래곤 비늘
하드 화폐: 다이아몬드 메달
이벤트 건물: 드래곤 분수
이벤트 상점 세부 정보
|아이템
|구매 한도
|개당 가격
|장식 - 아기 프타
|1
|550
|장식 - 고블린 드래곤 조각상
|1
|550
|장식 - 장식된 드래곤 조각상
|1
|550
|장식 - 드래곤 토템
|1
|550
|해적 배경
|1
|2266
|클래시 축제 배경
|1
|2266
|루나 킹
|1
|2266
|암흑시대 퀸
|1
|2266
|페인트공 워든
|1
|2266
|픽셀 챔피언
|1
|2266
|영웅 포션
|3
|309
|골드 룬
|2
|2060
|엘릭서 룬
|2
|2060
|자원 포션
|6
|124
|슈퍼 포션
|2
|309
|장벽 링 5개
|10
|361
|장애물 삽
|5
|1030
|연구 포션
|7
|247
|125,000 엘릭서
|20
|15
|125,000 골드
|20
|15
|2,000 다크 엘릭서
|20
|31
이벤트 트랙 세부 정보
|포인트(누적)
|필요한 포인트
|무료 트랙
|개수
|프리미엄 트랙
|개수
|80
|80
|슈퍼 드래곤
|1
|희귀
|30
|250
|170
|메달
|300
|메달
|500
|500
|250
|일반
|500
|희귀
|30
|800
|300
|훈련 부스트
|30
|메달
|1050
|1250
|450
|메달
|350
|희귀
|40
|1700
|450
|희귀
|10
|메달
|500
|2150
|450
|일반
|750
|희귀
|40
|2600
|450
|희귀
|25
|메달
|1050
|3050
|450
|메달
|550
|희귀
|60
|3550
|500
|희귀
|30
|메달
|700
|4050
|500
|일반
|1000
|희귀
|60
|4550
|500
|희귀
|50
|초희귀
|15
|5050
|500
|메달
|600
|희귀
|80
|5550
|500
|희귀
|35
|장식
|1
|6050
|500
|일반
|1250
|희귀
|80
|6800
|750
|희귀
|60
|초희귀
|20
|7550
|750
|메달
|650
|희귀
|90
|8350
|800
|희귀
|40
|메달
|1200
|9150
|800
|메달
|700
|희귀
|90
|10000
|850
|장식
|1
|초희귀
|45
|1000
|메달
|130
|2000
|메달
|130
|4000
|메달
|130
|6000
|메달
|130
|8000
|메달
|130
|11000
|메달
|130
|14000
|메달
|130
|17000
|메달
|130
|20000
|메달
|130