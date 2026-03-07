슈퍼 드래곤과 함께라면 전투에서 획득하는 드래곤 비늘의 수가 대폭 증가합니다. 비늘을 모으면 보상과 다이아몬드 메달을 잠금 해제합니다. 거래상의 상점에서 비늘 메달을 사용해 더 많은 보상을 얻으세요!

이벤트 시작:

3월 7일 오전 8시(UTC)

이벤트 종료:

3월 14일 오전 8시(UTC)

상점은 3월 16일 오전 8시(UTC)에 종료됩니다.

** 3월 14일 **에 이벤트가 종료된 후에도, 거래상 이벤트 탭과 메달 이벤트 건물은 3월 16일 오전 8시(UTC)까지 이틀 더 이용할 수 있습니다.

마을회관 6레벨 이상의 플레이어라면 누구든지 참여할 수 있습니다!