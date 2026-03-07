Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
2026년 3월 7일
Blog – Clash of Clans

미니 메달 이벤트: 드래곤 대시!

슈퍼 드래곤과 함께라면 전투에서 획득하는 드래곤 비늘의 수가 대폭 증가합니다. 비늘을 모으면 보상과 다이아몬드 메달을 잠금 해제합니다. 거래상의 상점에서 비늘 메달을 사용해 더 많은 보상을 얻으세요!

이벤트 시작:

  • 3월 7일 오전 8시(UTC)

이벤트 종료:

  • 3월 14일 오전 8시(UTC)

상점은 3월 16일 오전 8시(UTC)에 종료됩니다.

**3월 14일**에 이벤트가 종료된 후에도, 거래상 이벤트 탭과 메달 이벤트 건물은 3월 16일 오전 8시(UTC)까지 이틀 더 이용할 수 있습니다.

마을회관 6레벨 이상의 플레이어라면 누구든지 참여할 수 있습니다!

이벤트 유닛: 슈퍼 드래곤

이벤트 자원

소프트 화폐: 드래곤 비늘

하드 화폐: 다이아몬드 메달

이벤트 건물: 드래곤 분수

이벤트 상점 세부 정보

아이템구매 한도개당 가격
장식 - 아기 프타1550
장식 - 고블린 드래곤 조각상1550
장식 - 장식된 드래곤 조각상1550
장식 - 드래곤 토템1550
해적 배경12266
클래시 축제 배경12266
루나 킹12266
암흑시대 퀸12266
페인트공 워든12266
픽셀 챔피언12266
영웅 포션3309
골드 룬22060
엘릭서 룬22060
자원 포션6124
슈퍼 포션2309
장벽 링 5개10361
장애물 삽51030
연구 포션7247
125,000 엘릭서2015
125,000 골드2015
2,000 다크 엘릭서2031

이벤트 트랙 세부 정보

포인트(누적)필요한 포인트무료 트랙개수프리미엄 트랙개수
8080슈퍼 드래곤1희귀30
250170메달300메달500
500250일반500희귀30
800300훈련 부스트30메달1050
1250450메달350희귀40
1700450희귀10메달500
2150450일반750희귀40
2600450희귀25메달1050
3050450메달550희귀60
3550500희귀30메달700
4050500일반1000희귀60
4550500희귀50초희귀15
5050500메달600희귀80
5550500희귀35장식1
6050500일반1250희귀80
6800750희귀60초희귀20
7550750메달650희귀90
8350800희귀40메달1200
9150800메달700희귀90
10000850장식1초희귀45
1000메달130
2000메달130
4000메달130
6000메달130
8000메달130
11000메달130
14000메달130
17000메달130
20000메달130