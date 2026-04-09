사운드 오브 클래시 시즌이 찾아왔습니다. 그리고 저희 팀은 여러분의 목소리가 듣고 싶어요!

사운드 오브 클래시 코러스를 부르는 모습을 영상으로 담아 소셜 미디어에 #SoundOfClash #ClashOfClans 태그와 함께 공유해 주세요.

20명의 당첨자를 무작위로 선정해 다음 클래시 타임 영상에서 소개할 예정입니다!

TikTok 및 Instagram 페이지에서 대회가 진행 중입니다.

참가 방법

코러스를 부르는 모습을 촬영해 주세요.

TikTok 혹은 Instagram에 업로드해 주세요.

영상 설명란에 아래 플레이어 태그를 추가해 주세요.

#SoundOfClash #ClashOfClans

당첨 경품

모든 커뮤니티가 시청하는 공식 클래시 타임 영상에 당첨자의 영상이 소개됩니다.

반짝이는 광석 50개(당첨자당 50개)

마감

4월 13일 월요일 오전 10시(UTC)까지 영상을 제출할 수 있습니다.

이용 약관

대회에 참가하려면, 현지 앱 스토어에서 클래시 오브 클랜을 다운로드할 수 있는 국가에 거주해야 합니다.

영상의 음향과 화질 모두 선명해야 합니다. 그렇지 않을 경우 대회 참가가 무효 처리될 수 있습니다. AI로 생성한 영상은 허용되지 않습니다.

#SoundOfClash 및 #ClashOfClans 해시태그를 사용해 영상을 게시할 경우 이 대회 참가에 동의하는 것으로 간주합니다. 또한 공식 클래시 오브 클랜 영상 및 마케팅 자료를 포함한 모든 클래시 오브 클랜 채널에서 참가자의 영상을 사용, 재생산 및 공유할 수 있는 권한을 승인하게 됩니다.