2026년 4월 9일
Blog – Clash of Clans
사운드 오브 클래시 노래자랑 챌린지에서 반짝이는 광석 50개를 획득하세요
사운드 오브 클래시 시즌이 찾아왔습니다. 그리고 저희 팀은 여러분의 목소리가 듣고 싶어요!
사운드 오브 클래시 코러스를 부르는 모습을 영상으로 담아 소셜 미디어에 #SoundOfClash #ClashOfClans 태그와 함께 공유해 주세요.
20명의 당첨자를 무작위로 선정해 다음 클래시 타임 영상에서 소개할 예정입니다!
TikTok 및 Instagram 페이지에서 대회가 진행 중입니다.
참가 방법
코러스를 부르는 모습을 촬영해 주세요.
TikTok 혹은 Instagram에 업로드해 주세요.
영상 설명란에 아래 플레이어 태그를 추가해 주세요.
#SoundOfClash #ClashOfClans
당첨 경품
모든 커뮤니티가 시청하는 공식 클래시 타임 영상에 당첨자의 영상이 소개됩니다.
반짝이는 광석 50개(당첨자당 50개)
마감
4월 13일 월요일 오전 10시(UTC)까지 영상을 제출할 수 있습니다.
이용 약관
대회에 참가하려면, 현지 앱 스토어에서 클래시 오브 클랜을 다운로드할 수 있는 국가에 거주해야 합니다.
영상의 음향과 화질 모두 선명해야 합니다. 그렇지 않을 경우 대회 참가가 무효 처리될 수 있습니다. AI로 생성한 영상은 허용되지 않습니다.
#SoundOfClash 및 #ClashOfClans 해시태그를 사용해 영상을 게시할 경우 이 대회 참가에 동의하는 것으로 간주합니다. 또한 공식 클래시 오브 클랜 영상 및 마케팅 자료를 포함한 모든 클래시 오브 클랜 채널에서 참가자의 영상을 사용, 재생산 및 공유할 수 있는 권한을 승인하게 됩니다.