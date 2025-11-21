슈퍼 해골 돌격병 스포트라이트 이벤트!
펑! 대장 앞을 가로막는 벽을 모두 터트려버릴 뜨거운 스포트라이트 이벤트가 찾아옵니다!
이벤트 기간 동안 슈퍼 해골 돌격병을 무료로 활용하고, 잠금 해제 보상으로 얼음 조각을 받으세요. 슈퍼 해골 돌격병이 자동으로 잠금 해제되어, 스포트라이트 이벤트 기간에는 한 번에 3종의 슈퍼 유닛을 활용할 수 있게 됩니다.
참가 자격
마을회관 8레벨 이상의 플레이어라면 누구든지 참여할 수 있습니다!
이벤트 일정(KST)
이벤트 시작 : 2025년 11월 20일(목) 오후 5시
이벤트 종료 : 2025년 11월 26일(수) 오후 5시
거래상의 이벤트 탭은 이벤트 종료 2일 후인 11월 28일(금) 오후 5시까지 이용 가능합니다!
플레이 방법
멀티플레이 전투를 플레이하고 얼음 조각을 모아 이벤트 트랙을 진행하며 다양한 보상을 잠금 해제하세요!
더 많은 얼음 조각을 더 빨리 획득하기 위해서는 슈퍼 해골 돌격병을 활용해 보세요! 추가 얼음 조각을 획득할 수 있습니다.
그렇게 이벤트 트랙에서 잠금 해제한 슈퍼 메달은 거래상의 상점에서 더 많은 보상으로 교환할 수 있어요.
이벤트 자원
얼음 조각
슈퍼 해골 돌격병의 폭발력 덕분에 뜨거워진 전장을 얼음 조각으로 식힐 필요가 있겠어요.
멀티플레이 전투를 통해 얼음 조각을 모을 수도 있지만 이벤트 건물인 슈퍼 얼음 욕조에서도 지속적으로 얼음 조각이 생성되니, 잊지 말고 챙기세요. 얼음 조각을 더 많이 획득할수록 더 많은 보상을 잠금 해제할 수 있어요!
슈퍼 메달!
얼음 조각을 모아 이벤트 트랙에서 슈퍼 메달을 잠금 해제하세요. 그렇게 슈퍼 메달을 충분히 모으면 거래상의 상점에서 이벤트 보상으로 교환할 수 있습니다!
거래상의 상점에서 판매하는 보상은 다음과 같습니다.
화염 피규어 장식
마법사 조각상 장식
고블린 왕의 조공 장식
웅장한 정글 배경
눈 내리는 날 배경
아이스 킹 스킨
픽셀 퀸 스킨
픽셀 워든 스킨
암흑시대 챔피언 스킨
미니 이벤트 패스로 더 큰 보상을!
이벤트 패스를 구입해 더 많은 보상을 놓치지 마세요!
이벤트 패스 트랙에서 더 많은 보상과 더불어 거래상의 상점에서 쓸 수 있는 추가 슈퍼 메달까지 받을 수 있답니다!