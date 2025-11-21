펑! 대장 앞을 가로막는 벽을 모두 터트려버릴 뜨거운 스포트라이트 이벤트가 찾아옵니다!

이벤트 기간 동안 슈퍼 해골 돌격병을 무료로 활용하고, 잠금 해제 보상으로 얼음 조각을 받으세요. 슈퍼 해골 돌격병이 자동으로 잠금 해제되어, 스포트라이트 이벤트 기간에는 한 번에 3종의 슈퍼 유닛을 활용할 수 있게 됩니다.

참가 자격

마을회관 8레벨 이상의 플레이어라면 누구든지 참여할 수 있습니다!

이벤트 일정(KST)

이벤트 시작 : 2025년 11월 20일(목) 오후 5시

이벤트 종료 : 2025년 11월 26일(수) 오후 5시

거래상의 이벤트 탭은 이벤트 종료 2일 후인 11월 28일(금) 오후 5시까지 이용 가능합니다!

플레이 방법

멀티플레이 전투를 플레이하고 얼음 조각을 모아 이벤트 트랙을 진행하며 다양한 보상을 잠금 해제하세요!

더 많은 얼음 조각을 더 빨리 획득하기 위해서는 슈퍼 해골 돌격병을 활용해 보세요! 추가 얼음 조각을 획득할 수 있습니다.

그렇게 이벤트 트랙에서 잠금 해제한 슈퍼 메달은 거래상의 상점에서 더 많은 보상으로 교환할 수 있어요.