대장!

마을회관에서의 삶은 어떤 느낌일까요? 그런 상상을 해보신 적이 있나요?

이제 그 꿈을 현실로 만들 기회가 찾아옵니다. 무려 한 달 동안 진짜 마을회관에서 머물 수 있는 기회 말이죠!

마을회관을 업그레이드하고 사진을 촬영해서 공유하면, 아일랜드 모인에 위치한 실제 성에서 한 달간 머물 수 있는 행운의 주인공이 될 수 있습니다! (마을회관 8레벨 이상)

참가 신청 기간 (KST)

시작: 11월 20일(목) 오전 2시

종료: 12월 04일(목) 오전 1시 59분

수상자는 12월 12일에 발표됩니다.

참가 방법

1. 마을회관을 업그레이드하고, 마을회관이 잘 보이도록 사진을 찍습니다.

2. Instagram, Tiktok, X 중 하나에 사진을 자랑하세요.

3. #TheRealTownHall 해시태그를 사용하고 클래시 오브 클랜을 태그하세요.

참고: 여러 계정을 보유하고 있다면, 모든 계정의 마을회관을 뽐낼 수 있어요! 단, 소셜 미디어 플랫폼당 하나의 클래시 오브 클랜 계정으로만 참가할 수 있습니다.

상품

행운의 수상자 1명에게는 아일랜드 모인에 위치한 Lisheen 성에서 한 달 동안 거주할 기회가 주어집니다.

네, 진짜 성이에요! 더이상 업그레이드가 필요 없을 정도로 견고한 장벽에 둘러싸인 멋진 성이죠.

또한, 최대 3명의 게스트를 초대할 수 있습니다.

참고: 성에서 4주간의 머무를 동안 다음과 같은 혜택도 함께 제공됩니다. 수상자의 거주지에서 가장 가까운 국제공항과 더블린(아일랜드)을 왕복하는 비행기 티켓, 성으로의 왕복 교통편 및 하루 최대 3번의 식사를 담당할 전담 요리사까지 포함됩니다. 단, 추가 활동 프로그램이나 음료는 포함되지 않습니다.

자세한 내용은 대회 이용 약관 을확인해 주세요.

수상자 선정 방법

다음의 참가 자격을 충족하는 참가자 중 무작위로 선택됩니다.

참가 자격

콘테스트에 참가하려면...

클래시 오브 클랜이 공식적으로 이용 가능한 국가에 거주해야 합니다.

거주하는 국가에서 법적으로 성인으로 인정받는 나이 이어야 합니다.

(활발하게 플레이하는) 클래시 오브 클랜의 계정을 보유하고 있어야 합니다.

콘테스트 기간 내에 마을회관을 업그레이드하고 참가 신청을 해야 합니다.

주의: 인공지능(AI)으로 생성된 이미지는 허용되지 않습니다. 저희는 대장의 진짜 마을회관이 보고 싶습니다!

대회 약관 전체 보기