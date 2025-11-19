Skip to content
2025년 11월 19일
Blog – Clash of Clans

진짜 마을회관 콘테스트

대장! 

마을회관에서의 삶은 어떤 느낌일까요? 그런 상상을 해보신 적이 있나요?

이제 그 꿈을 현실로 만들 기회가 찾아옵니다. 무려 한 달 동안 진짜 마을회관에서 머물 수 있는 기회 말이죠! 

마을회관을 업그레이드하고 사진을 촬영해서 공유하면, 아일랜드 모인에 위치한 실제 성에서 한 달간 머물 수 있는 행운의 주인공이 될 수 있습니다! (마을회관 8레벨 이상)

참가 신청 기간 (KST)

시작: 11월 20일(목) 오전 2시

종료: 12월 04일(목) 오전 1시 59분

수상자는 12월 12일에 발표됩니다.

참가 방법

1. 마을회관을 업그레이드하고, 마을회관이 잘 보이도록 사진을 찍습니다.

2. Instagram, Tiktok, X 중 하나에 사진을 자랑하세요.

3. #TheRealTownHall 해시태그를 사용하고 클래시 오브 클랜을 태그하세요.

참고: 여러 계정을 보유하고 있다면, 모든 계정의 마을회관을 뽐낼 수 있어요! 단, 소셜 미디어 플랫폼당 하나의 클래시 오브 클랜 계정으로만 참가할 수 있습니다.

상품

행운의 수상자 1명에게는 아일랜드 모인에 위치한 Lisheen 성에서 한 달 동안 거주할 기회가 주어집니다.

네, 진짜 성이에요! 더이상 업그레이드가 필요 없을 정도로 견고한 장벽에 둘러싸인 멋진 성이죠.

또한, 최대 3명의 게스트를 초대할 수 있습니다.

참고: 성에서 4주간의 머무를 동안 다음과 같은 혜택도 함께 제공됩니다. 수상자의 거주지에서 가장 가까운 국제공항과 더블린(아일랜드)을 왕복하는 비행기 티켓, 성으로의 왕복 교통편 및 하루 최대 3번의 식사를 담당할 전담 요리사까지 포함됩니다. 단, 추가 활동 프로그램이나 음료는 포함되지 않습니다.

자세한 내용은 대회 이용 약관을확인해 주세요.

수상자 선정 방법

다음의 참가 자격을 충족하는 참가자 중 무작위로 선택됩니다.

참가 자격

콘테스트에 참가하려면...

  • 클래시 오브 클랜이 공식적으로 이용 가능한 국가에 거주해야 합니다.

  • 거주하는 국가에서 법적으로 성인으로 인정받는 나이 이어야 합니다.

  • (활발하게 플레이하는) 클래시 오브 클랜의 계정을 보유하고 있어야 합니다. 

  • 콘테스트 기간 내에 마을회관을 업그레이드하고 참가 신청을 해야 합니다.

주의: 인공지능(AI)으로 생성된 이미지는 허용되지 않습니다. 저희는 대장의 진짜 마을회관이 보고 싶습니다!

대회 약관 전체 보기

https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/