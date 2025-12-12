클랜원, 어셈블!

클랜 러시 이벤트가 돌아왔습니다!

다시 한 번 전략을 수정하고 느슨해진 군대에 긴장감을 더할 시간입니다.



본 마을기지 전투에서 별을 획득하여 별 주괴를 모아, 이벤트에 기여하여 탐험가 챔피언이 강인한 전투 도끼를 휘두를 수 있도록 도와주세요!

클랜원들과 힘을 모아 공동 보상을 잠금 해제하세요!

이번에는 모두가 탐내는 3x3 장식품이 보상으로 준비되어 있습니다!



참가 자격

마을회관 7레벨 이상의 플레이어라면 누구든지 참여할 수 있습니다!

이벤트 일정 (KST)

이벤트 시작: 12월 12일 (금) 오후 5시

이벤트 종료: 12월 19일 (금) 오후 5시

거래상의 이벤트 탭은 이벤트 종료 1일 후인 12월 20일 (토) 오후 5시까지 이용 가능합니다!

핵심은 ‘별’입니다!

치밀한 전략? 최고의 플레이? 막을 수 없는 병력?

말로는 부족하죠. 이제는 행동으로 보여줄 때입니다!

전투에서 별을 획득하는 만큼 별 주괴를 얻을 수 있습니다.

은빛으로 반짝이는 금속은 그야말로 대장의 실력을 증명하는 훈장과도 같죠.

이벤트 자원: 별 주괴

마을기지 전투에서 별을 획득하면 별 주괴가 잠금 해제됩니다.

별 주괴를 기여해 공동 보상 트랙을 완성하면, 별 주괴들이 녹아 초희귀 장식품으로 재탄생합니다!

네, 이번 클랜 러시 보상은 별로 만들어진 장식품이입니다!

이벤트 부스트!

12월 14일과 12월 17일, 별 1개당 획득하는 별 주괴 수가 증가하는 부스트 기간이 적용됩니다.

즉, 평소보다 더 많은 별 주괴을 모아 보상 트랙을 진행할 수 있는 절호의 기회이죠.

보상: 강인한 전투도끼, 그리고 더!

클랜이 기여한 별 주괴로 보상 트랙의 상자를 잠금 해제할 수 있습니다.

이벤트를 완료하면 3x3 사이즈의 강인한 전투도끼 장식품을 획득할 수 있습니다.

근육질 강철 팔뚝을 자랑하는 이 멋진 장식품으로, 적들에게 위용을 자랑하세요!

보상 수령 조건

보상을 획득하려면 다음 조건을 충족해야 합니다.

클랜에 소속되어야 합니다.

이벤트 기간, 해당 클랜에 최소 한 번 기여해야 합니다.

이벤트 종료 후, 2일 내에 보상을 수령해야 합니다.

클랜 변경 관련 안내

영웅 러시 이벤트 동안에는 여러 클랜을 이동하며 참여가 가능합니다.

이전 클랜에서 이미 기여했더라도, 새로운 클랜에 참여할 수 있지만, 새로운 클랜의 기여자가 100명 이하일 경우에만 가능합니다.

단, 이벤트 종료 시점에 소속된 클랜에서만 보상을 받을 수 있으며, 그 클랜에서 최소 한 번 기여해야 합니다.