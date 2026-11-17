An all-new Equipment rarity is coming to Clash of Clans
안녕하세요, 대장.
올해 말 클래시 오브 클랜에 완전히 새로운 장비 희귀도가 추가됩니다. 새로운 게임플레이 가능성과 영웅 강화 방법을 만나보세요!
이 새로운 희귀도는 '전설 장비'이며, 그 첫 번째인 바바리안 킹의 눈보라 도끼를 소개하게 되어 기쁩니다. 신규 제작 이벤트를 통해 획득할 수 있습니다.
눈보라 도끼에 대한 자세한 내용은 곧 공개할 예정입니다. 오늘은 신규 희귀도와 대장이 보유한 기존 장비에 어떤 영향이 있는지를 설명하려고 합니다. 또한 이를 지원하는 광석 시스템의 변화에 대해서도 알려드리겠습니다. 광석을 어디에 쓸지 결정하기 전에, 앞으로 어떤 변화가 펼쳐질지 미리 알아보세요.
전설 장비가 특별한 이유
전설 장비를 통해 영웅들에게 짜릿하고 멋져 보이는 능력을 부여하고자 합니다. 단순히 수치를 높이기보다 공격에 새로운 변화를 더하는 데 초점을 두고 있습니다.
여기에는 두 가지 요소가 있습니다.
새로운 게임플레이 가능성. 더 유연하면서도 복잡한 능력은 공격 시 더 많은 선택지와 영웅을 활용하는 새로운 방법을 제공합니다. 저희는 대장이 각 전설 장비를 통해 배우고 실험할 만한 흥미로운 요소를 발견할 수 있기를 바랍니다.
특별한 비주얼. 더 화려한 효과는 장비의 능력을 생생하게 표현해 주며, 전장에 더욱 박진감 넘치는 순간을 선사합니다. 전설 장비의 외형과 사용감은 이 희귀도를 특별하게 만드는 중요한 요소입니다.
눈보라 도끼의 게임 플레이가 공개되면 이것이 어떤 의미인지 더 자세히 알게 되실 겁니다.
물론 성능도 중요하죠. 전설 장비는 최대 레벨에서 일반 및 초희귀 장비보다 약간 더 강력하도록 설계됐지만, 차이가 크지는 않습니다. 저희는 이 차이를 작게 유지하는 것이 중요하다고 생각합니다.
저희의 의도는 세 희귀도 모두 플레이어의 군대 및 공격 방식에 따라 각자 다른 장점을 발휘하는 유효한 선택지가 되도록 하는 것입니다. 일반 및 초희귀 장비도 여전히 대장의 컬렉션과 공격에서 역할을 가지고, 희귀도와 무관하게 전략에 맞는 장비를 선택할 수 있기를 바랍니다.
눈보라 도끼 획득 방법
마을회관 8레벨부터 신규 제작 이벤트를 통해 눈보라 도끼를 무료로 획득할 수 있습니다. 해당 이벤트로 광석을 획득할 기회도 제공됩니다.
저희는 플레이어가 유료 결제 없이 장비를 획득할 수 있도록 하고자 합니다. 앞으로도 이벤트를 통해 전설 장비를 포함한 모든 신규 장비를 무료로 획득할 수 있습니다.
이번 이벤트와 같은 새로운 이벤트를 통해 클랜원 및 친구들과 함께 플레이하고 협력하는 새로운 방식들을 선보일 계획입니다. 장비 업그레이드를 위한 광석 획득 기회가 늘어나는 것은 물론, 클랜원들이 더 많은 광석을 얻도록 도울 수 있게 됩니다.
제작 이벤트를 놓칠 경우 향후 거래상, 장비 블래스트 이벤트, 영웅 여정 등의 다른 자원으로 눈보라 도끼를 잠금 해제할 수 있습니다. 그 시기와 방법은 앞으로 더 자세히 알려드리겠습니다.
더 빠르게 게임을 진행하고 싶다면 제작 패스를 이용할 수도 있습니다. 전설 제작 이벤트용 제작 패스의 가격은 미화 9.99달러이며 지역별 가격 정책이 적용됩니다. 이 가격은 전설 제작 이벤트에만 적용되며, 일반 이벤트 패스 가격은 기존과 동일합니다. 또한 이미 15레벨로 업그레이드된 눈보라 도끼를 포함해 다양한 보상이 패스에 포함됩니다.
(이 스크린샷의 상자들은 견본이며, 영웅 여정에서 획득하는 상자와는 전혀 관련이 없습니다.)
앞서 언급했듯, 패스가 없어도 도끼를 잠금 해제할 수 있습니다. 무료 이벤트와 제작 패스로 각각 무엇을 얻을 수 있는지 확인해 보실 수 있도록, 출시가 가까워지면 이벤트 및 보상과 관련된 자세한 내용을 모두 공개할 예정입니다.
광석으로 무엇을 해야 하나요?
눈보라 도끼에 관심이 있다면 광석을 모아보세요. 제작 이벤트 기간 동안 무료로 잠금 해제해 직접 사용해 보고, 업그레이드에 투자할 광석의 양을 결정할 수 있습니다.
그동안은 즐겨 쓰는 장비를 계속 강화하세요. 이 소식을 미리 전해 드리는 이유는 대장 여러분이 준비하고 신중하게 고민할 시간을 드리기 위해서입니다. 확신 없이 강화에 광석을 쓰고 난 직후에 기대되는 장비를 알게 되는 일이 없기를 바랍니다.
전설 업그레이드 방법
전설 장비는 대장이 이미 모은 빛나는 광석, 은은한 광석, 반짝이는 광석을 사용합니다.
초희귀 장비 강화가 특히 마을의 성장과 비교해 부담스럽게 느껴졌다는 점을 알고 있습니다. 업그레이드 비용을 더 많은 레벨에 분산시키는 것만으로는 문제가 오히려 악화될 뿐입니다. 따라서 전설 장비 및 향후 출시될 초희귀 장비의 비용을 조정했습니다.
눈보라 도끼와 앞으로 출시될 초희귀 장비는 27레벨까지 동일한 업그레이드 비용이 적용됩니다. 전체적으로 보면, 27레벨까지 업그레이드하는 데 필요한 은은한 광석과 반짝이는 광석은 현재 초희귀 장비를 최대 레벨까지 업그레이드하는 데 필요한 양보다 줄어드는 반면, 빛나는 광석의 소모량은 그대로 유지됩니다. 이 시점에 초희귀 장비는 최대 레벨에 도달하게 되며, 전설 장비는 아직 여섯 레벨 더 업그레이드할 수 있습니다.
출시 시점에 적용되는 사항은 다음과 같습니다.
달성할 수 있는 레벨은 마을회관 및 대장간 레벨에 따라 다릅니다.
업그레이드 과정 전체를 완료하려면 초희귀 장비를 최대 레벨까지 강화하는 것보다 총 광석이 더 많이 필요합니다. 업그레이드 과정이 더 확장되기 때문입니다.
전설 장비의 최대 레벨은 33입니다. 28~30레벨은 마을회관 16레벨에서, 31~33레벨은 마을회관 18레벨에서 잠금 해제됩니다.
눈보라 도끼를 33레벨까지 완전히 업그레이드하려면 빛나는 광석 79,760개, 은은한 광석 5,100개, 반짝이는 광석 705개가 필요합니다.
저희의 목표는 플레이어가 새로운 장비를 유용한 레벨까지 쉽게 올리고, 해당 장비로 다양한 시도를 해보도록 하는 것입니다. 장비 수치 증가뿐 아니라 능력과 시각 효과, 공격에서 펼쳐지는 새로운 가능성을 기대해 주셨으면 합니다.
새로운 장비 희귀도가 광석 시스템에 미치는 영향
업그레이드 과정이 길어질수록 광석에 대한 수요도 늘어납니다. 그렇기에 장비와 관련된 경제 시스템에 어떤 변화가 일어나는지 설명해 드리는 것을 중요하게 생각하고 있습니다.
지난 3월, 저희는 광석 경제 시스템에 개선이 필요하다고 말씀드렸습니다. 장비 업그레이드는 따라잡는 것이 너무 어렵게 느껴졌기 때문입니다. 다른 조합을 시도하려면 업그레이드를 너무 오래 기다리게 될 수도 있었고, 반짝이는 광석의 안정적인 수급은 클랜전에 지나치게 의존하고 있었습니다.
저희는 다른 플레이어들을 충분히 고려하지 않은 상태에서 가장 활발한 플레이어들을 중심으로 광석 시스템을 구축했습니다. 출시 이벤트를 놓치거나, 잠시 쉬었다 복귀하거나, 전쟁을 덜 플레이했을 뿐인데 다른 플레이어들과 큰 격차가 벌어졌죠.
이러한 문제를 바로잡아야 했습니다. 저희는 플레이어들이 뒤처진 부분을 따라잡고, 컬렉션을 확장하고, 다양한 장비를 모두 시험해 볼 수 있는 더 좋은 기회를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
전설 장비를 개발하는 과정에서, 이로 인해 더 늘어나는 성장 과정 또한 고려해야 했습니다. 올해 저희가 추진한 광석 시스템 개편은 두 가지 모두를 고려해 설계했습니다. 바로 이미 보유하고 계신 장비의 플레이 경험 개선과 앞으로 찾아올 콘텐츠를 위한 여지를 마련하는 것이죠.
지금까지의 변경 사항
6월부터 플레이어들이 장비를 획득하고, 광석을 더 많이 모으고, 업그레이드 진행을 따라잡을 수 있도록 일련의 변경 사항을 적용해 왔습니다. 변경 사항이 게임 진행에 어떤 영향을 미치는지 확인하고 그에 따라 조정할 수 있도록, 각 변경 사항을 점진적으로 도입했습니다.
변경 사항은 다음과 같습니다.
6월 - 영웅 여정: 장비 최초 출시 이벤트가 종료된 후에도 플레이어가 계속 노력할만한 목표를 제공하고, 지난 초희귀 장비를 획득하게 해주는 영구적인 경로입니다.
7월 - 거래상 개선: 광석에 대한 보석 가격을 낮추고 주간 보급을 늘렸습니다.
8월 - 카드 컬렉션 이벤트: 반짝이는 광석을 획득할 수 있는 또 다른 방법입니다.
9월 - 이벤트 보상 및 장비 블래스트: WWE 이벤트 상자는 광석을 획득할 기회를 더 많이 제공했으며, 장비 블래스트는 플레이어들이 구형 장비를 업그레이드하는 데 도움을 줬습니다.
10월 - 메달 이벤트 개선: 상점 내의 상품 가격을 업데이트했으며, 보상 트랙에 더 많은 반짝이는 광석을 추가했습니다.
11월 - 별 보너스 재조정: 별 보너스로 더 많은 플레이어가 광석을 획득할 기회를 얻었습니다. 게임을 즐기면서 더 쉽게 광석을 얻고 장비 업그레이드를 진행하도록 했으며, 광석에 대한 보석 가격도 인하했습니다(자세한 내용은 아래에서 보실 수 있습니다).
클랜전 광석 보상에는 변동이 없습니다. 이러한 변화를 통해 클랜전 외에도 광석을 획득할 수 있는 경로를 늘리고자 하였으며, 클랜전에서 획득하는 광석 수입은 줄어들지 않았습니다.
이 변화들은 플레이어가 광석을 획득하던 기존 방식을 개선해 저희가 직면하고 있던 몇 가지 문제를 해결하는 데 도움을 줬습니다. 하지만 이러한 보상 시스템에는 더 지속적인 변화가 필요했습니다. 12월에 예정된 제작 이벤트처럼 새로운 광석 획득 방식이 되어줄 콘텐츠를 더 많이 준비하고 있습니다.
종합적으로, 한 달에 최소 14일 이상 활동한 마을회관 16레벨 이상 플레이어의 경우 월평균 반짝이는 광석 획득량이 3월 98개에서 9월 203개로 약 두 배 증가했습니다. 이 수치는 무료 및 유료 획득 경로를 모두 포함합니다.
또한 광석 경제 시스템을 정기적으로 검토하지 못했다는 점도 인지하고 있습니다. 현재 다양한 플레이어 그룹의 진행도를 추적하고 방식에도 개선을 거치면서, 이를 바탕으로 이벤트와 게임 시스템을 합리적으로 조정하고자 합니다.
새로운 장비가 추가될 때 플레이어들이 뒤처지지 않고 계속 컬렉션을 확장할 수 있도록, 내년에 장비 업그레이드 비용을 낮추는 방안도 검토 중입니다. 저희는 작지만 꾸준한 변화를 지향합니다. 변화의 영향을 파악하고, 문제에 더 빨리 대응하며, 플레이어가 투자한 시간과 자원이 가치 있다고 느끼는 안정적인 광석 시스템을 유지시키고자 합니다.
이번 달 도입된 변경 사항에 대한 설명
11월 업데이트에서는 광석 경제 시스템에 두 가지 추가 개선 사항이 도입됐으며, 그 배경을 설명하고자 합니다.
이제 별 보너스 보상이 마을회관 레벨을 따릅니다.
별 보너스와 보상을 개편해 별 보너스를 통한 광석 분배 방식을 개선했고, 이제 같은 마을회관 레벨의 플레이어라면 실력 수준에 관계없이 동일한 양의 광석 보상을 받게 됩니다. 각 마을회관 레벨별 상위 플레이어들이 기존에 획득했던 양을 기준으로 보상을 설정했기 때문에, 대부분의 대장이 전과 같거나 더 많은 광석을 받게 될 것입니다.
게임 전반에 걸쳐 광석에 대한 보석 가격이 인하됐습니다.
보석으로 광석을 구매하는 플레이어들을 위해 7월 거래상에서 도입됐던 가격 인하를 게임 전반으로 확대 적용했습니다.
보석 가격이 전반적으로 조정되면서 초희귀 장비를 최대 레벨까지 올리는 데 필요한 광석을 모두 보석으로 구매하는 경우, 비용이 기존에 비해 약 절반 수준으로 줄어들었습니다.
더 쉬워진 장비 진행도
장비 업그레이드 비용 또한 조정하고 있습니다.
앞으로 출시될 초희귀 장비는 현재 출시된 초희귀 장비보다 최대 레벨까지 올리는 데 필요한 은은한 광석과 반짝이는 광석의 양이 줄어들 것입니다. 오래된 초희귀 장비의 업그레이드 비용도 시간이 지나면 인하될 예정이며, 장비 보유 기간이 길어질수록 비용 감소가 점진적으로 적용됩니다. 내 마을 콘텐츠를 더 쉽게 따라잡을 수 있도록 조정한 방식과 유사하죠.
자세한 일정은 아직 정해지지 않았지만, 게임 밸런스와 이미 장비에 투자한 플레이어들을 배려해 변경 사항을 단계적으로 도입할 예정입니다.
앞으로 추가될 초희귀 장비의 최대 레벨 달성에 드는 비용은 다음과 같습니다.
반짝이는 광석: 480개 → 430개
은은한 광석: 3,720개 → 3,550개
빛나는 광석의 수는 동일합니다.
이번 변경 사항이 여러분의 게임 플레이 방식에 실질적인 변화를 일으키도록 하는 것이 저희의 목표입니다. 광석 획득량이 늘어나면 즐겨 사용하는 장비를 업그레이드하고, 다양한 조합을 시도해 보고, 새로운 목표를 향해 의미 있는 진전을 이룰 수 있을 것입니다.
유료로 즐기는 플레이어는 더 빠르게 게임을 진행할 수 있게 됩니다. 하지만 결제하지 않고도 새로운 장비를 획득하고 사용할 수 있어야 하며, 컬렉션이 확장되어도 이 원칙은 계속 지켜질 것입니다.
적절한 출시 주기 찾기
장비 출시 주기 역시 이러한 균형의 또 다른 요소입니다.
초기에는 신규 초희귀 장비와 더불어 더 많은 영웅에게 전설 장비를 도입하면서 장비 출시 빈도를 더 높일 계획입니다. 이 희귀도가 각 영웅에게 어떤 변화를 가져올지 기대하고 있으며, 모든 영웅이 전설 장비를 얻기까지 몇 년씩 걸리지 않기를 바랍니다.
하지만 동시에, 신규 장비가 출시될 때마다 플레이어의 시간과 자원이 소모됩니다. 수집한 장비를 업그레이드하고 다양한 시도를 하면서 마음껏 즐길 여유를 드려야 하므로, 진행 과정이 어떤지 자세히 관찰하면서 여러분의 피드백을 반영하겠습니다. 그 과정에서 깨달은 점을 바탕으로 출시 속도를 조정하려고 합니다.
향후 정보 공유
다음 요소가 모두 조화를 이루어야 건전한 장비 경제 시스템이 구축됩니다.
획득할 수 있는 광석의 양
업그레이드 비용
새로운 장비의 등장 주기
플레이어들의 격차 해소 속도
앞으로 출시될 콘텐츠에 대한 이해도
저희는 이 균형을 계속 검토하고 필요한 조정을 진행해 앞으로 어떤 점이 바뀔지 그 이유를 설명해 드릴 것이며, 플레이어 여러분은 게임 진행에 관한 결정을 내리는 데 필요한 정보를 듣게 될 것입니다. 따라서 출시 전에 이 내용을 미리 공유해 드립니다. 충분한 시간을 들여 광석 사용 계획을 세워보세요.
눈보라 도끼의 게임 플레이와 제작 이벤트에 대한 세부 사항은 차후 알려드릴 예정입니다. 그동안 궁금한 점이나 피드백을 계속 보내주시기 바랍니다. 전설 장비가 대장의 공격에서 어떤 변화를 가져올지 보여 드릴 날이 기다려집니다.
건투를 빕니다!
클래시 오브 클랜 팀