눈보라 도끼에 대한 자세한 내용은 곧 공개할 예정입니다. 오늘은 신규 희귀도와 대장이 보유한 기존 장비에 어떤 영향이 있는지를 설명하려고 합니다. 또한 이를 지원하는 광석 시스템의 변화에 대해서도 알려드리겠습니다. 광석을 어디에 쓸지 결정하기 전에, 앞으로 어떤 변화가 펼쳐질지 미리 알아보세요.

전설 장비가 특별한 이유

전설 장비를 통해 영웅들에게 짜릿하고 멋져 보이는 능력을 부여하고자 합니다. 단순히 수치를 높이기보다 공격에 새로운 변화를 더하는 데 초점을 두고 있습니다.

여기에는 두 가지 요소가 있습니다.

새로운 게임플레이 가능성. 더 유연하면서도 복잡한 능력은 공격 시 더 많은 선택지와 영웅을 활용하는 새로운 방법을 제공합니다. 저희는 대장이 각 전설 장비를 통해 배우고 실험할 만한 흥미로운 요소를 발견할 수 있기를 바랍니다.

특별한 비주얼. 더 화려한 효과는 장비의 능력을 생생하게 표현해 주며, 전장에 더욱 박진감 넘치는 순간을 선사합니다. 전설 장비의 외형과 사용감은 이 희귀도를 특별하게 만드는 중요한 요소입니다.

눈보라 도끼의 게임 플레이가 공개되면 이것이 어떤 의미인지 더 자세히 알게 되실 겁니다.

물론 성능도 중요하죠. 전설 장비는 최대 레벨에서 일반 및 초희귀 장비보다 약간 더 강력하도록 설계됐지만, 차이가 크지는 않습니다. 저희는 이 차이를 작게 유지하는 것이 중요하다고 생각합니다.

저희의 의도는 세 희귀도 모두 플레이어의 군대 및 공격 방식에 따라 각자 다른 장점을 발휘하는 유효한 선택지가 되도록 하는 것입니다. 일반 및 초희귀 장비도 여전히 대장의 컬렉션과 공격에서 역할을 가지고, 희귀도와 무관하게 전략에 맞는 장비를 선택할 수 있기를 바랍니다.

눈보라 도끼 획득 방법

마을회관 8레벨부터 신규 제작 이벤트를 통해 눈보라 도끼를 무료로 획득할 수 있습니다. 해당 이벤트로 광석을 획득할 기회도 제공됩니다.

저희는 플레이어가 유료 결제 없이 장비를 획득할 수 있도록 하고자 합니다. 앞으로도 이벤트를 통해 전설 장비를 포함한 모든 신규 장비를 무료로 획득할 수 있습니다.

이번 이벤트와 같은 새로운 이벤트를 통해 클랜원 및 친구들과 함께 플레이하고 협력하는 새로운 방식들을 선보일 계획입니다. 장비 업그레이드를 위한 광석 획득 기회가 늘어나는 것은 물론, 클랜원들이 더 많은 광석을 얻도록 도울 수 있게 됩니다.

제작 이벤트를 놓칠 경우 향후 거래상, 장비 블래스트 이벤트, 영웅 여정 등의 다른 자원으로 눈보라 도끼를 잠금 해제할 수 있습니다. 그 시기와 방법은 앞으로 더 자세히 알려드리겠습니다.

더 빠르게 게임을 진행하고 싶다면 제작 패스를 이용할 수도 있습니다. 전설 제작 이벤트용 제작 패스의 가격은 미화 9.99달러이며 지역별 가격 정책이 적용됩니다. 이 가격은 전설 제작 이벤트에만 적용되며, 일반 이벤트 패스 가격은 기존과 동일합니다. 또한 이미 15레벨로 업그레이드된 눈보라 도끼를 포함해 다양한 보상이 패스에 포함됩니다.