2월 업데이트가 우리의 손을 벗어나 세상 밖으로 탈출했습니다!

골드 패스 리워크, 마을회관 18레벨의 다양한 신규 레벨과 여러분이 원하던 여러 개선 사항까지!

그리고 이 신비한 신규 영웅 이야기를 빼놓을 수 없죠.



같이 한번 살펴볼까요?

드래곤 듀크를 해방하세요!

신규 영웅이 클래시 오브 클랜에 합류합니다... 당장은 아니지만요.

굳게 잠긴 문 뒤에 갇혀 원한을 품고 있는 드래곤 듀크를 만나보세요. 그는 다른 영웅들과 다른 독특한 전투 방식을 추구하죠.

던전 깊은 곳에 갇혀 있는 그를 풀어주는 것은 모두 대장 여러분의 손에 달렸습니다.



현명한 선택을 내리고, 올바른 길을 찾아, 드래곤을 해방하세요!