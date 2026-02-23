2월 업데이트를 공개합니다!
2월 업데이트가 우리의 손을 벗어나 세상 밖으로 탈출했습니다!
골드 패스 리워크, 마을회관 18레벨의 다양한 신규 레벨과 여러분이 원하던 여러 개선 사항까지!
그리고 이 신비한 신규 영웅 이야기를 빼놓을 수 없죠.
같이 한번 살펴볼까요?
드래곤 듀크를 해방하세요!
신규 영웅이 클래시 오브 클랜에 합류합니다... 당장은 아니지만요.
굳게 잠긴 문 뒤에 갇혀 원한을 품고 있는 드래곤 듀크를 만나보세요. 그는 다른 영웅들과 다른 독특한 전투 방식을 추구하죠.
던전 깊은 곳에 갇혀 있는 그를 풀어주는 것은 모두 대장 여러분의 손에 달렸습니다.
현명한 선택을 내리고, 올바른 길을 찾아, 드래곤을 해방하세요!
골드 패스 리워크 및 탐광 전문가
여기에서 골드 패스 변경 사항을 자세히 다뤘으니 참고해 주시기 바랍니다.
해당 글을 요약하자면 다음과 같습니다. 시대에 걸맞은 UI와 보상 개편을 통해 보람차고 균형 잡힌 시즌 패스를 소개합니다. 신규 시즌 시작인 3월 1일부터 다음과 같은 주요 개편 사항을 만나보실 수 있습니다.
골드 패스 전면 개편 : 같은 가격이지만, 가치는 더욱 올라갔습니다.
새로운 모습 및 배치 : 깔끔해진 전체 화면 창과 새로운 UI로 더 빠르고 명확하게 진행도와 보상을 확인할 수 있습니다.
신규 일일 과제 시스템 : 게임을 진행하며 계속해서 포인트를 획득하세요.
골드 패스 플레이어는 이제 스탬프 카드를 완료해 보너스 포인트를 획득하게 됩니다. 이에 따라 패스 재구매 시 얻을 수 있었던 기존의 200 보너스 포인트 혜택은 종료되었습니다.
선택 노드 : 내가 원하는 보상을 직접 선택하세요.
시즌 금고를 대신하는 호그 저금통 : 처음부터 최대 용량으로 시작하므로 더 이상의 용량 업그레이드와 금고 배수는 없습니다! 대신 골드 패스의 경우, 시즌 종료 시 보상을 회수하면 5배 배수가 적용됩니다.
실버 트랙에 상자 추가 : 마법 아이템은 물론 책이나 스킨과 같은 다양한 아이템을 손에 넣을 기회입니다.
'보석 지원군' 특전 : 스스로에게 보석 1개를 사용해 유닛을 지원할 수 있으며, 골드 패스로 이용 가능합니다.
신규 도우미 : 탐광 전문가(마을회관 10레벨 이상)는 하루에 제한된 수의 광석(빛나는 광석 최대 2,000개, 은은한 광석 최대 120개, 반짝이는 광석 최대 2개)을 변환하며, 보너스 변환 배수는 적용되지 않습니다.
보상은 마을회관 레벨에 따라 증가하며, 시즌 시작 시점의 레벨로 결정됩니다.
진행도 따라잡기 이벤트를 통해 추가 시즌 포인트를 얻고, 보상 트랙을 더욱 쉽게 완료하세요.
신규 마을회관 18레벨 콘텐츠
다음은 마을회관 18레벨 플레이어를 위해 추가된 신규 레벨입니다.
기가 폭탄 : 4레벨
대공 지뢰 : 8레벨
박격포 : 18레벨
인페르노 타워 : 12레벨
숨겨진 뇌전탑 : 17레벨
화염 방사포 : 3레벨
마법 타워 : 4레벨(4레벨로 업그레이드 시 지진 마법을 위한 새로운 슬롯이 잠금 해제됩니다)
마녀(및 슈퍼 마녀) : 8레벨
호그 라이더(및 슈퍼 호그 라이더) : 15레벨
라바 하운드(및 아이스 하운드) : 8레벨
일렉트로 타이탄 : 5레벨
베이비 드래곤(및 인페르노 드래곤) : 12레벨
아처(및 슈퍼 아처) : 14레벨
바위 비행선 : 6레벨
소생 마법 : 5레벨
지진 마법 : 6~8레벨
펫 하우스 : 12레벨
19레벨 달성 시 장벽 75개 추가 잠금 해제
신규 펫: 그리디 레이븐
저 상공 멀리 날아오르는 그리디 레이븐을 만나보세요.
그는 사실 깃털 달린 고블린이라고 봐도 무방합니다. 반짝이는 전리품을 향한 집착은 고블린 못지 않으니까요!
장거리 공중 공격
영웅의 근처에 있는 자원 건물을 먼저 공격하며, 해당 건물에 5배의 피해를 입힙니다.
마을회관 18레벨에서 잠금 해제됩니다.
경쟁전 모드 변경 사항
경쟁전 전투의 개선 사항은 다음과 같습니다.
동시 전투 방지 기능 추가 : 이제 경쟁전 전투가 일반 전투와 동일한 규칙을 따릅니다. 새로운 전투를 시작하기 전에 현재 진행 중인 전투를 완료해야 합니다.
일부 플레이어들에게 잘못 발생하는 강등 경고 문제가 수정됩니다.
일부 리그의 필수 전투 횟수가 변경됩니다.
|리그 이름
|현재 전투 횟수
|신규 전투 횟수
|전투 횟수 차이
|P.E.K.K.A 24
|14
|12
|-2
|타이탄 26
|18
|14
|-4
|타이탄 27
|18
|14
|-4
|드래곤 28
|24
|18
|-6
|드래곤 29
|24
|18
|-6
|드래곤 30
|24
|18
|-6
|일렉트로 드래곤 31
|30
|24
|-6
|일렉트로 드래곤 32
|30
|24
|-6
|일렉트로 드래곤 33
|30
|24
|-6
플레이어의 진행 상황에 더 잘 맞도록 여러 리그의 승급 및 강등 구역을 업데이트했습니다.
|리그 이름
|현재 강등률(%)
|신규 강등률(%)
|강등률 차이
|골렘 19
|20
|15
|-5
|골렘 20
|20
|15
|-5
|드래곤 29
|15
|20
|5
|드래곤 30
|15
|20
|5
|일렉트로 드래곤 31
|15
|20
|5
|일렉트로 드래곤 32
|10
|15
|5
|리그 이름
|현재 승급률(%)
|신규 승급률(%)
|승급률 차이
|아처 8
|25
|30
|5
|아처 9
|25
|30
|5
|마법사 10
|25
|30
|5
|마법사 11
|25
|30
|5
|마법사 12
|25
|30
|5
|발키리 13
|25
|30
|5
|발키리 14
|25
|30
|5
|발키리 15
|25
|30
|5
|마녀 16
|25
|30
|5
|마녀 17
|25
|30
|5
|마녀 18
|20
|30
|10
|골렘 19
|20
|30
|10
|골렘 21
|20
|25
|5
|P.E.K.K.A 22
|20
|25
|5
|P.E.K.K.A 23
|20
|25
|5
|드래곤 29
|15
|20
|5
|드래곤 30
|15
|20
|5
|일렉트로 드래곤 31
|15
|20
|5
|일렉트로 드래곤 32
|10
|15
|5
더욱 많은 고급 상점 아이템!
이 새로운 장식은 2026년 4월 1일부터 시작되는 ‘크래프트 방어시설’ 시즌과 함께 고급 상점에 추가될 예정입니다.
기타 변경 사항 및 버그 수정
이번 업데이트에서는 밸런스와 관련된 몇 가지 변경점과 개선점이 적용되며 현재까지 발견된 여러 오류가 수정될 예정입니다. 자세한 내용은 아래를 확인해 주세요.
내 마을 업적의 “무적” 업적이 요구하는 방어 횟수가 5,000회에서 500회로 감소합니다.
클랜전 리그에서 5 vs 5 전쟁을 지원합니다. 전쟁의 규모가 클수록 더 많은 보너스 보상을 받을 수 있습니다.
무승부 전쟁의 경우, 이제 보상의 57% 대신 75%를 제공합니다. 전쟁 시 승리/패배 및 무승부/무승부일 경우 제공하는 총 보상을 변경했습니다.
독 효과가 가디언에게 영향을 줍니다. 피해량은 똑같이 적용되지만, 이동 속도와 공격 속도에는 70%의 효과만 적용됩니다.
영웅 포션과 마이티 밀은 이제 공격에만 적용되며, 방어에는 적용되지 않습니다.
고급 상점을 아직 보유하지 않은 플레이어에게는 더 이상 ‘효과 추가’ 옵션이 나타나지 않습니다.
지상 유닛의 전투 원리가 리워크됩니다. 디기와 광부가 해골 병사 무리를 상대할 때 더욱 일관되게 움직입니다.
개조 방어 시설의 밸런스가 조정됩니다. (대포, 아처 타워, 박격포)
개조 박격포가 지연 시간 없이 바로 발사하지 않도록 공격 속도를 수정했습니다.
대부분의 다른 유닛들과 동일하도록, 롱샷 공격의 목표물이 지상 유닛인지 공중 유닛인지에 따라 광역 피해도 지상 또는 공중에 적용되도록 수정했습니다.
지진 마법이 이제 건물과 장벽뿐 아니라 지상 유닛에도 피해를 줍니다. 이는 지진 부츠에도 적용됩니다.
옮긴 장애물 및 장식의 특수 효과 가시성을 이제 켜거나 끌 수 있습니다.
다양한 장식 아이템의 인벤토리 한도를 늘렸습니다. 이제 전에 획득했던 장식을 보관할 수 있게 되었습니다.
유닛, 영웅, 마법, 시즈 머신, 펫, 가디언의 프로필 아이콘이 잠금 상태여도 클릭 가능하며, 잠긴 이유가 표시됩니다.
게임 내에서 획득 가능하지만 아직 손에 넣지 않았거나 잠금 해제되지 않은 장비가 대장간에 표시되어 플레이어가 획득 가능한 장비를 미리 확인할 수 있습니다.
영웅 선택 창에서 잠겨있는 영웅 및 영웅 장비와 펫을 확인할 수 있습니다.
슈퍼 사우나에서 슈퍼 유닛으로 업그레이드하기 위한 요구 레벨이 보여집니다.
창 투척수 4레벨 상향이 재조정되었습니다(새로운 수치: HP 2800, 초당 피해량 240)
토템 마법 변경 : 효과 범위 축소 6칸 → 5칸, 피해량 70-100 → 0. 또한, 견습 워든과 생명의 보석 효과가 토템에 적용되지 않습니다.
광석 오류가 수정되어 오류로 인해 잘못 습득한 광석은 회수됩니다. 이로 인해 업데이트 이후 광석의 수가 음수(-)로 표기될 수 있습니다.