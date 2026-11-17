An all-new Equipment rarity is coming to Clash of Clans
Hej, Wodzowie!
Jeszcze w tym roku do Clash zawita całkiem nowa rzadkość wyposażenia, a wraz z nią nowe możliwości rozgrywki i więcej możliwości wzmacniania herosów!
Nowy poziom rzadkości to legendarne wyposażenie i mamy przyjemność zapowiedzieć pierwszą jego sztukę: topór śnieżycy dla Króla Barbarzyńców. Będzie można ją zdobyć w nowym wydarzeniu wytwórczym.
Już niedługo pokażemy Wam też, co potrafi. Dziś jednak chcemy wyjaśnić Wam, jak działa nowy poziom rzadkości, co oznacza on dla istniejącego wyposażenia i jak w związku z tym zmieni się ekonomia rudy. Musicie w końcu wiedzieć, co nadejdzie, zanim zdecydujecie, jak wydać rudę.
Co czyni legendarne wyposażenie specjalnym?
Dzięki legendarnemu wyposażeniu chcemy dać Waszym herosom umiejętności, które mają ciekawe zastosowanie i robią wrażenie w akcji. Skupiamy się na tym, by dać Waszym atakom coś nowego, zamiast po prostu zwiększać liczby.
Dzieli się to na dwie części:
Nowe możliwości rozgrywki. Bardziej elastyczne i złożone umiejętności dadzą Wam więcej opcji podczas ataków oraz nowe możliwości wykorzystania herosów. Chcemy, by każde legendarne wyposażenie dawało szansę na ciekawe eksperymenty i pozwalało nauczyć się czegoś nowego.
Charakterystyczne efekty wizualne. Bajeranckie efekty dają tym umiejętnościom życie i sprawiają, że bitwa jest bardziej spektakularna. To, jak legendarne wyposażenie wygląda w akcji i jakie uczucie towarzyszy używaniu go, jest ważną częścią tego, co czyni legendarne wyposażenie specjalnym.
Zobaczycie, co to oznacza dla topora śnieżycy, gdy pokażemy Wam, jak wygląda podczas rozgrywki.
Oczywiście liczy się też moc. Na maksymalnym poziomie legendarne wyposażenie ma być nieco silniejsze od zwykłego i epickiego wyposażenia, ale bez przesady. Ważne jest dla nas, by różnica nie była zbyt duża.
Chcemy, by wyposażenie na wszystkich trzech poziomach rzadkości było dobrą opcją i miało różne zalety w zależności od Waszego wojska i stylu ataku. Kryterium wyboru wyposażenia powinno być to, czy działa z Waszą strategią. W Waszych kolekcjach nadal powinno być miejsce dla zwykłych i epickich przedmiotów.
Jak zdobyć topór śnieżycy
Będzie można zdobyć go za darmo w nowym wydarzeniu wytwórczym dostępnym od 8. poziomu ratusza. Wydarzenie to pozwoli Wam też zdobyć więcej rudy.
Jesteśmy zdeterminowani, by wyposażenie było dostępne dla graczy bez dopłacania. Każdy przedmiot w dalszym ciągu będzie można zdobyć za darmo podczas wydarzeń, włączając w to legendarne wyposażenie.
Wraz z wydarzeniami takimi jak to chcemy też wprowadzać nowe sposoby rozgrywki i współpracy z klanem oraz znajomymi. Poza dodatkowymi sposobami na zdobywanie rudy do wykorzystania przy własnych ulepszeniach, będziecie mogli też pomóc członkom swoich klanów zebrać potrzebną im rudę.
Jeśli przegapicie wydarzenie wytwórcze, wciąż będziecie mogli zdobyć topór śnieżycy przy użyciu innych środków, takich jak Handlarz, wydarzenia wybuchowego wyposażenia, podróż herosa itp. Więcej szczegółów podamy w późniejszym terminie.
Dla graczy, którzy chcą robić szybsze postępy, przygotowaliśmy też opcjonalny karnet wytwórczy. Karnet wytwórczy dla legendarnych wydarzeń wytwórczych będzie kosztować 9,99 USD, a cena dostosowana będzie w zależności od regionu. Ta cena odnosi się jedynie do legendarnych wydarzeń wytwórczych. Cena zwykłego karnetu wydarzenia pozostanie bez zmian. Karnet będzie zawierał, między innymi nagrodami, ulepszony do 15. poziomu topór śnieżycy.
(Uwaga: skrzynie przedstawione na tym zrzucie ekranu to jedynie wizualizacja i nie mają związku ze skrzyniami w podróży herosa.)
Jak już wspomnieliśmy, karnet nie będzie wymagany do odblokowania topora. Wszystkimi szczegółami dotyczącymi wydarzenia i związanych z nim nagród podzielimy się bliżej jego początku, byście mogli zobaczyć, co dostępne jest na darmowym torze wydarzenia oraz z karnetem wytwórczym.
Co zrobić z rudą?
Jeśli interesuje Was topór śnieżycy, rozważcie zostawienie sobie odrobiny rudy. Podczas wydarzenia wytwórczego będziecie mogli odblokować go za darmo i go wypróbować, zanim zadecydujecie, ile rudy przeznaczyć na jego ulepszenie.
W międzyczasie ulepszajcie wyposażenie, którego lubicie używać. Mówimy Wam o tym wcześniej, abyście mieli czas przemyśleć różne opcje i nie odkryli zbyt późno czegoś, co chcielibyście ulepszyć tuż po wydaniu rudy na coś, czego nie byliście do końca pewni.
Jak ulepszać legendarne wyposażenie
Legendarne wyposażenie używa tej samej błyszczącej, świecącej i gwiaździstej rudy, którą zbieraliście do tej pory.
Wiemy, że ulepszanie epickiego wyposażenie mogło wydawać się wymagające, zwłaszcza w porównaniu z prędkością postępów w Osadzie Głównej. Zwiększenie tych kosztów na przestrzeni kilku poziomów jedynie powiększyłoby ten problem. Dlatego właśnie skorygowaliśmy koszty legendarnego wyposażenia oraz dla epickiego wyposażenia, które jeszcze nie wyszło.
Topór śnieżycy i przyszłe epickie wyposażenie będzie miało takie same koszty ulepszenia aż do 27. poziomu. Mówiąc ogólnie, osiągnięcie 27. poziomu wymagać będzie mniej świecącej oraz gwiaździstej rudy niż maksymalne ulepszenie epickiego wyposażenia dziś, podczas gdy koszt błyszczącej rudy pozostanie taki sam. Epickie wyposażenie będzie wówczas na maksymalnym poziomie, podczas gdy legendarne nadal można będzie ulepszyć o sześć poziomów.
Przy premierze:
Poziom, który można osiągnąć, zależny będzie od ratusza i chaty kowala.
Ukończenie ścieżki rozwoju będzie wymagać łącznie więcej rudy niż w przypadku epickiego wyposażenia, ponieważ będzie ona dłuższa.
Legendarne wyposażenie osiąga maksimum mocy na 33. poziomie. Poziomy 28–30 odblokowują się na 16. poziomie ratusza, a 31–33 na jego 18. poziomie.
Pełne ulepszenie topora śnieżycy do 33. poziomu kosztować będzie 79 760 sztuk błyszczącej, 5100 sztuk świecącej i 705 sztuk gwiaździstej rudy.
Naszym celem jest ułatwienie Wam ulepszenia nowego wyposażenia do poziomu, na którym jest użyteczne, byście mogli zacząć z nim eksperymentować. Chcemy, byście, zamiast wyższych liczb, nie mogli doczekać się raczej zdolności, efektów wizualnych i nowych możliwości podczas ataków.
Co to oznacza dla ekonomii rudy
Dłuższa ścieżka rozwoju oznacza też zwiększone zapotrzebowanie na rudę. Z tego powodu ważne jest, by wyjaśnić, co zmieni się w ekonomii związanej z wyposażeniem.
W marcu pisaliśmy, że ekonomia rudy wymaga zmian. Nadrabianie zaległości w poziomach ekwipunku wydawało się zbyt trudne. Testowanie nowych strategii mogło przez to oznaczać długie oczekiwanie na ulepszenia, a pewne źródła gwieździstej rudy zbyt mocno skupione były wokół wojen klanów.
Zbudowaliśmy ekonomię pod naszych najbardziej aktywnych graczy i nie zatroszczyliśmy się dostatecznie o pozostałych. Przegapienie wydarzenia premierowego, powrót po przerwie lub rzadszy udział w wojnach mogły wywołać duże zaległości.
Problemy te wymagały naprawy, a gracze potrzebowali lepszych możliwości dogonienia pozostałych, powiększenia swojej kolekcji i szansy na wypróbowanie wszystkich elementów wyposażenia.
Gdy tworzyliśmy legendarne wyposażenie, musieliśmy również mieć na uwadze idącą z nim w parze dodatkową potrzebę rozwoju. Wprowadzone przez nas w tym roku zmiany w ekonomii miały na uwadze obie te rzeczy: poprawienie doświadczenia z aktualnie posiadanym wyposażeniem oraz zrobienie miejsca na to, co ma nadejść.
Co zmieniliśmy do tej pory
Od czerwca wprowadziliśmy serię zmian, która miała pomóc graczom zdobywać wyposażenie, zbierać więcej rudy i nadrobić zaległości w ulepszeniach. Zmiany te były stopniowe, byśmy mogli zbadać to, jaki wpływ każda z nich ma na postępy i na bieżąco wprowadzać poprawki.
Oto, co zawierały te zmiany:
Czerwiec – podróż herosa: ścieżka, na której można zdobyć starsze epickie wyposażenie, co daje graczom możliwość dążenia do czegoś po wydarzeniu premierowym danego wyposażenia.
Lipiec – ulepszenia sklepu Handlarza: niższe ceny za klejnoty i większe tygodniowe zaopatrzenie.
Sierpień – wydarzenie kolekcji kart: nowy sposób na zdobycie gwiaździstej rudy.
Wrzesień – nagrody w wydarzeniach oraz wybuchowe wyposażenie: skrzynie WWE dały więcej szans na zdobycie rudy, a wybuchowe wyposażenie pomogło graczom ulepszyć stare wyposażenie.
Październik – poprawki w wydarzeniu medalowym: zaktualizowane ceny w sklepie i więcej gwiaździstej rudy na torze nagród.
Listopad – zmiany w gwiezdnym bonusie: daliśmy graczom dostęp do rudy przez gwiezdny bonus, co ułatwi jej zdobywanie poprzez zwykłą grę i umożliwi rozwijanie wyposażenie; do tego obniżyliśmy ceny rudy (więcej informacji poniżej).
Ruda za wojny klanów pozostaje bez zmian. Te dodatki dają Wam więcej możliwości zdobywania rudy poza wojnami. Wasze łupy z wojen nie zostały zmniejszone, by było to możliwe.
Powyższe zmiany pozwoliły nam uporać się z kilkoma problemami poprzez poprawienie sposobu zdobywania rudy przez graczy. Potrzebowaliśmy też jednak dodatkowych długoterminowych zmian w systemach powiązanych z nagrodami. Mamy jeszcze w planach kilka zmian na później, na przykład grudniowe wydarzenie wytwórcze, które będzie kolejnym źródłem rudy.
Patrząc ogólnie, dla graczy na 16. poziomie ratusza lub wyższym, którzy byli aktywni przez przynajmniej 14 dni w miesiącu, średni miesięczny dochód rudy poprawił się z 98 sztuk w marcu do 203 sztuk we wrześniu, co oznacza ponad dwa razy więcej rudy. Wlicza się w to ruda zarówno z darmowych, jak i z płatnych źródeł.
Wiemy też, że nie sprawdzaliśmy stanu ekonomii rudy wystarczająco regularnie. Pracujemy nad tym, jak śledzić postępy wśród różnych grup graczy, byśmy mogli podejmować lepsze decyzje o poprawkach poprzez wydarzenia i systemy w grze.
Zastanawiamy się też nad wprowadzeniem w przyszłym roku niższych kosztów ulepszania wyposażenia, aby pomóc graczom nadrobić zaległości oraz rozwijać ich kolekcje wraz z wprowadzaniem nowego wyposażenia. W naszym podejściu będziemy skupiać się na małych i regularnych zmianach. Pomaga nam to zrozumieć ich wpływ na grę, szybciej reagować na problemy i utrzymać stabilną ekonomię, w której zainwestowane czas i zasoby nadal są tego warte.
Więcej o zmianach wprowadzonych w tym miesiącu
Listopadowa aktualizacja przyniosła dwie nowe poprawki w ekonomii rudy, których kontekst warto przybliżyć.
Nagrody w ramach gwiezdnego bonusu zależą teraz od poziomu ratusza
Zmiany w gwiezdnym bonusie i związanych z nim nagrodami poprawiły dystrybucję rudy poprzez gwiezdny bonus. Od teraz gracze na tym samym poziomie ratusza będą otrzymywać taką samą ilość rudy niezależnie od swoich umiejętności. Wartości te będą równe temu, co zdobywali do tej pory najlepsi gracze na każdym poziomie ratusza, dlatego większość Wodzów zobaczy tyle samo rudy co wcześniej lub więcej.
Niższe ceny rudy za klejnoty w całej grze
Dla graczy, którzy kupują rudę za klejnoty, niższe ceny wprowadzone w lipcu w sklepie Handlarza zostały rozszerzone na całą grę.
Całościowo, wprowadzone w ten sposób zmiany cen klejnotów obniżyły koszt rudy potrzebnej do maksymalnego ulepszenia jednej sztuki epickiego wyposażenia o około połowę.
Łatwiejszy dostęp do ulepszeń wyposażenia
Wprowadzimy także zmiany do kosztów ulepszenia wyposażenia.
Wprowadzone w przyszłości epickie wyposażenie będzie wymagało mniej świecącej i gwiaździstej rudy, by ulepszyć je na maksymalny poziom, niż epickie wyposażenie dostępne dziś. Starsze epickie wyposażenie również z czasem będzie tańsze do ulepszenia, a obniżki cen będą wprowadzane stopniowo wraz ze starzeniem się wyposażenia, podobnie jak obecnie dzieje się ze starszą zawartością w Osadzie Głównej, by łatwej było nadrobić zaległości.
Nie mamy jeszcze na tym etapie harmonogramu zmian, którym możemy się z Wami podzielić. Będziemy je wprowadzać ostrożnie i z troską o balans gry oraz graczy, którzy już wydali rudę na swoje wyposażenie.
Koszt osiągnięcia maksymalnego poziomu dla nowego epickiego wyposażenia to:
430 sztuk gwiaździstej rudy zamiast 480.
3550 sztuk świecącej rudy zamiast 3720.
Całkowity koszt w błyszczącej rudzie pozostanie taki sam.
Zmiany te mają na celu wpłynąć na Wasz styl gry. Więcej rudy powinno pomóc Wam ulepszyć wyposażenie, które lubicie, spróbować innej strategii i zrobić znaczące postępy w kierunku czegoś nowego.
Gracze wydający rudę będą mogli robić postępy szybciej. Zdobywanie i ulepszanie nowego wyposażenia musi być jednak możliwe bez płacenia, również w miarę wprowadzania nowych opcji.
W poszukiwaniu właściwego tempa premier
Częstotliwość wprowadzania wyposażenia jest kolejnym czynnikiem, jeśli chodzi o balans.
Początkowo planujemy częstsze premiery nowego wyposażenia, by dać większej liczbie herosów legendarne opcje oraz więcej opcji epickich. Jesteśmy bardzo podekscytowani na samą myśl o tym, co ten poziom rzadkości może dać każdemu herosowi i nie chcemy, by którykolwiek z nich musiał czekać na swoją kolej latami.
Jednocześnie jednak każda premiera to więcej czasu i zasobów, które Wy musicie poświęcić. Musimy dać Wam więcej swobody w ulepszaniu, eksperymentowaniu i zabawie z wyposażeniem, które zbieracie, dlatego będziemy uważnie obserwować to, jakie wrażenia budzi w Was prędkość postępów i słuchać Waszych opinii, by móc dostosować do nich tempo premier.
Informowanie graczy
Zdrowa ekonomia wyposażenia zależna jest od:
tego, ile rudy da się zdobyć;
tego, ile kosztują ulepszenia;
tego, jak często ukazuje się nowe wyposażenie;
tego, jak szybko gracze nadrabiają zaległości;
tego, ile gracze wiedzą o nadchodzących zmianach.
Będziemy w dalszym ciągu monitorować ten balans, regulować go i wyjaśniać Wam, co się zmienia oraz dlaczego. Powinniście mieć informacje, których potrzebujecie, by planować swoje postępy w grze. Dlatego właśnie dzielimy się z Wami tym artykułem przed premierą, byście nadal mieli czas na zaplanowanie wydatków.
Na demonstrację rozgrywki przy użyciu topora śnieżycy oraz wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia wytwórczego musicie jeszcze chwilę zaczekać, ale w międzyczasie możecie zadawać nam pytania i dzielić się swoimi opiniami. Nie możemy się doczekać, by pokazać Wam, co legendarne wyposażenie może wnieść do Waszych ataków.
Do walki!
Zespół Clash of Clans