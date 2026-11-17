Już niedługo pokażemy Wam też, co potrafi. Dziś jednak chcemy wyjaśnić Wam, jak działa nowy poziom rzadkości, co oznacza on dla istniejącego wyposażenia i jak w związku z tym zmieni się ekonomia rudy. Musicie w końcu wiedzieć, co nadejdzie, zanim zdecydujecie, jak wydać rudę.

Co czyni legendarne wyposażenie specjalnym?

Dzięki legendarnemu wyposażeniu chcemy dać Waszym herosom umiejętności, które mają ciekawe zastosowanie i robią wrażenie w akcji. Skupiamy się na tym, by dać Waszym atakom coś nowego, zamiast po prostu zwiększać liczby.

Dzieli się to na dwie części:

Nowe możliwości rozgrywki. Bardziej elastyczne i złożone umiejętności dadzą Wam więcej opcji podczas ataków oraz nowe możliwości wykorzystania herosów. Chcemy, by każde legendarne wyposażenie dawało szansę na ciekawe eksperymenty i pozwalało nauczyć się czegoś nowego.

Charakterystyczne efekty wizualne. Bajeranckie efekty dają tym umiejętnościom życie i sprawiają, że bitwa jest bardziej spektakularna. To, jak legendarne wyposażenie wygląda w akcji i jakie uczucie towarzyszy używaniu go, jest ważną częścią tego, co czyni legendarne wyposażenie specjalnym.

Zobaczycie, co to oznacza dla topora śnieżycy, gdy pokażemy Wam, jak wygląda podczas rozgrywki.

Oczywiście liczy się też moc. Na maksymalnym poziomie legendarne wyposażenie ma być nieco silniejsze od zwykłego i epickiego wyposażenia, ale bez przesady. Ważne jest dla nas, by różnica nie była zbyt duża.

Chcemy, by wyposażenie na wszystkich trzech poziomach rzadkości było dobrą opcją i miało różne zalety w zależności od Waszego wojska i stylu ataku. Kryterium wyboru wyposażenia powinno być to, czy działa z Waszą strategią. W Waszych kolekcjach nadal powinno być miejsce dla zwykłych i epickich przedmiotów.

Jak zdobyć topór śnieżycy

Będzie można zdobyć go za darmo w nowym wydarzeniu wytwórczym dostępnym od 8. poziomu ratusza. Wydarzenie to pozwoli Wam też zdobyć więcej rudy.

Jesteśmy zdeterminowani, by wyposażenie było dostępne dla graczy bez dopłacania. Każdy przedmiot w dalszym ciągu będzie można zdobyć za darmo podczas wydarzeń, włączając w to legendarne wyposażenie.

Wraz z wydarzeniami takimi jak to chcemy też wprowadzać nowe sposoby rozgrywki i współpracy z klanem oraz znajomymi. Poza dodatkowymi sposobami na zdobywanie rudy do wykorzystania przy własnych ulepszeniach, będziecie mogli też pomóc członkom swoich klanów zebrać potrzebną im rudę.

Jeśli przegapicie wydarzenie wytwórcze, wciąż będziecie mogli zdobyć topór śnieżycy przy użyciu innych środków, takich jak Handlarz, wydarzenia wybuchowego wyposażenia, podróż herosa itp. Więcej szczegółów podamy w późniejszym terminie.

Dla graczy, którzy chcą robić szybsze postępy, przygotowaliśmy też opcjonalny karnet wytwórczy. Karnet wytwórczy dla legendarnych wydarzeń wytwórczych będzie kosztować 9,99 USD, a cena dostosowana będzie w zależności od regionu. Ta cena odnosi się jedynie do legendarnych wydarzeń wytwórczych. Cena zwykłego karnetu wydarzenia pozostanie bez zmian. Karnet będzie zawierał, między innymi nagrodami, ulepszony do 15. poziomu topór śnieżycy.