Czy kiedykolwiek marzyło Ci się zamieszkać w swoim ratuszu? Teraz masz szansę spełnić to marzenie nawet przez 4 tygodnie!

Ulepsz swój ratusz (od poz. 8. wzwyż) i pochwal się nim, aby zdobyć szansę na wygranie czterotygodniowego pobytu w najprawdziwszym irlandzkim zamku w Moyne.

Kiedy?

Start: 19 listopada o godz. 12:00 czasu wschodniego (ET)

Koniec: 3 grudnia o godz. 23:59 czasu wschodniego (ET)

Zwycięzca zostanie ogłoszony 12 grudnia.

Jak wziąć udział?

1. Ulepsz swój ratusz i opublikuj zrzut ekranu prezentujący Twoją Osadę Główną z widocznym ratuszem.

2. Udostępnij go na Instagramie, TikToku lub X (Twitterze).

3. Otaguj Clash of Clans i dodaj tag #TheRealTownHall.

Uwaga: jeśli posiadasz więcej niż jedno konto, teraz masz szansę pochwalić się wszystkimi swoimi ulepszeniami ratusza! Za pomocą jednego konta Clash of Clans możesz jednak wziąć udział tylko raz na danej platformie społecznościowej.

Jaka jest nagroda?

Jeden szczęśliwy zwycięzca otrzyma czterotygodniowy pobyt w Lisheen Castle, znajdującym się w Moyne w Irlandii. Zwycięzca może zabrać ze sobą do 3 gości.Zgadza się. W prawdziwym zamku. Z murami, które nie potrzebują ulepszeń.

Uwaga: poza czterotygodniowym pobytem w zamku nagroda obejmuje również loty w obie strony z najbliższego międzynarodowego lotniska do Dublina (Irlandii), transport naziemny z lotniska do zamku i z powrotem oraz osobistego kucharza, który przygotuje do trzech posiłków dziennie. Dodatkowe atrakcje oraz napoje nie wchodzą w skład nagrody.

Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie konkursu (dostępnym w języku angielskim): https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/

W jaki sposób zostanie wybrany zwycięzca?

Zwycięzca zostanie wybrany za pomocą losowania spośród uczestników spełniających poniższe kryteria.

Kryteria kwalifikujące:

Aby móc wziąć udział w konkursie należy:

Zamieszkiwać w kraju, w którym gra Clash of Clans jest oficjalnie dostępna.

Być pełnoletnim według prawa zamieszkiwanego kraju.

Posiadać aktywne konto w Clash of Clans.

Dokonać ulepszenia ratusza oraz zgłosić się do konkursu w podanym terminie.

Uwaga: chcemy zobaczyć prawdziwe ratusze graczy, dlatego zabronione jest generowanie obrazów za pomocą AI.

Przeczytaj pełen regulamin i warunki konkursu (dostępne w języku angielskim):

https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/