Cześć, Wodzowie!

Już w maju zapowiadaliśmy, że będziemy bacznie obserwować Smoczego Hrabiego i metę powietrzną – oto kontynuacja tego tematu. Potraktujcie to jako szybką poprawkę między większymi aktualizacjami: nie będzie tu żadnych znaczących nowości systemowych, a jedynie szczegółowe spojrzenie na to, jak obecnie wygląda meta na poziomie 18. ratusza, co zmieni się w lipcu i dlaczego.

Obecnie smocze wojska pojawiają się na poziomie 18. ratusza częściej, niż byśmy tego chcieli, zazwyczaj pod dowództwem Smoczego Hrabiego i smoczych jeźdźców. W przeanalizowanych przez nas danych jest to najpopularniejsze wojsko w starciach między ratuszami 18. poziomu, używane w około 20% ataków.

Większy problem polega na tym, że meta wojenna jest również bardziej skoncentrowana, niż byśmy tego chcieli. Jeśli dodać do tego drugie pod względem popularności wojsko, czyli cyklopów wspieranych przez uzdrowicielki, to te dwa rodzaje wojsk stanowią około 40% ataków między ratuszami 18. poziomu. Cieszymy się, że wojska lądowe również walczą w czołówce, ale kiedy tak duża część mety opiera się wyłącznie na dwóch rozwiązaniach, zarówno atakowanie, jak i budowanie bazy mogą zacząć wydawać się bardziej ograniczone, niż byśmy tego chcieli.

Jednocześnie meta nie ukształtowała się w jednakowy sposób we wszystkich strategiach. Elektrosmoki mają trudności w rywalizacji z popularnymi wojskami, podczas gdy meteorowy golem po wcześniejszych osłabieniach wypada znacznie gorzej, niż zakładano.

Zatem cel tej rundy jest prosty: wyeliminować najbardziej rażące problemy, przywrócić atrakcyjność kilku rzadko wykorzystywanych opcji oraz uniknąć ogólnego wzmocnienia ataku.

Jesteśmy też ostrożni, bo wkrótce rozpocznie się nowy sezon tworzenia. To oczywiście wpłynie na sposób budowania baz, wybór wojsk i strategie ataków graczy, więc nie chcemy wprowadzać zbyt wielu zmian tuż przed kolejnym przesunięciem mety. Ta aktualizacja ma konkretny cel: najpierw zająć się najbardziej oczywistymi problemami, a potem obserwować, jak sytuacja się ustabilizuje po rozpoczęciu nowego sezonu.

Co się zmienia

Smoczy Hrabia – kolejne osłabienie jego redukcji obrażeń od pułapek. Jego szał pozostaje niezmieniony – podoba nam się wykorzystanie zdolności do izolowania go i uwalniania jego pełnej mocy, ale pułapki powinny odgrywać większą rolę w przeciwdziałaniu samotnemu latającemu herosowi.

Smoczy jeździec – niewielka redukcja PW i obrażeń na najwyższym poziomie. Wojska oparte na smokach są atakowane jednocześnie z kilku stron, więc staramy się postępować ostrożnie, zamiast podejmować zbyt radykalne działania.

Drwal (strażnik ratusza) – zasięg ataku zmniejszono o dwa pola, ale wzmocniono pchnięcie z bliskiej odległości. Drwal powinien wymuszać szacunek podczas ataków naziemnych, ale kontroluje zbyt dużą przestrzeń ze zbyt dużej odległości.

Elektrosmok – niewielki wzrost PW i obrażeń na dwóch najwyższych poziomach. Podchodzimy do tego ostrożnie, ponieważ elektrosmoki są już popularne i dobrze znane, ale ich obecna efektywność jest niższa, niż byśmy sobie tego życzyli.

Meteorowy golem i meteorki – największe wzmocnienie tej rundy. Meteorowy golem wymagał szybkiego osłabienia po wprowadzeniu poziomu 18. ratusza, ale posunęliśmy się za daleko – ta zmiana powinna sprawić, że znów będzie warto wypróbować jego mechanikę „rozdzielania i łączenia”, nie przywracając przy tym wersji z momentu premiery.

Druid – nieznaczny wzrost skuteczności leczenia na najwyższych poziomach – niewielka poprawka dla oddziału, który potrafi się przydać, ale nie jest zbyt często wybierany.

W ramach tej rundy zmian balansu nadal skupiamy się na wyjaśnianiu intencji stojących za tymi zmianami, zamiast zamieniać cały wpis w analizę statystyk.

Jeśli chcecie dokładniej przyjrzeć się danym liczbowym, zapytaliśmy również twórców, jakie statystyki chcieliby zobaczyć w związku z tymi zmianami, i udostępniliśmy im dane dotyczące rozgrywki – w tym współczynnik sukcesu oddziałów oraz inne statystyki – aby pomóc im przeanalizować, jak te zmiany przekładają się na rozgrywkę. Jeśli więc uznacie to za interesujące, to świetna okazja, żeby sprawdzić, co robią Wasi ulubieni twórcy.

Czemu się przyglądamy

Było kilka kwestii, które prawie zostały zmienione w tej aktualizacji.

Zaklęcie totemu nadal jest uważnie obserwowane. Kichaczka też była blisko, ale biorąc pod uwagę, że smocze wojska poniosły już wiele strat, a wkrótce rozpocznie się nowy sezon tworzenia, chcemy najpierw zobaczyć, jak sytuacja się ustabilizuje. Wiedźma ruiny i zaklęcie złości to wciąż zupełnie nowe elementy, więc dajemy graczom więcej czasu na eksperymentowanie, zanim podejmiemy decyzję. Podniebny wóz jest również nadal monitorowany po ostatnich zmianach.

Brak zmian w czymś nie oznacza, że o tym zapominamy. Czasami oznacza to, że chcemy najpierw zobaczyć, jak pozostała część aktualizacji oraz nadchodzący sezon wpłyną na metę, zanim podejmiemy kolejne kroki.

Żaromiot i plecak rakietowy

Poprzednia zmiana wpływająca na sposób, w jaki żaromiot popycha Smoczego Hrabiego, spowodowała pojawienie się błędu, w wyniku którego plecak rakietowy czasami nie uruchamia się.

Znalezienie odpowiedniego rozwiązania wymaga aktualizacji, więc na razie tymczasowo przywracamy poprzednie zachowanie: żaromiot znów będzie popychał w kierunku orientacji plecaka rakietowego.

Nie jest to ostateczne zachowanie, jakiego oczekujemy w dłuższej perspektywie, ale przewidywalna interakcja jest lepsza niż zepsuta. Pełna poprawka, wraz ze zniesieniem związanych z nią ograniczeń w rywalizacji, jest planowana na następną aktualizację.

Patrząc w przyszłość

To wszystko w tej rundzie. Niewielka aktualizacja balansu, której celem jest nieco zdrowsza meta na poziomie 18. ratusza: mniejsza koncentracja na czołówce, nieco więcej miejsca dla rzadziej wykorzystywanych opcji oraz lepsze możliwości kontrataku dla budowniczych baz.

Prosimy, przesyłajcie nam nadal swoje opinie, powtórki, wyniki wojen i szczere reakcje. Wciąż mają one wpływ na to, jak podchodzimy do tych aktualizacji.

Do walki!

– zespół Clash of Clans