Wydarzenie medalowe Roztopowa rozwałka
Meteor uderzył i mamy teraz epokę lodowcową! Jest tak zimno, że ogniki śpią w magazynach złota, żeby się ogrzać. Rozpal w budynku wydarzenia, zadymionym palenisku, by walczyć z mrozem w wydarzeniu medalowym Roztopowej rozwałki.
Chcę wziąć udział!
Wydarzenie medalowe Roztopowa rozwałka dostępne jest dla graczy z ratuszem na poziomie 6. lub wyższym.
Kiedy?
Początek wydarzenia:
8 grudnia o 8:00 czasu UTC
Koniec wydarzenia:
29 grudnia o 8:00 czasu UTC
Po zakończeniu wydarzenia 29 grudnia zakładka wydarzenia Handlarza oraz struktura wydarzenia medalowego będą dostępne przez kolejne dwa dni, do 31 grudnia do godziny 8:00 czasu UTC.
Zmiana w rozgrywce: gorące złoto!
Senne ogniki to wyjątkowa, zaspana waluta wydarzenia. Śpią w magazynach złota, żeby się ogrzać, otaczając swoje legowisko parzącą ognistą aurą. By je zdobyć potrzebne będzie ostrożne podejście i żelazna wola.
Nowe epickie królewskie wyposażenie: Mrożący płatek
Nie gorączkujcie się, Handlarz ma dla Was coś gorącego na składzie! Zdobywajcie medale żaru i odblokujcie epickie wyposażenie Królewskiej Czempionki: Mrożący płatek. Po aktywacji zamraża on pobliskie struktury obronne. Po ulepszeniu ma więcej PW, spowalnia na dłużej i zadaje więcej obrażeń.
Tymczasowe oddziały wracają na Święta z Clash!
Mroźny wiatr przynosi lodowe golemy i miniony do Twojego wojska jako standardowe jednostki. Rozgrzej swoje zimowe najazdy, odblokowując dodatkowe cudeńka na ścieżce nagród: maga lodu, lodowego ogara (superoddział), zaklęcie niespodzianki Mikołaja oraz zaklęcie worka śnieżynek.
Odblokowanie lodowego ogara oznacza, że możesz mieć do trzech aktywnych superoddziałów podczas wydarzenia.
Zasoby wydarzenia
Senne ogniki
Te małe gorące stworzonka nie przepadają za epoką lodowcową. Zbieraj je podczas bitew z magazynów złota i umieszczaj w zadymionym palenisku, by podczas Świąt z Clash było im ciepło i miło. Tylko niech Cię nie poparzą!
Medale żaru
Umieszczaj senne ogniki w zadymionym palenisku, a odblokujesz nagrody i medale żaru. Te urocze węgielne monety ocieplą Twoje relacje z Handlarzem. Wymieniaj medale żaru na nagrody i wyposażenie w sklepie Handlarza.
Dekoracje wydarzenia
Struktura wydarzenia: Zadymione palenisko
Bez niego wszyscy zmienilibyśmy się w bałwany! Usiądź wygodnie z dobrą książką przy strukturze wydarzenia, zadymionym palenisku, i ciesz się atmosferą Świąt z Clash. Wystarczy napełnić je sennymi ognikami, by paliło się bez końca.
Superdekoracja – Głodny ogar
Ten pomnik psiaka ma chrapkę na gorący kąsek. Myślisz, że lubisz na ostro? Nie wiesz nawet, co to słowo znaczy.