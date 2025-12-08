Meteor uderzył i mamy teraz epokę lodowcową! Jest tak zimno, że ogniki śpią w magazynach złota, żeby się ogrzać. Rozpal w budynku wydarzenia, zadymionym palenisku, by walczyć z mrozem w wydarzeniu medalowym Roztopowej rozwałki.

Chcę wziąć udział!

Wydarzenie medalowe Roztopowa rozwałka dostępne jest dla graczy z ratuszem na poziomie 6. lub wyższym.

Kiedy?

Początek wydarzenia:

8 grudnia o 8:00 czasu UTC

Koniec wydarzenia:

29 grudnia o 8:00 czasu UTC

Po zakończeniu wydarzenia 29 grudnia zakładka wydarzenia Handlarza oraz struktura wydarzenia medalowego będą dostępne przez kolejne dwa dni, do 31 grudnia do godziny 8:00 czasu UTC .

Zmiana w rozgrywce: gorące złoto!

Senne ogniki to wyjątkowa, zaspana waluta wydarzenia. Śpią w magazynach złota, żeby się ogrzać, otaczając swoje legowisko parzącą ognistą aurą. By je zdobyć potrzebne będzie ostrożne podejście i żelazna wola.

Nowe epickie królewskie wyposażenie: Mrożący płatek

Nie gorączkujcie się, Handlarz ma dla Was coś gorącego na składzie! Zdobywajcie medale żaru i odblokujcie epickie wyposażenie Królewskiej Czempionki: Mrożący płatek. Po aktywacji zamraża on pobliskie struktury obronne. Po ulepszeniu ma więcej PW, spowalnia na dłużej i zadaje więcej obrażeń.

Tymczasowe oddziały wracają na Święta z Clash!

Mroźny wiatr przynosi lodowe golemy i miniony do Twojego wojska jako standardowe jednostki. Rozgrzej swoje zimowe najazdy, odblokowując dodatkowe cudeńka na ścieżce nagród: maga lodu, lodowego ogara (superoddział), zaklęcie niespodzianki Mikołaja oraz zaklęcie worka śnieżynek.