Zbierzcie swoje klany, Wodzowie! Wydarzenie klanowej gorączki powraca! Tym razem motywem przewodnim jest walka w szczytowej formie. Pomóżcie Czempionce Odkrywczyni wykuć Krzepki topór, zbierając gwiazdy w bitwach Osady Głównej (odwetach, bitwach lub bitwach rankingowych), wojnach klanów oraz kampanii i przekazując odblokowane w ten sposób gwiezdne sztaby swoim klanom. Lepiej przygotujcie genialne strategie i potężne wojska!

Razem z członkami swoich klanów oddawajcie gwiezdne sztaby na potrzeby struktury wydarzenia – Krzepkiego topora – i odblokujcie wspólne nagrody, w tym epicką dekorację 3x3.

Chcę wziąć udział!

Wydarzenie klanowej gorączki dostępne jest dla graczy z ratuszem na poz. 7. lub wyższym.

Kiedy?

Początek wydarzenia:

12 grudnia o 8:00 czasu UTC

Koniec wydarzenia:

19 grudnia o 8:00 czasu UTC

Po zakończeniu wydarzenia 19 grudnia zakładka wydarzenia Handlarza oraz struktura wydarzenia medalowego będą dostępne przez kolejny dzień, do 20 grudnia do godziny 8:00 czasu UTC .

Liczą się gwiazdy!

Masz bezbłędną strategię? Genialne umiejętności? Niepowstrzymane wojsko? Pora to udowodnić, Wodzu! Zdobywaj gwiazdy w bitwach, by odblokować gwiezdne sztaby. Ten błyszczący srebrny metal dowodzi Twoich strategicznych umiejętności.

Zasób wydarzenia: gwiezdne sztaby

Zdobywanie gwiazd odblokowuje cenne gwiezdne sztaby. Przekaż ich wystarczającą liczbę, by ukończyć ścieżkę nagród, a przetopimy je na epicką dekorację! Zgadza się, dekoracja klanowej gorączki jest zrobiona z gwiazd! Niezły pomysł na fabułę, co?

Wzmocnienia w wydarzeniu

14 grudnia liczba gwiezdnych sztab otrzymywanych za każdą gwiazdę zostanie zwiększona. Oznacza to, że proporcja gwiezdnych sztab do gwiazd będzie większa niż 1:1. To idealna pora, by zdobyć jak najwięcej gwiazd i pomknąć po ścieżce nagród.

Nagrody: dekoracja Krzepki topór i nie tylko!

Oddawaj swojemu klanowi gwiezdne sztaby i razem zdobywajcie skrzynie na ścieżce nagród. Ukończ wydarzenie, by odblokować dekorację 3x3 Krzepki topór. Pozwoli Ci ona zaimponować wrogom Twoimi bicepsami ze stali!

Odbieranie nagród

Aby odebrać nagrody musisz:

należeć do klanu,

przynajmniej raz podczas wydarzenia wesprzeć aktualny klan,

odebrać nagrody w ciągu 2 dni od zakończenia wydarzenia.

Zmiana klanu

W czasie trwania wydarzenia klanowej gorączki gracz może zmienić klan, nawet jeśli już pomagał w zapełnieniu ścieżki nagród poprzedniego klanu. Możesz wesprzeć nowy klan pod warunkiem, że ma mniej niż 100 członków wspierających go w wydarzeniu.

Otrzymasz nagrody tylko z klanu, w którym będziesz podczas zakończenia wydarzenia, o ile udało Ci się wesprzeć klan przynajmniej jednym datkiem.